Die privaten Pflegeversicherer mit der besten Kundenorientierung

4.3.2021 – Die Allianz bietet laut dem „Service-Atlas Private Pflegeversicherer 2021“ von Servicevalue die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen mit ebenfalls einer „sehr guten“ Bewertung LVM, Huk-Coburg, Arag, Ergo/ DKV, Ideal, Volkswohl Bund und DFV. Die besten Beurteilungen bekommen die Anbieter hinsichtlich der Fachkompetenz der Mitarbeiter, die schlechtesten für das Servicemerkmal „Regelmäßige Informationen zum Versicherungsprodukt“.

Erstmals hat die Servicevalue GmbH die Kundenorientierung von Pflegeversicherern unter die Lupe genommen. Der „Service-Atlas Private Pflegeversicherer 2021“ beruht auf einer im Januar und Februar durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Urteile zu über zwei Dutzend Versicherern

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren und eine Pflegekosten-, Pflegetagegeld- und/oder Pflegerenten-Versicherung abgeschlossen haben. Insgesamt kamen so 1.997 Urteile von 1.714 Versicherungsnehmern zu folgenden 28 Anbietern zusammen:

Kriterien der Bewertung und Notenskala

Zur Bewertung standen insgesamt 20 Servicemerkmale in vier Leistungsdimensionen zur Verfügung:

Produkte (Produktauswahl und -alternativen, Transparenz der Produkte und Tarife, angemessene Gesundheitsprüfung, Länge der Wartezeit (zwischen Vertragsbeginn und erstmaligem Anspruch auf Leistungen), Flexibilität des Produkts vor beziehungsweise nach Eintritt des Pflegefalls, kein Ausschluss von Pflegeleistungen wie etwa stationäre oder Verhinderungspflege beziehungsweise technische Hilfsmittel et cetera);

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsbefreiung bei Eintritt des Pflegefalls, Kostentransparenz);

Kundenberatung (fachliche beziehungsweise soziale Kompetenz der Mitarbeiter, Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, Vollständigkeit der Beratung);

Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern), Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen, Qualität der Anliegenberatung, Regelmäßige Informationen zum Versicherungsprodukt, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen).

Zur Beurteilung stand den Befragungsteilnehmern eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von eins = „ausgezeichnet“ über zwei = „sehr gut“, drei = „gut“ und vier = „mittelmäßig“ bis fünf = „schlecht“). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit:

„Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […]. Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Acht Mal „sehr gut“ für die Anbieter mit Spitzenreiter Allianz

In der Gesamtwertung erhielten acht Akteure ein „sehr gut“. Dabei setzte sich die Allianz gegen die Wettbewerber durch. An zweiter Stelle liegt der LVM. Den Bronzerang sicherte sich die Huk-Coburg. Die Positionen vier bis acht belegen Arag, Ergo/ DKV, Ideal, Volkswohl Bund und DFV.

In allen vier Testbereichen zu den „sehr guten“ Marktteilnehmern gehören Allianz, Hallesche, Huk-Coburg und LVM. Für die Allianz reichte es dabei in den Segmenten Produkte und Kundenberatung zur Spitzenposition. Im schlechtesten Fall landeten die Münsteraner an sechster Stelle (Preis-Leistungs-Verhältnis).

In letztgenannter Kategorie setzte sich die Huk-Coburg gegen die Konkurrenz durch. Am besten in Sachen Kundenservice schnitt der LVM ab.

Gute Noten für Fachkompetenz und Produktauswahl bei Pflegepolicen

Ein Blick auf die einzelnen Service- und Leistungsmerkmale zeigt die Stärken und Schwächen der Branche. Relativ am besten kamen die Testkandidaten bei der Fachkompetenz der Mitarbeiter weg. Ebenfalls vergleichsweise gute Noten bekamen sie für den Bereich „Produktauswahl und -alternativen“. Jeweils rund 95 Prozent der Interviewten vergaben zumindest „gute“ Bewertungen.

Am schlechtesten fielen die Kundenurteile in den Servicemerkmalen „Regelmäßige Informationen zum Versicherungsprodukt“, „Kein Ausschluss von Pflegeleistungen“ sowie „Flexibilität vor Eintritt des Pflegefalls“ ab. Hier gab bis zu fast jeder sechste Befragte nur eine „mittelmäßige“ oder gar „schlechte“ Beurteilung ab.

Wichtig: Umgang mit Beschwerden

Wichtigster Kundenbindungstreiber, der in einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) ermittelt wurde, ist der Umgang mit Beschwerden beziehungsweise Reklamationen.

Der Mittelwert über alle aufgeführten Anbieter bei diesem Kriterium gehört mit 2,34 zu den vergleichsweise eher schlecht bewerteten. Hier sicherte sich der LVM den Spitzenplatz (Mittelwert: 2,08). Den geteilten Silberrang belegen knapp dahinter Allianz und Ideal (2,11). In einem engen Rennen um Position vier setzen sich Ergo/ DKV gegen die DFV durch.

Tiefergehende Details auch zu den „guten“ und nicht überdurchschnittlichen Anbietern sowie Informationen zu weiteren Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten stehen in diesem Studienflyer (PDF, 488 KB).