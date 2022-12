Die profitabelsten Kraftfahrtversicherer

12.12.2022 – Zwölf Marktteilnehmer erzielten 2021 in Kraftfahrt eine Combined Ratio von unter 90 Prozent. Am profitabelsten war die Volkswagen Autoversicherung, die lediglich rund 82 Prozent der Einnahmen für Schäden und Kosten ausgab. Die Quote besonders deutlich verbessern konnte insbesondere die Europa, wie der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

Die Kraftfahrtversicherer erzielten im vergangenen Jahr nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eine Combined Ratio (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) von 94,8 (2020: 90,6) Prozent.

Allerdings gaben zwölf der 50 größten Akteure mehr für Schäden und Kosten aus als sie einnahmen. Dabei stand für die Allianz Direct Versicherungs-AG die höchste Quote von fast 120 Prozent zu Buche. Dies ist dem „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 12.12.2022).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Die profitabelsten Marktteilnehmer

Die verbleibenden in der Publikation aufgelisteten 38 Anbieter blieben versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen. Dabei bewegten sich elf Gesellschaften unter der Marke von 90 Prozent. Am profitabelsten war die Volkswagen Autoversicherung AG mit unter 82 Prozent. Bei jeweils um die 85 Prozent liegen die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und die Europa Versicherung AG.

Jeweils etwa 14 Cent Gewinn pro Beitragseuro schrieben die Cosmos Versicherung AG, die Axa Versicherung AG, die Versicherer im Raum der Kirchen Sachversicherung AG (VRK) und die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig.

Europa mit deutlicher Verbesserung

Während die Volkswagen Autoversicherung (Rang eins) und die S-Direkt (Platz drei) bereits im Vorjahr zu den Marktteilnehmern mit den niedrigsten kombinierten Schaden-Kosten-Quoten gehörten (15.2.2022), konnte insbesondere die Europa ihre Quote erheblich senken.

Die um über zehn Prozentpunkte gesunkene Combined Ratio von 85,2 Prozent war vornehmlich auf das laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 819 KB) „deutlich verbesserte“ Abwicklungsergebnis aus Vorjahresschäden zurückzuführen. Die Einnahmen waren minimal rückläufig (minus 0,1 Prozent auf 170,1 Millionen Euro).

Der Schadenaufwand sank in Kfz-Haftpflicht um beinahe ein Fünftel auf 85,5 Millionen Euro. Im Segment „Sonstige Kraftfahrt“ nahm er andererseits um fast ein Drittel zu (auf 40,2 Millionen Euro). Laut Bericht war Letzteres „bedingt durch die höhere Schadenbelastung in den Kaskosparten, ausgelöst durch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz“.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich neben der Europa auch die Cosmos, die Axa und die VRK Sach verbessern. Alle anderen genannten Akteure verschlechterten sich – allerdings um höchstens etwa vier Prozentpunkte

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.