Die umsatzstärksten Krankenvollversicherer

7.8.2023 – Die Debeka zieht weiter einsam ihre Runden an der Spitze des Umsatzrankings der privaten Krankenversicherer in der Vollversicherung. Dahinter folgen weiterhin DKV, Axa, Allianz und Signal Iduna. Die Barmenia überholte die Generali und liegt nun an sechster Stelle. Die Positionen acht bis zehn belegen mit jeweils Einnahmen im Milliardenbereich die Continentale, die Huk-Coburg und die BBKK. Dies zeigen Daten aus dem „Branchenmonitor 2016-2021: Krankenversicherung von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2021 buchten die im Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) organisierten Anbieter etwa 41 Milliarden Euro Bruttoprämie in der Krankenversicherung. Davon entfielen 30,1 Milliarden auf die Vollversicherung, das entspricht einem Anteil von etwa 73,6 Prozent.

Debeka vor DKV an der Spitze

Die zehn umsatzstärksten Akteure kamen laut dem „Branchenmonitor 2016-2021: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zusammengerechnet auf annähernd 22,8 Milliarden Euro Bruttoprämien. Die Publikation enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 97 Prozent Marktanteil.

An der Spitze zieht der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. einsam seine Runden. Mit annähernd sechs Milliarden Euro schafften die Koblenzer in der Vollversicherung einen fast doppelt so hohen Umsatz wie die zweitplatzierte DKV Deutsche Krankenversicherung AG (3,2 Milliarden Euro).

Axa auf dem Bronzerang

An dritter Stelle liegt die Axa Krankenversicherung AG (2,7 Milliarden Euro) vor der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (2,6 Milliarden Euro). Rund 2,2 Milliarden werden für die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. ausgewiesen.

Im Milliardenbereich lagen ansonsten nur noch die Barmenia Krankenversicherung AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G., die Huk-Coburg- Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK).

Im Vergleich zum gesamten Umsatz (VersicherungsJournal 26.10.2022) schneidet die Axa in der Vollversicherung einen Platz besser ab und liegt dort vor der Allianz. Die insgesamt an achter Stelle liegende BBKK schaffte es in der Krankenvollversicherung nur auf den zehnten Rang.

Dadurch sind die Continentale mit Platz acht und die Huk-Coburg mit Position neun in der Vollversicherung jeweils eine Stelle weiter oben platziert als beim den Einnahmen insgesamt.

Debeka wuchs am stärksten

Dem Branchenprimus Debeka gelang mit etwa einem Sechstel die größte Steigerung des Prämienvolumens. Zum Hintergrund wird im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,6 MB) angemerkt: „Nach Jahren der Beitragsstabilität waren in fast allen Krankheitskosten-Vollversicherungen Beitragsanpassungen erforderlich.“

Eine zweistellige Zuwachsrate hatte darüber hinaus nur noch die Barmenia zu verzeichnen. Um über fünf Prozent legte die Huk-Coburg zu, um knapp vier Prozent die BBKK. Um jeweils rund drei Prozent wuchsen die Signal Iduna, die Axa, die Continentale und die Allianz. die Generali baute den Umsatz um 1,7 Prozent aus, die DKV um 1,3 Prozent.

Rangveränderungen waren unter den Branchenschwergewichten nur wenige zu beobachten. So zog die Barmenia durch das kräftige Plus an der Generali vorbei auf Position sechs. Allerdings veränderten sich die Abstände zwischen den einzelnen Marktteilnehmern zum Teil erheblich.

So baute die Debeka den Vorsprung auf die DKV von 1,95 auf 2,78 Milliarden Euro aus. Die Axa verkürzte den Rückstand auf die DKV von über 530 auf unter 490 Millionen Euro und baute zugleich den Vorsprung auf die Allianz von 84 auf fast 104 Millionen Euro aus.

Zwischen 80 und 40 Prozent Anteil

Die Vollversicherung genießt bei den vorgenannten Akteuren einen unterschiedlichen Stellenwert. So fällt der Anteil am Gesamtumsatz bei der Debeka mit fast 80 Prozent am höchsten aus. Über 70 Prozent sind es auch bei der Axa, der Huk-Coburg und der Continentalen.

Anteile von jeweils über 60 Prozent errechnen sich für die Signal Iduna, die Barmenia, die Allianz, die Generali und die DKV. Nur knapp über 50 Prozent sind es bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Krankenversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.

Die etwa 120-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.