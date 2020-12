Die teuersten und günstigsten Krankenkassen

4.12.2020 – Der Onlinemakler Check24 hat berechnet, welche Krankenkassen in welchen Bundesländern den niedrigsten und den höchsten Beitragssatz erheben. Am wenigsten zahlen Versicherte der AOK in Sachsen-Anhalt, am meisten Bayern, Hessen und Niedersachen, die bei der BKK Herkules krankenversichert sind.

Pünktlich zum Jahresende hat die Check24 Vergleichsportal für Krankenversicherungen GmbH ausgewertet, in welchen Bundesländern Arbeitnehmer am wenigsten und in welchen am meisten für ihre Krankenkasse zahlen.

Die Auswertung des Vergleichsportals beruht laut eigenen Angaben auf Berechnungen auf Basis von Daten des Bundesamtes für soziale Sicherung und der Krankenkassen. Hintergrund der Darstellung sind die anstehenden Erhöhungen der Zusatzbeiträge (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.11.2020). Denn dann können gesetzlich Krankenversicherte ihr Sonderkündigungsrecht nutzen.

Steigende Zusatzbeiträge

Auslöser für steigende Zusatzbeiträge ist unter anderen die Corona-Pandemie. Die Ausbreitung von Covid-19 führt zu erheblichen finanziellen Belastungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Um eine drohende Verdoppelung der Zusatzbeiträge auf durchschnittlich 2,2 Prozent zu verhindern, hat der Bund bereits ein Finanzpaket geschnürt (19.11.2020).

2020 verlangten die Krankenkassen im Schnitt einen Zusatzbeitrag in Höhe von 1,1, Prozent (29.10.2019). Über zwei Dutzend Körperschaften haben im vergangenen Januar um bis zu 1,2 Prozentpunkte erhöht (8.1.2020)

HKK ist die günstigste Krankenkasse

Verbraucher können je nach Bundesland aus mindestens 42 öffentlich zugänglichen Krankenkassen ihren Anbieter auswählen. Laut Check24 profitieren von diesem Wettbewerb die Versicherten in Bayern, Hessen und Niedersachsen finanziell am stärksten.

Ein Beispiel: In den drei genannten Bundesländern ist die Handelskrankenkasse (HKK) nach Auswertung des Portals mit einem Beitragssatz von 14,99 Prozent die günstigste Kasse. Die teuerste ist dagegen die BKK Herkules mit 16,8 Prozent. Die AOK Sachsen-Anhalt erhebt allerdings im Bundesgebiet mit 14,6 den niedrigsten Beitragssatz.

GKV: die günstigsten und die teuersten Krankenkassen in den Bundesländern Bundesland Niedrigster Beitragssatz* Günstigste Kasse Höchster Beitragssatz* Teuerste Kasse Bayern 14,99 HKK 16,8 BKK Herkules Hessen 14,99 HKK 16,8 BKK Herkules Niedersachsen 14,99 HKK 16,8 BKK Herkules Sachsen-Anhalt 14,6 AOK Sachsen-Anhalt 16,2 WMF BKK Baden-Württemberg 14,99 HKK 16,5 BKK Technoform Rheinland-Pfalz 14,99 HKK 16,5 BKK Technoform Hamburg 14,95 BKK Euregio 16,3 Atlas BKK Ahlmann, SKD BKK Nordrhein-Westfalen 14,95 BKK Euregio 16,3 Atlas BKK Ahlmann, SKD BKK Berlin 14,99 HKK 16,3 SKD BKK Bremen 14,99 HKK 16,3 Atlas BKK Ahlmann, SKD BKK Mecklenburg-Vorpommern 14,99 HKK 16,3 Atlas BKK Ahlmann, SKD BKK Saarland 14,99 HKK 16,3 SKD BKK Schleswig-Holstein 14,99 HKK 16,3 SKD BKK Thüringen 14,99 HKK 16,3 Atlas BKK Ahlmann, SKD BKK Sachsen 14,99 HKK 16,3 SKD BKK Brandenburg 14,99 HKK 16,2 WMF BKK

Zahlen und Bewertungen zur GKV

Anfang 2020 hat sich die Mitgliederzahl in der GKV auf einen Rekordwert von fast 56,9 Millionen erhöht. Dies geht aus Zahlen des Bundses-Gesundheitsministeriums hervor. Auf Jahressicht betrachtet betrug das Mitgliederplus in der GKV über 200.000 Personen. Es ging zu fast gleichen Teilen aufs Konto der Ersatzkassen, Ortkrankenkassen und Betriebskrankenkassen (17.2.2020).

Der Branchenprimus Techniker Krankenkasse (14.1.2020) gewann nach absoluten Zahlen am meisten hinzu. Der größte Rückgang nach absoluten Zahlen war bei der Barmer (Nummer zwei im Markt) mit über 70.000 zu beobachten (29.1.2020).

Die Krankenkassennetz.de GmbH hat 78 Krankenkassen unter die Lupe genommen und die Ergebnisse auf der Webseite ihres Branchenportals krankenkasseninfo.de veröffentlicht. Der Test berücksichtigt nach eigenen Angaben vor allem diese Unterschiede zwischen den Anbietern: Zusatzbeitrag, Service und Extras wie Bonusprogramme, Wahltarife, Hausarztverträge (17.9.2020).