Die Renten steigen 2021 nur im Osten

12.11.2020 – Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie mit ihren negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt sieht sich die Rentenversicherung finanziell stabil aufgestellt. Die von der Bundesregierung bis 2025 gezogenen Haltelinien beim Beitrag (nicht über 20 Prozent) und beim Rentenniveau (nicht unter 48 Prozent) könnten gehalten werden, teilte der Vorstand mit. Aus heutiger Sicht werde es 2021 in den alten Bundesländern keine Rentenerhöhung geben und in den neuen Ländern eine von 0,72 Prozent. Zu der künftig bei der Rentenversicherung angesiedelten Digitalen Renteninformation findet kommenden Montag eine Anhörung statt.

Auch in der anhaltenden Corona-Pandemie mit ihren negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zeigt sich die Deutsche Rentenversicherung Bund finanziell stabil aufgestellt. Basierend auf der jüngsten Prognose erwartet sie für dieses Jahr bei Ausgaben über 332,9 Milliarden Euro und Einnahmen über 328,2 Milliarden Euro ein Defizit von 4,7 Milliarden Euro.

Das sagte Alexander Gunkel, alternierender Vorsitzender des Bundesvorstands, der die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) vertritt, am Mittwoch auf dem virtuellen Presseseminar der Rentenversicherung.

Nachhaltigkeitsrücklage schmilzt

Alexander Gunkel (Archivbild: Brüss)

Von daher dürfte die Nachhaltigkeitsrücklage bis zum Jahresende auf 36,3 Milliarden Euro abschmelzen, aber immer noch 1,53 Monatsausgaben abdecken.

Trotz Corona-Krise und damit gestiegenen Arbeitslosenzahlen und massenhafter Kurzarbeit rechnet die Rentenversicherung bei den Pflichtbeiträgen aus Erwerbstätigkeit für 2020 noch mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent auf 223,0 Milliarden Euro.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass bei Beziehern von Kurzarbeitergeld die Bundesagentur für Arbeit Beiträge auf 80 Prozent des Ausfallgeldes bezahlt. Von März bis Oktober seien dies für die Rentenversicherung knapp vier Milliarden Euro an Breiträgen gewesen.

Gunkel betonte in seinem Vortrag immer wieder, dass Prognosen überaus schwierig seien. Die Corona-Pandemie sei nun einmal der größte Risikofaktor.

Rentenversicherung sieht keine Gefahr für die Haltelinien

Gleichwohl sollte der Beitragssatz bis 2022 bei 18,6 Prozent stabil gehalten werden können. Bis 2025 sollte er dann in zwei Stufen auf 19,9 Prozent ansteigen.

Das Rentenniveau bleibt stabil über 48 Prozent, wobei dies auch der Fall wäre, wenn man ab 2021 revidierte Daten (plus etwa ein Prozentpunkt) nicht berücksichtigen würde, wie Gunkel weiter ausführt. Bis 2023 würde danach das Rentenniveau mit geschätztem Revisionseffekt sogar auf 51,0 Prozent ansteigen.

Damit wären die von der Bundesregierung bis 2025 gezogenen Haltelinien beim Beitrag (nicht über 20 Prozent) und beim Rentenniveau (nicht unter 48 Prozent) erfüllt.

Rentenerhöhung nur in den neuen Bundesländern

Der Renten-Chef erinnerte daran, dass die Leistungen den Löhnen folgen würden. Von daher habe es dieses Jahr trotz Corona eine kräftige Rentenerhöhung gegeben.

Da die Lohnentwicklung in diesem Jahr negativ ausfallen dürfte, werde es in den alten Bundesländern 2021 keine Rentenerhöhung geben. In den neuen Bundesländern sei wegen der Rentenangleichung ein Plus von 0,7 Prozent gesetzlich vorgeschrieben. Konkret würden es 0,72 Prozent sein.

Höhere Untergrenze bei Nachhaltigkeits-Rücklage gefordert

Gunkel wie auch die derzeitige neue Vorsitzende des Bundesvorstands Anja Piel (Deutscher Gewerkschaftsbund -DGB) appellierten an die Bundesregierung, die Untergrenze für die Nachhaltigkeits-Rücklage auf 0,3 von 0,2 Monatsausgaben anzuheben. Das hatte auch schon die Rentenkommission empfohlen.

Und um die ganzjährige Liquidität zu sichern, sollte der Bund seine Zuschüsse gleichmäßig auf die ersten elf Monate verteilen.

Für Montag hat der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales zu einer öffentlichen Anhörung zum Thema „Einführung der digitalen Rentenübersicht“ eingeladen. Hierzu sind neben anderen auch die Tarifpartner und die Deutsche Rentenversicherung Bund eingeladen worden.

Piel zufolge ist noch eine ganze Reihe von Detailfragen zu klären. Das Gesetz zur säulenübergreifenden Renteninformation soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und 21 Monate später an den Start gehen. Piel bezeichnete die Frist als sehr ambitioniert.