Die sind die wachstumsstärksten Wohngebäudeversicherer

13.6.2022 – Zwischen 2015 und 2020 steigerte die Barmenia die Einnahmen relativ am stärksten – die Wuppertaler vervierfachten die Bruttobeiträge. Jeweils in etwa eine Verdoppelung erzielten die Generali Deutschland und die DEVK Allgemeine. Die Branche wuchs um rund 40 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Der Prämienvolumen der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer ist von 2015 auf 2020 um annähernd 40 Prozent auf über 8,8 Milliarden Euro gestiegen.

Allerdings hatten zwei der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter Rückgänge zu verzeichnen. Dies waren die Condor Allgemeine Versicherungs-AG und die Bayerische Landesbrandversicherung AG. Einige weitere Anbieter blieben deutlich hinter dem Branchenschnitt zurück (VersicherungsJournal 9.6.2022)

Dies ist dem „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung der V.E.R.S. Leipzig GmbH erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 95 Prozent.

Fast alle Anbieter im Plus

Insgesamt 15 der aufgelisteten Akteure legten unterdurchschnittlich, während 31 Gesellschaften um mehr als 40 Prozent zulegten. Kein Wert für den Zeitraum liegt für die erst kürzlich gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 23.10.2018) vor. Bei diesem Unternehmen verminderten sich 2020 die Einnahmen minimal auf unter 84,4 Millionen Euro. Der Bestand schrumpfte um etwa sieben Prozent auf 151.000 Kontrakte.

Für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG werden nur Zahlen für die letzten fünf Jahre des Beobachtungszeitraums aufgelistet. Von 2016 auf 2020 konnte die sehr kleine Gesellschaft das Beitragsaufkommen auf 28 Millionen Euro mehr als verdreifachen. Das bedeutete zuletzt Rang 43. Der Bestand verdreifachte sich fast auf über 73.000 Verträge.

Barmenia wuchs am stärksten

Dem Branchenmonitor zufolge legten acht Marktteilnehmer um mehr als drei Viertel zu. Wachstumssieger ist die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG. Die Wuppertaler konnten ihre Einnahmen zwischen 2015 und 2020 auf 31 Millionen Euro beinahe vervierfachen.

Gründe hierfür liegen insbesondere in Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners im Geschäftsjahr 2016. Allerdings wuchs das Unternehmen kontinuierlich, in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums sogar um jeweils rund ein Viertel.

Dies korrespondiert mit der Entwicklung des Vertragsbestands (14.3.2022). Im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 446 KB) führen die Wuppertaler ein „starkes Neugeschäft“ als Hintergrund für die „erhebliche“ Steigerung an.

Auch Generali und DEVK Allgemeine mit kräftigem Wachstum

Ihr Prämienvolumen mehr als beziehungsweise fast verdoppelt haben die Generali Deutschland Versicherung AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG. Zur Generali, die kontinuierlich wuchs, merken die Studienautoren an: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Auch die DEVK Allgemeine steigerte die Einnahmen in jedem Jahr des Beobachtungszeitraums. Die Wachstumsraten betrugen bis auf eine Ausnahme um die zehn Prozent. Das Plus in 2017 von fast einem Drittel war nach Unternehmensangaben zum Großteil der Übernahme von Mitversicherungs-Geschäft in 2017 geschuldet (22.1.2019).

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Beitragszuwächse von jeweils über drei Vierteln hatten ferner die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die Nürnberger Allgemeine Versicherung AG, die Interrisk Versicherung AG Vienna Insurance Group, die WGV-Versicherung AG und die Huk24 AG zu verzeichnen.

Die Branchengrößen mit mehr als 250 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien weisen – angeführt von der Generali Deutschland – mehrheitlich eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (13.6.2022).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.