Die profitabelsten privaten Krankenversicherer

5.8.2024 – Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquoten der 25 größten privaten Krankenversicherer lagen im Sechsjahresschnitt zwischen 19,9 (LKH) und 8,41 Prozent (Debeka). Das zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig. Die Koblenzer wiesen mit unter vier Prozent die niedrigste Quote in einem der Jahre auf, die LKH mit fast 24 Prozent die höchste. Bei Letzterer fiel die Schwankungsbreite mit fast zehn Prozent am größten aus.

Im Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 haben die 25 umsatzstärksten privaten Krankenversicherer versicherungsgeschäftliche Ergebnisse (nach dem PKV-Kennzahlenkatalog (PDF; 248 KB)) zwischen 858,4 Millionen Euro (DKV Deutsche Krankenversicherung AG) und 46,1 Millionen Euro (Alte Oldenburger Krankenversicherung AG) erzielt.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Die Publikation enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 25 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 97 Prozent Marktanteil.

Dazu gehören neben Ranglisten nach gebuchten Bruttoprämien in der Krankenvoll- (VersicherungsJournal 13.3.2024, 27.3.2024) und der Krankentagegeldversicherung (8.4.2024) unter anderem auch Listen zu Schäden und Kosten (25.7.2024).

Die Akteure mit den höchsten/niedrigsten Quoten

Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote lag auf Sechsjahressicht zwischen 19,9 Prozent (Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH)) und 8,41 Prozent (Debeka Krankenversicherungsverein a.G.).

Vergleichsweise niedrige Werte im einstelligen Prozentbereich werden auch für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die nicht im Vollversicherungsgeschäft aktive Ergo Krankenversicherung AG ausgewiesen.

Ergebnisquoten zwischen knapp 19 und gut 17 Prozent hatten die R+V Krankenversicherung AG, die Alte Oldenburger, die DKV und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG zu verzeichnen.

Debeka mit dem Tiefstwert im Beobachtungszeitraum

Die niedrigste Quote stand im Jahr 2019 für die Debeka mit 3,9 Prozent zu Buche, die ansonsten viermal im Betrachtungszeitraum bei um die zehn Prozent lag. Seinerzeit kamen die 25 im Branchenmonitor aufgelisteten Akteure auf den niedrigsten Durchschnittswert (12,7 Prozent). Sechs weitere Anbieter lagen unterhalb der Marke von zehn Prozent.

Branchenweit waren die verdienten Bruttobeiträge mit 3,1 Prozent klar schwächer angestiegen als die Summe aus den Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen sowie dem Schadenaufwand (plus 5,0 Prozent).

Bei den Koblenzern hatten sich allein die Schadenaufwendungen um annähernd zehn Prozent auf über 5,63 Milliarden Euro erhöht. Die verdienten Bruttoprämien wuchsen nur um 3,3 Prozent auf 6,24 Milliarden Euro.

Unter dem Strich führte dies zu der branchenweit höchsten Schadenquote von über 90 Prozent. Einen höheren Wert wies auch in den übrigen Jahren des Betrachtungszeitraums kein einziger weiterer Marktteilnehmer auf.

Bis zu fast zehn Prozent Schwankungsbreite

Die höchste versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote unter allen Gesellschaften erzielte die LKH im Jahr 2018 mit 23,6 Prozent. Bei ihr war auch die größte Schwankungsbreite zu beobachten: Im Jahr 2022 fiel die Quote mit 14,1 Prozent um fast zehn Prozentpunkte niedriger aus.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Krankenversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die etwa 120-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.