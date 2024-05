Die Rechtsschutzversicherer mit den höchsten Wachstumsraten

2.5.2024 – Die Rechtsschutzversicherer haben die gebuchten Bruttobeiträge auf Sechsjahressicht um fast ein Fünftel gesteigert. Die höchste Wachstumsrate verzeichnete – fusionsbedingt – die Itzehoer. Sie konnte das Prämienvolumen fast verachtfachen. In etwa doppelt so stark wie der Markt legten die Auxilia und die DEVK zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

In den zurückliegenden Jahren ist das Prämienaufkommen in der Rechtsschutzversicherung kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet fast 40 Prozent.

Dabei ging es 2016 mit knapp sechs Prozent am stärksten aufwärts. 2014 waren es andererseits nur zwei Prozent. Von 2017 auf 2022 bauten die Hausratversicherer das Prämienvolumen um fast ein Fünftel aus.

Acht Versicherer im Plus

Laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ wuchsen einige der 25 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter deutlich schwächer als der Markt. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil

Bei der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) ging das Prämienvolumen zwischen 2017 und 2022 sogar zurück (VersicherungsJournal 2.5.2024). Andererseits bauten acht der aufgelisteten Gesellschaften ihre Umsätze um mehr als ein Viertel aus.

Itzehoer wuchs am stärksten

Am stärksten legte die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG zu. Die Gesellschaft konnte das Prämienvolumen fast verachtfachen. Dies ging insbesondere auf den Kauf der Rechtsschutzsparte der Alten Leipziger Versicherung AG (23.6.2017, 26.6.2017) zurück.

Dieser wurde zum 1. Januar 2018 wirtschaftlich wirksam. Dadurch stiegen die Einnahmen von 9,4 auf fast 73 Millionen Euro. In den beiden folgenden Jahren sank der Umsatz dann ab, zunächst um zwei Prozent und dann sogar um fast vier Prozent auf 68,7 Millionen Euro. Zuletzt zeigte die Kurve allerdings wieder zwei Mal nach oben (auf zuletzt 73,3 Millionen Euro), wenn auch mit nachlassender Wachstumsdynamik.

Auxilia und DEVK mit kontinuierlichem Zuwachs

Jeweils in etwa doppelt so stark wie der Markt wuchsen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (plus 37 Prozent auf fast 136 Millionen Euro) und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (plus annähernd ein Drittel auf knapp 202 Millionen Euro)

Letztere wuchs kontinuierlich, bei Steigerungsraten von zunächst zwischen sechs und neun Prozent. Zuletzt flachte die Zuwachsdynamik auf unter drei Prozent ab. Laut dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht resultierte der Anstieg „überwiegend aus der im Bestand durchgeführten Beitragsanpassung, aber auch das Neugeschäft hat sich positiv entwickelt bei gleichzeitig moderatem Storno“.

Weitere Anbieter mit hohen Wachstumsraten

Um jeweils etwa 30 Prozent weiteten die Arag SE (auf über 801 Millionen Euro), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (auf fast 204 Millionen Euro) und die Debeka Allgemeine Versicherung AG (auf gut 101 Millionen Euro) ihre Umsätze aus.

Um ein gutes Viertel höhere Einnahmen als 2017 erzielten 2022 die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG (fast 424 Millionen Euro) sowie die Württembergische Versicherung AG (146 Millionen Euro).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Rechtsschutzversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.