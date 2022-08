Die Sieger in der Cash-Maklerpools-Hitliste 2022

16.8.2022 – Die Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools (neuerdings nach Rohertrag und nicht mehr nach Provisionserlösen) auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgen Jung, DMS & Cie. und Netfonds. Bei drei der nur noch 14 aufgeführten Marktteilnehmer schrumpfte der Rohertrag. Mit mindestens einem Drittel legten Netfonds und Fondskonzept am stärksten zu.

Die Cash.Print GmbH hat auf ihrer Internetseite ihre aktuelle Maklerpool-Hitliste für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. In einem Online-Artikel vom Montag berichtet die Cash.-Redaktion über eine neue Erhebungsmethodik für die aktuelle Auflage der Rangliste.

Rohertrag statt Provisionserlöse

Dort wird zum Hintergrund erläutert: „Es bestand Reformbedarf, denn nach der Veröffentlichung der letzten Hitliste im August 2021 war eine Diskussion in der Branche entbrannt, ob die bisherige Methodik noch zeitgemäß sei.

Daraufhin hat die Cash.-Redaktion – im konstruktiven Austausch mit Pools und Verbänden – bei der bisherigen Abfragesystematik einige Veränderungen vorgenommen, die aus Sicht der Redaktion notwendig waren, um die Relevanz der Hitliste zukünftig zu gewährleisten.“ Als „wichtigste Neuerung“ wird herausgestellt, dass als neues Kriterium für die Platzierung der Rohertrag eingeführt wurde.

Dies wird folgendermaßen begründet: „Der Rohertrag ist eine fest definierte betriebswirtschaftliche Kennzahl und damit als Rangkriterium unabhängig vom konkreten Geschäftsmodell das transparenteste und fairste Kriterium, um die wirtschaftliche Situation der diversen Pools miteinander vergleichbar machen zu können.“

Es wird weiter hervorgehoben, dass die große Mehrheit der Marktteilnehmer positiv auf die neue Methodik reagiert hätte. Andererseits seien nicht alle mit dieser verstanden gewesen. In der Folge hätten etwa die Fondsnet-Gruppe, die Blau direkt GmbH & Co. KG und die Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH auf eine Teilnahme verzichtet.

Unvollständige Liste

Neben der Nummer zwei (Fondsnet), Nummer sieben (Blau direkt) und der Nummer 17 (Wifo) im letztjährigen Ranking nach Provisionserlösen (13.8.2021) ist auch die im Vorjahr an Position fünf gelistete Domcura-Gruppe nicht mehr in der Rangliste aufgeführt.

Letzteres liegt an einer weiteren Änderung der Methodik. Denn es werden seit der aktuellen Auflage keine reinen Assekuradeure mehr berücksichtigt, sondern „nur noch die Zahlen von Maklerpools, Pool-Töchtern von Versicherern und Servicegesellschaften erhoben“, wird weiter erläutert.

In der Folge hat sich die Zahl der aufgelisteten Akteure weiter vermindert – auf nur noch 14. Denn einerseits fehlen mit der Charta Börse für Versicherungen AG, der Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH, der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. weiterhin einige bedeutende Pools, Servicegesellschaften oder Verbünde.

Andererseits haben auch die Phönix Maxpool-Gruppe (im Vorjahr Platz 14 in der Umsatz-Rangliste), die letztmals vor zwei Jahren aufgeführte Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH (17.8.2020), die Hypoport-Tochter Qualitypool GmbH (im Vorjahr Rang acht) sowie die VFM-Gruppe (im Vorjahr an elfter Stelle) keine Angaben zum Rohertrag gemacht.

Rohertrag: Fonds Finanz vor Jung, DMS & Cie. und Netfonds

An der Spitze der Hitliste nach Rohertrag findet sich die Fonds Finanz Maklerservice GmbH mit über 50 Millionen Euro. Die Münchener informierten erst vor wenigen Tagen über die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Demnach stiegen die Provisionserlöse um rund ein Sechstel auf über 220 Millionen Euro (11.8.2022)

An zweiter und dritter Stelle rangieren die Jung, DMS & Cie. AG und die Netfonds AG mit knapp über beziehungsweise unter 40 Millionen Euro. Dahinter folgen mit ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich liegenden Roherträgen die 1:1 Assekuranzservice AG, die BCA AG und die Fondskonzept AG.

Für die Apella AG, die Aruna GmbH und die Germanbroker.net AG werden Beträge zwischen 7,6 und 6,5 Millionen Euro ausgewiesen.

Drei Akteure mit rückläufigen Roherträgen

Den Cash.-Daten zufolge verzeichneten drei der 14 Teilnehmer rückläufige Roherträge. Bei der 1:1 ging dieser um knapp 0,7 Prozent zurück, bei der Degenia Versicherungsdienst AG um gut 0,9 Prozent auf 4,51 Millionen Euro und bei der Allfinanztest.de GmbH Deutschland um fast 6,3 Prozent auf 0,4 Millionen Euro.

Die stärkste Steigerung verbuchte mit annähernd 40 Prozent Netfonds. Dahinter folgen Fondskonzept (plus ein Drittel), Jung, DMS & Cie. (plus fast ein Viertel) sowie Fonds Finanz und BCA (jeweils plus über ein Sechstel).

Die Hitliste enthält neben den Angaben zum Rohertrag auch Daten zu Gesamtumsatz, Provisionserlösen, Gewinn vor Steuern, Eigenkapital und zur Anzahl der Makler mit Vertriebsvereinbarungen.