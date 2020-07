Die Rentenpanik geht um

16.7.2020 – Was den Ruhestand angeht, sind die Erwerbstätigen pessimistisch. Jeder Vierte glaubt nicht an den Bestand der gesetzlichen Rentenversicherung, jeder zweite vermutet, dass die Zuwendungen später nicht ausreichen. Trotzdem ist die Bereitschaft zur privaten Vorsorge nur gering, so eine Umfrage von Clark.

Als sorglos oder unbekümmert würde man die Deutschen kaum beschreiben. Gerade, wenn es um ihren Blick auf die Zukunft geht. So hält es jeder vierte Bürger für wahrscheinlich, dass das Rentensystem in Deutschland zusammenbricht.

Furcht, im Ruhestand Abstriche machen zu müssen

Vor allem die 25- bis 44-Jährigen stimmen dieser Prognose zu. In dieser Altersgruppe glauben mehr als vier von zehn Verbrauchern, dass der Staat ihnen später keine Rente mehr zahlen kann.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Versicherungsmaklers Clark Germany GmbH. An ihr haben 1.021 erwachsene Personen zwischen dem 12. und 15. Mai teilgenommen.

Zusätzlich glaubt mehr als die Hälfte der Bundesbürger im erwerbsfähigen Alter, im Ruhestand Abstriche machen zu müssen. Besonders pessimistisch blicken Menschen zwischen 35 und 44 Jahren in die Zukunft. Jeder zweite Befragte dieser Altersgruppe fürchtet, über den Renteneintritt hinaus arbeiten zu müssen.

Angst ja, Vorsorge nein

Trotz dieser negativen Annahmen sorgen die Deutschen nicht flächendeckend vor. Jeder fünfte Verbraucher gibt laut Clark-Umfrage an, sich noch nicht um seine Altersvorsorge gekümmert zu haben. Ebenso viele Befragte verfügen allerdings über eine betriebliche Altersversorgung (bAV).

Rund ein Drittel der Deutschen hat eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Die Riester-Rente ist dagegen nicht besonders beliebt: Nur 18 Prozent „riestern“ noch.

Die Skepsis gegenüber der geförderten Altersvorsorge zeigen auch kürzlich veröffentliche Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Der Bestand an Riester-Verträgen ist zwischen Januar und März netto um mehr als 50.000 auf unter 16,5 Millionen gesunken (VersicherungsJournal 19.6.2020).

Immobilien: bei den Jungen beliebt

Betongold finden dagegen viele erstrebenswert. Aber nur 16 Prozent der Sparer besitzen eine Immobilie. 27 Prozent halten eine Wohnung oder ein Haus für den besten Ansatz, um eine drohende finanzielle Lücke im Alter zu schließen. Gerade die Jüngeren neigen zu dieser Einstellung. Bei rund einem Drittel der Befragten zwischen 18 und 44 Jahren stehen die eigenen vier Wände hoch im Kurs.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Bezüglich der Alterssicherung klaffen die Einstellungen der Geschlechter klaffen. 40 Prozent der Frauen können oder wollen keine Aussage machen, wie sich Rentenlücken am besten schließen lassen. Bei den Männern sind es 28 Prozent.

Ähnlich groß ist der Unterschied bei der Frage, ob nach Renteneintritt ein Job notwendig werden könnte. 39 Prozent der Frauen, aber nur 29 Prozent der Männer gehen davon aus.