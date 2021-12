Die teuersten Immobilien 2021

16.12.2021 – Das kostspieligste Penthaus der Republik gibt es in Hamburg, das Haus zum höchsten Preis in München. Ein Ranking für die Objekte im höchsten Angebotssegment präsentierte jetzt die Immowelt.

Mit Geldanlage für den Ruhestand haben Wohnobjekte im Luxussegment nichts zu tun. Die Immowelt AG erstellte zum Jahresende ein Ranking der jeweils teuersten Häuser und Wohnungen, die Verkäufer zwischen Januar und November 2021 auf dem Portal Immowelt.de anboten.

Für das kostspieligste Haus mussten Interessenten 14,4 Millionen Euro hinblättern, die exklusivste Wohnung wurde für 8,9 Millionen Euro inseriert. Führend in der Auswertung mit den meisten und teuersten Objekten ist München.

Angaben zur Auswertung

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren Angebote, die Verkäufer in den vergangenen elf Monaten auf dem Portal inserieren. Das Ranking berücksichtigt ausschließlich Angebote, die Interessenten vermehrt nachfragten. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise, wie Immowelt betont.

Von den zehn aufgeführten Häusern im höchsten Preissegment befinden sich drei in der bayerischen Landeshauptstadt, bei den zehn teuersten Wohnungen ist München sogar sechsmal vertreten.

Penthaus an der Außenalster für knapp neun Millionen Euro

Trotz der Dominanz der Isar-Metropole befindet sich die teuerste Wohnung Deutschlands, ein Penthaus mit sechs Zimmern, in Hamburg-Uhlenhorst. Die Wohnfläche beträgt 430 Quadratmeter. Das Objekt kostet 8,9 Millionen Euro. Auch in Frankfurt am Main lässt sich zu Spitzenpreisen residieren: Hier kosten 275 Quadratmeter über 8,4 Millionen Euro.

Berlin bietet ebenfalls Luxus. Eine Wohnung mit sieben Zimmern im Nobelviertel Dahlem konnten Käufer für sechs Millionen Euro erwerben. Ein Ensemble im Szeneviertel Prenzlauer Berg mit zehn Zimmern, eigenem Weinkeller und zugehörigem Garten kostete sogar 6,3 Millionen Euro.

Die teuerste Wohnung in München konnten Käufer in der Maxvorstadt für 7,3 Millionen Euro erwerben. Für den Preis gab es eine Terrassenwohnung am Alten Botanischen Garten mit sechs Zimmern und eigenem Wellnessbereich.

Ranking: Die zehn teuersten Wohnungen 2021 Rang Ort Wohnfläche (Quadratmeter) Angebotspreis in Euro 1 Hamburg (Uhlenhorst) 430 8.900.000 2 Frankfurt (Gallus) 275 8.411.200 3 München (Maxvorstadt) 247 7.250.000 4 München (Altstadt-Lehel) 348 7.200.000 5 München (Bogenhausen) 240 6.980.000 6 München (Bogenhausen) 327 6.350.000 7 Berlin (Prenzlauer Berg) 415 6.272.700 8 Berlin (Dahlem) 413 5.998.500 9 München (Bogenhausen) 314 5.990.000 10 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 225 5.960.000

Häuser auf Sylt und in München am teuersten

Im Häuser-Ranking von Immowelt sind der Norden und der Süden der Republik prominent vertreten: drei Plätze gehen an Objekte auf Sylt und drei an die bayerische Landeshauptstadt.

Das teuerste Haus 2021 befindet sich im altehrwürdigen Bogenhausen, wo bereits Thomas Mann und seine Familie Quartier bezogen, und kostete 14,4 Millionen Euro. Das Anwesen in unmittelbarer Isar-Nähe hat zwölf Zimmer, eine Dachterrasse sowie eine eigene Tiefgarage.

Auch Objekte im Umland von München sind nichts für Normalverdiener. Eine Villa am Starnberger See mit eigenem Steg wurde für 12,5 Millionen Euro (Platz drei) inseriert, ein Anwesen am Ammersee mit Alpenblick für zwölf Millionen Euro (Platz fünf).

Die Nähe zum Wasser kostet auch auf Sylt richtig Geld: Ein Anwesen mit Blick auf das Wattenmeer im Promi-Ort Kampen ist mit einem Preis von 13 Millionen Euro sogar das zweitteuerste Haus im Ranking.

Inflation und knappes Angebot treiben die Preise

Für Menschen mit durchschnittlichen Einkommen wird es am deutschen Immobilienmarkt eng. Daran haben auch 21 Monate Pandemie nichts geändert. Preistreiber für potenzielle Käufer sind die steigende Inflationsrate und das immer knapper werdende Angebot bei steigender Nachfrage (VersicherungsJournal 6.8.2021).

Diese Faktoren treiben die Preise für Käufer immer weiter nach oben, wie eine Auswertung von Immoscout24, einer Marke der Immobilien Scout GmbH zeigte (22.7.2021). Auch die Stiftung Warentest analysierte im Juli Immobilienpreise und Mieten für 160 Städte und Landkreise. Der Trend: Schnäppchen gibt es nur noch in Ostdeutschland (19.7.2021).

Dennoch legten die Preise in den Metropolen für Eigentumswohnungen nicht mehr so rasant zu wie in den Vorjahren. Im Schnitt liegen die Kosten in den deutschen Städten pro Quadratmeter bei 4.113 Euro, wie eine Untersuchung von Immowelt zeigte (11.10.2021).