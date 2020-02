Die servicestärksten Maklerpools aus Vermittlersicht

3.2.2020 – Beim Fonds-professionell-Kongress erlangten Fonds Finanz, Netfonds und Fondsnet die ersten drei Plätze beim Deutschen Fondspreis für Service-Qualität in der Kategorie Maklerfonds. Ex-Vizekanzler und FDP-Chef Dr. Philipp Rösler berichtete über seine jetzige Tätigkeit bei der Fondsgesellschaft Arabesque. Vier Prominente plauderten über ihre Jugendsündern als Investoren und wie sie heute ihr Vermögen anlegen.

Am 28. und 29. Januar hat die FONDS professionell Multimedia GmbH in Mannheim ihren Fonds professionell Kongress 2020 veranstaltet.

Fonds Finanz gewinnt Preis in der Kategorie Maklerpools

Dort wurden in verschiedenen Kategorien die Deutschen Fondspreise für Service-Qualität verliehen. Ausgezeichnet wurden die per Umfrage ermittelten Favoriten der Fonds-professionell-Leser.

Bei den Maklerpools gewann die Fonds Finanz Maklerservice GmbH vor der Netfonds AG. Im Vorjahr war die Reihenfolge umgekehrt. Die Fondsnet-Gruppe wurde erneut Dritter.

Die BCA AG verbesserte sich von Platz acht auf vier, die Fondskonzept AG rutschte von Position vier auf fünf, und die Apella AG sprang von Platz zehn auf sechs. Die Jung, DMS & Cie. AG fiel von Rang sechs auf sieben.

Preisverleihung Deutscher Fondspreis in der Kategorie Maklerpools (von links): Hans Heuser (Herausgeber Fonds professionell), Karsten Dümmler, (Vorstandsvorsitzender Netfonds), Georg Kornmayer (Geschäftsführer Fondsnet), Ruth Moschner (Moderatorin), Tim Bröning (Mitglied der Geschäftsleitung Fonds Finanz) und Maged El-Morsi (Verlagsleiter Print Fonds professionell) (Bild: Meyer)

Die aus Sicht der Leser servicestärksten Fondsgesellschaften sind J. Morgan Asset Management, Flossbach von Storch AG und Fidelity International.

Philipp Rösler arbeitet für Fondsgesellschaft Arabesque

Der frühere Bundesminister, Vizekanzler und FDP-Vorsitzende Dr. Philipp Rösler sprach auf dem Kongress zum Thema „Megatrends: Innovation, Disruption und ESG“.

Philipp Rösler (Bild: Meyer)

Er ist inzwischen Partner und Aufsichtsrat der Arabesque Asset Management Ltd. Die im Jahr 2013 gegründete Fondsgesellschaft hat sich dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben. Sie analysiert nach Röslers Angaben große Mengen Daten und Fakten über Unternehmen, um diese für Anleger transparent zu machen.

Dadurch würde auch ein Gegengewicht geschaffen zu den überwiegend emotional geführten politischen und gesellschaftlichen Debatten. Der frühere Politiker ist überzeugt, dass Unternehmen, die ESG-Kriterien erfüllen, wirtschaftlich erfolgreicher sind.

Die Möglichkeiten, sich zu ruinieren, sind vielfältig. Harald Schmidt

Harald Schmidt und Lothar Matthäus plaudern über ihre Geldanlagen

Auf dem Kongress kamen nicht nur Fachleute zu Wort, sondern auch deren Zielgruppe. Der Entertainer Harald Schmidt, die Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Ex-Fußballprofi Lothar Matthäus, und der Politiker Wolfgang Bosbach berichteten von ihren Investments.

Bosbach fühlte sich in der Runde etwas deplatziert. Er habe kein großes Vermögen angehäuft, sei aber dennoch mit seinem Wohlstand zufrieden. Wichtig war ihm, in die eigene Ausbildung zu investieren.

Die drei anderen Diskutanten bekannten sich zur früheren Fehlentscheidungen. Matthäus hat zu Beginn seiner Karriere in Bauherrenmodelle investiert, die ihm damals wie vielen seiner Kollegen empfohlen worden sein. Schmidt sprach über Parkhäuser in Leipzig, die nach der Wende auf den Markt kamen: „Die Möglichkeiten, sich zu ruinieren, sind vielfältig.“

Frau Wöhrl ärgerte sich, dass sie zu lange an ihrem Sparbuch festgehalten habe, statt in ertragreichere Anlageformen zu gehen: „Du bist der Verlierer, wenn Du nicht investierst.“

Von links: Harald Schmidt, Dagmar Wöhrl, Lothar Matthäus, Wolfgang Bosbach und Moderatorin Carola Ferstl (Bild: Meyer)

So investieren die Promis

Bosbach führte als sein größtes Investment drei „geschlossene Fonds“ an und nannte dabei die Namen seiner drei Kinder.

Schmidt ist überwiegend in Aktien und ETFs investiert und kümmert sich um sein Depot täglich selbst. Dabei vertraut er auf die wöchentlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheinenden Kolumnen des Finanzanalytikers Volker Loomann. Für aussichtsreich hält der Künstler den demografischen Wandel, zum Beispiel Firmen, die „Ersatzteile“ wie zum Beispiel Hörgeräte, herstellen.

Matthäus mag sich mit seinem Vermögen nicht selbst beschäftigen. Er lässt sein „kunterbuntes“ Depot seit 30 Jahren von einem vertrauten Freund managen. Er hat unter anderem in Immobilien in seinem Wohnort Budapest und in Aktien.

Frau Wöhrl ist stark in Unternehmens-Beteiligungen engagiert. Interessante Zielobjekte findet sie unter anderem in der Höhle der Löwen.

Zwei Tage volles Programm

Die mehr als 6.000 Besucher an jedem der beiden Kongresstage bekamen neben den unterhaltsamen Programmpunkten vor allen ein umfangreiches Vortragsprogramm zur eigenen Weiterbildung angeboten.

Der Messebetrieb umfasste mehr als 200 Aussteller, überwiegend aus den Bereichen offene und geschlossene Fonds sowie Versicherungen.