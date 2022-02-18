Die Qualitätssieger unter den Versicherern, Vermittlern und Pools

30.10.2025 – Die Allianz (Kategorie Versicherer), die Huk24 (Direktversicherer), Wifo (Maklerpools), die Funk-Gruppe (Versicherungsmakler) und Smavesto (digitale Finanz- & Versicherungsexperten) genießen in den sozialen Medien die höchste Reputation, wenn es um die wahrgenommene Qualitätsstandards geht. Das zeigt eine Untersuchung von Servicevalue und dem F.A.Z.-Institut. Sie beruht auf der Kombination aus einer Onlinebefragung und eines Social Listenings

WERBUNG

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, besondere Qualität zu bieten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Höchste Qualität 2025“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein, und zwar durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 414 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Die sechs verwendeten Eventtypen werden unterschiedlich gewichtet, wobei „Qualität“ mit 25 Prozent in die Wertung eingeht. Jeweils 15 Prozent Gewichtung erhielten „Produkt & Service“, „Kundenzufriedenheit“, „Weiterempfehlung“, „Ökologische Nachhaltigkeit“ und „Innovation“.

Zusätzlich wurde an die Unternehmen ein strukturierter Online-Fragebogen verschickt. Abgefragt wurden verschiedene Themenblöcke zum Qualitätsmanagement und zur Servicequalität. Je Block konnten zwischen maximal 30 und 80 Punkte erreicht werden. Je nach Branche waren es insgesamt bis zu 435 Punkte.

Zur Berechnung der Gesamtnote wurden die beiden Punktewerte aus dem Social Listening und dem Fragebogen kombiniert und branchenspezifisch auf einer Skala von null bis 100 Punkten normiert. Dabei bildet das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhalten die Auszeichnung „Sieger“.

Die Branchensieger bei den (Direkt-)Versicherern

Bei den Direktversicherern setzte sich die Huk24 AG gegen die Wettbewerber durch (normierte 100 Punkte; Auszeichnung „Branchensieger“). Die vierköpfige Gruppe der „Sieger“ besteht aus den Cosmos Versicherungen (98,2), der Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 95,9), der Admiraldirekt.de GmbH (90,4) und den Europa Versicherungen (87,5).

Branchensieger im Segment Versicherer wurden die Allianz Versicherungen mit normierten 100 Zählern. In die Siegerliste trugen sich 18 weitere Marktteilnehmer ein. Dies sind

Die Sieger bei den Maklern und Maklerpools

Branchensieger bei den Maklerpools wurde die Wifo GmbH mit normierten 100 Zählern. Zur Riege der „Sieger“ zählen die Netfonds AG (97,5), die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (90,2) und die Apella AG (87,3).

In der Kategorie Versicherungsmakler gewann die Funk-Gruppe. Mit dem Prädikat „Sieger“ schmücken dürfen sich

Im Segment „digitale Finanz- & Versicherungsexperten“ setzte sich die Smavesto GmbH gegen die Wettbewerber durch (100 Punkte, Auszeichnung „Branchensieger“). In die Siegerliste trugen sich ein die Scalable Capital GmbH (98,6), die Clark Germany GmbH (94,4), die Vivid Money GmbH (87,9) und die Quirion AG (82,1). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar.