Die Privathaftpflicht-Anbieter mit der besten Kundenorientierung

2.4.2019 – Die Cosmos bietet laut dem „Service-Atlas Privathaftpflicht-Versicherung 2019“ der Servicevalue GmbH die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen mit der Provinzial Rheinland, der Huk24, der Huk-Coburg, dem LVM, der Allsecur, der Allianz, der DEVK, der Continentalen, der SV und der Concordia zehn weitere „sehr gute“ Gesellschaften. Die besten Beurteilungen bekommen die Anbieter hinsichtlich Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall sowie der Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter, die schlechtesten in dem Servicemerkmal „Belohnung von Kundentreue“.

Die Servicevalue GmbH hat zum dritten Male die Servicequalität und Kundenorientierung in der Privathaftpflicht-Versicherung (PHV) unter die Lupe genommen. Der „Service-Atlas Privathaftplicht-Versicherer 2019“ beruht auf 3.436 Kundenurteilen zu 37 großen Produktgebern. Die Urteile wurden im Februar und März im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

Dabei konnten die Befragten bis zu zwei PHV-Versicherer bewerten, bei dem sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Bewertet wurden insgesamt 27 Servicemerkmale in den fünf Leistungsdimensionen

Produkte (Qualität der Produkte/ Leistungen, Tarifauswahl/ -vielfalt, Transparenz der Tarife und Angebote, Flexibilität der Produkte, Deckungs-/ Leistungserweiterungen);

Kundenbetreuung (Qualität in der Beratung, Freundlichkeit/ Höflichkeit der Mitarbeiter, Eingehen auf Kundenwünsche, Verbindlichkeit von Aussagen, Belohnung von Kundentreue, Wechselangebote zu günstigeren Tarifen während der Vertragslaufzeit, regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen);

Kundenservice (Kontaktmöglichkeit mit Mitarbeitern (persönlich, telefonisch, per E-Mail), Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Entlastung und Orientierungshilfe der Serviceangebote, Umgang mit konkreten Beschwerden/ Reklamationen, Qualität der allgemeinen Anliegenbearbeitung, Verständlichkeit der schriftlichen Unterlagen (Beitragsrechnungen, Schadenformulare et cetera));

Schadenregulierung (Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall, Einhalten von Zusagen im Schadenfall, Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung, Kulanz in der Schadenabwicklung);

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Günstigkeit und Transparenz der Versicherungsprämien, Umfang der Versicherungsleistungen).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Elf Mal „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten insgesamt elf Anbieter ein „sehr gut“. An der Spitze der Rangliste liegt die Comos Versicherung AG, gefolgt von der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der Huk24 AG. Folgende acht Anbieter gehören ebenfalls zur Spitzengruppe:

Auffällig ist, dass von den nach Vertragsbestand größten Anbietern (VersicherungsJournal 28.1.2019) nur die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM zu den Top-Gesellschaften in Sachen Kundenorientierung gehören. Die Aachenmünchener Versicherung AG und die Haftpflichtkasse VVaG erzielten immerhin ein „gut“.

Bestenfalls durchschnittliche Beurteilungen erhielten hingegen die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Generali Versicherung AG, die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG und die HDI Versicherung AG.

Die Besten in den einzelnen Dimensionen

Lediglich Gesamtsieger Cosmos (bis auf Kundenbetreuung) sowie die Allianz (bis auf Preis-Leistungsverhältnis) gehören vier von fünf Leistungsdimensionen zu den „sehr guten“ Anbietern. Allen anderen Anbietern aus der Spitzengruppe gelang dies bestenfalls drei Mal.

In den Kategorien Produkte und Preis-Leistungsverhältnis setzte sich jeweils die Cosmos gegen die Konkurrenz durch. Die Provinzial Rheinland gewann beim Kundenservice und bei der Schadenregulierung, die Continentale bei der Kundenbetreuung.

Die besten Gesellschaften im „Service-Atlas Privathaftpflicht-Versicherer 2019“ Gesamt Produkte Kunden-betreuung Kundenservice Schaden-regulierung Preis-Leistungs-Verhältnis Cosmos Cosmos Continentale Provinzial Rheinland Provinzial Rheinland Cosmos Provinzial Rheinland Huk-Coburg Provinzial Rheinland LVM SV Allsecur Huk24 DEVK Allianz Allianz Huk24 Huk24 Huk-Coburg Huk24 Concordia Mecklenburg. Huk-Coburg Huk-Coburg LVM Allsecur Mecklenbur-gische Versiche- rung a.G. Continentale Aachenmünchener DEVK Allsecur Allianz LVM SV LVM WGV-Versicherung AG Allianz Haftpflichtkasse Landschaft-liche Brand-kasse Hanno-ver (VGH) Cosmos Allianz Haftpflichtkasse DEVK DEVK Provinzial Nord Brandkasse Cosmos Continentale VGH Mecklenburg. SV Westfälische Provinzial Concordia

Gute Noten für Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall

Bei den 27 Servicemerkmalen stand den Befragten eine fünfstufige Bewertungsskala (von 1 = „ausgezeichnet“ bis 5 = „schlecht“) zur Verfügung. Relativ am besten kamen die Privathaftplicht-Anbieter aus Kundensicht hinsichtlich der Freundlich- und Höflichkeit der Mitarbeiter, der Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall sowie beim Einhalten von Zusagen im Schadenfall weg.

Hier vergaben die Privathaftpflicht-Kunden jeweils um die 70 Prozent „ausgezeichnete“ oder „sehr gute“ Bewertungen. Erstgenanntes gehört allerdings zu den generellen Fähigkeiten, die eigentlich bei jedem Unternehmen zur Normalität gehören sollten.

Am schlechtesten fielen die Kundenurteile in den Servicemerkmalen „Belohnung von Kundentreue“, „Wechselangebote zu günstigeren Tarifen während der Vertragslaufzeit“ und „regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen“ aus. Hier gab jeweils fast jeder dritte Befragte eine „mittelmäßige“ oder gar „schlechte“ Bewertung ab.

Wichtigster Kundenbindungstreiber: Kulanz bei Schadenabwicklung

Als wichtigster Kundenbindungstreiber, der in einer Relevanzanalyse ermittelt wurde, kristallisierten sich in Privathaftpflicht die „Kulanz in der Schadenabwicklung“ und die Kriterien „Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung“, „Einhalten von Zusagen im Schadenfall“ sowie „Unkompliziertheit der Schadenabwicklung“ heraus.

Am besten schneidet in diesem Servicemerkmal laut dem Serviceatlas die SV ab, deren Leistung nur von jedem zwölften Kunden als „mittelmäßig“ oder „schlecht“ beurteilt wurde. Dafür vergaben mehr als vier von zehn SV-Kunden den Top-Wert „ausgezeichnet“. Im engen Rennen um die Plätze setzte sich der LVM gegen die Provinzial Rheinland und die Cosmos durch.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 500 KB) nachgelesen werden.