Die PS-Spitzenreiter in Deutschland

31.7.2019

Die Bayern sind mit durchschnittlich 135 PS unterwegs, die Autofahrer in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dagegen mit nur 122 Pferdestärken. Das zeigt eine Auswertung der Check24 Vergleichsportal GmbH und der über sie abgeschlossenen Kfz-Versicherungen im Zeitraum 2018 bis Juli 2019.

Nach Bayern folgen im Ranking, wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.7.2018), die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen mit durchschnittlich 132 beziehungsweise 131 PS. Im Schnitt sind Check24-Kunden mit knapp 128 Pferdestärken unterwegs.

Der Städtevergleich des Vergleichsportals ergibt ein ähnliches Bild: Privatfahrzeuge am BMW-Standort München haben im Schnitt 141 PS, in Ingolstadt, der Zentrale von Audi, nur eine halbe Pferdestärke weniger. Schlusslicht ist der Landkreis Leer in Ostfriesland, Niedersachsen, mit nur 116,5 PS.