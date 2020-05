Die privaten Unfallversicherer mit dem größten Policenschwund

28.5.2020 – Zwischen 2013 und 2018 hat die Huk-Coburg-Allgemeine ihren Unfall-Vertragsbestand sowohl nach absoluten Zahlen als auch prozentual am stärksten ausgebaut. Die Signal Iduna büßte hingegen in beiderlei Hinsicht am stärksten ein. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2013-2018: Unfallversicherung“.

WERBUNG

Die private Unfallversicherung gehört schon seit vielen Jahren zu den profitabelsten Zweigen der Assekuranz hierzulande. Seit 2007 verdiente die Branche dort durchgängig um die 20 Cent pro Beitragseuro.

2017 fiel der Gewinn mit knapp 18 Cent pro Beitragseuro am niedrigsten im Betrachtungszeitraum aus. Im Jahr davor und darauf sprang nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit jeweils fast 23 Cent pro Beitragseuro der größte Ertrag ab.

Bestand im Rückwärtsrang

Allerdings haben die im GDV organisierten Anbieter schon seit geraumer Zeit mit sinkenden Beständen zu kämpfen. Allein zwischen 2013 und 2018 gab es eine Verminderung um etwa zwei Millionen auf 24,5 Millionen Verträge. Dies entspricht einer prozentualen Reduzierung von etwa siebeneinhalb Prozent.

Die Vertragsbestände auf Ebene der einzelnen Gesellschaften betrachtet entwickelten sich laut dem der „Branchenmonitor 2013-2018: Unfallversicherung“ (VersicherungsJournal 6.2.2020) höchst unterschiedlich.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter in der Sparte mit rund 93 Prozent Marktanteil.

Signal Iduna mit den größten Verlusten

Dem Monitor zufolge erzielten 24 Unternehmen Bestandszuwächse, während 26 Anbieter Rückgänge zu verzeichnen hatten. Die größten Einbußen erlitt die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG mit über 600.000 Kontrakten.

Dies ist zum Großteil auf den Abgang eines Gruppen-Unfallversicherungs-Vertrags mit über einer halben Million versicherten Personen im Geschäftsjahr 2018 zurückzuführen (6.2.2020). In den Jahren davor gab es Verminderungen von in der Spitze knapp über 10.000 Policen.

Auch Ergo, Generali und Allianz mit hohen Einbußen

Bestandsverluste im sechsstelligen Bereich standen ansonsten nur noch für die Ergo Versicherung AG, die Generali Versicherung AG (firmiert nach der Fusion mit der Aachenmünchener Versicherung AG mittlerweile als Generali Deutschland Versicherung AG (11.10.2019)) und die Allianz Versicherungs-AG zu Buche. Dabei büßte die Ergo etwa 540.000 Verträge ein.

Die Generali, die auch in Haftpflicht (30.3.2020) und Hausrat (4.5.2020) große Verminderungen zu verzeichnen hatte, verlor fast 360.000 auf unter 835.000 Kontrakte. Einer der Gründe dafür ist neben fortgeführter „Portfolio-Pflegemaßnahmen“ (25.4.2018), dass im Geschäftsjahr 2016 die Geschäftsbeziehung zu einem Assekuradeur beendet wurde (23.2.2018).

Bei der Allianz, weiterhin mit großem Abstand Marktführer, betrug das Minus im Betrachtungszeitraum etwa 285.000 Verträge. Grund hierfür dürfte – wie übrigens auch bei der Ergo – vor allem ein Bestandsrückgang im Geschäft mit Unfallversicherungen mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) sein.

Huk-Coburg-Allgemeine wuchs am stärksten

Auf der anderen Seite wuchs die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG am stärksten (plus über 360.000 auf rund 925.000 Policen). Über ein Viertel der kontinuierlich erfolgten Steigerung gelang der Gesellschaft 2018. Dadurch kletterte das Unternehmen von der 15. auf die elfte Position in der Rangliste nach Verträgen.

Zuwächse im sechsstelligen Bereich hatten darüber hinaus nur noch die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG zu verbuchen. Bei beiden Anbietern hat sich das Wachstum 2018 im Vergleich zu den Vorjahren etwas abgeschwächt.

Huk-Coburg-Allgemeine auch mit dem prozentual stärksten Wachstum

Betrachtet man die Veränderungsraten, so konnten die Huk-Coburg-Allgemeine, die Provinzial Rheinland Versicherung AG (auf knapp 100.000 Kontrakte), die VHV und die Rhion Versicherung AG (auf knapp 165.000 Policen) ihre Vertragsbestände jeweils mehr als verdoppeln.

Auf der anderen Seite fielen die Rückgänge bei der Signal Iduna und der Generali mit knapp über beziehungsweise unter einem Drittel am stärksten aus.

Der „Branchenmonitor 2013-2018: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die rund 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.