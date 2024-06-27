Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die profitabelsten Hausratversicherer

30.10.2025 (€) – In der Sparte erzielten im vergangenen Jahr 47 der 50 umsatzstärksten Marktteilnehmer Combined Ratios von unter 100 Prozent. Am profitabelsten waren mit Quoten von unter 56 Prozent die VGH, die Provinzial Nord und die Itzehoer. Bei Letzterer verschlechterte sich die Quote. Mit 18 Prozentpunkten verbesserte sich am deutlichsten die Interrisk, die sich vom Platz 38 auf Rang sieben nach oben schob. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Hausratversicherung · Schaden-Kosten-Quote
