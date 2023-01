Die privaten Krankenversicherer mit den höchsten Abschlusskostenquoten

31.1.2023 – Im Fünfjahresschnitt (2017 bis 2021) hatte die Branche einen Abschlusskostensatz von 6,33 Prozent zu verzeichnen. Für die LKH stand laut Map-Report 925 mit gut einem Prozent die niedrigste Quote zu Buche, für die Arag mit fast 13 Prozent die höchste. Mit der Huk-Coburg, der Debeka, der DKV, der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und der Generali blieben fünf der zwölf Marktgrößen nach Umsatz unter dem Durchschnitt.

In den vergangenen Jahren konnten die privaten Krankenversicherer den Abschlusskostensatz (Abschlussaufwendungen in Prozent der Monatssollbeiträge des Neugeschäfts) deutlich senken. Von 2010 bis 2021 schrumpfte die Quote nach Berechnungen des Map-Report von 7,99 auf 6,34 Prozent. In den letzten Jahren waren es ohne größere Schwankungen zwischen 6,3 und 6,5 Prozent.

Zwischen den einzelnen Marktteilnehmern war 2021 laut dem Map-Report Nummer 925 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2021“ (VersicherungsJournal 29.9.2022) aber eine gewaltige Spannbreite zu beobachten. Sie lag bei den 30 aufgeführten Marktteilnehmern zwischen 0,94 und 17,78 Prozent (11.10.2022).

Die PKV-Anbieter mit den niedrigsten Quoten

Im Schnitt der Jahre 2017 bis 2021 haben die Rater für die Branche einen Abschlusskostensatz von 6,33 Prozent errechnet. Insgesamt 13 der aufgelisteten Anbieter unterboten im Betrachtungszeitraum den Marktschnitt. Fünf von ihnen kamen dabei auf Quoten von unter fünf Prozent.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH). Die Gesellschaft liegt mit nicht einmal 1,1 Prozent nur knapp über der Marke von einem Prozent. Position zwei belegt die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG mit einer Quote von knapp 3,2 Prozent.

Dahinter folgen dicht beieinander der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK) und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG. Für diese drei Akteure stehen Werte von jeweils etwas über vier Prozent zu Buche.

Die Positionen sechs bis zehn belegen mit Abschlusskostensätzen zwischen glatt fünf und knapp sechs Prozent die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Gothaer Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und die Generali Deutschland

Die Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostensätzen

Am unteren Ende der Liste finden sich die Arag Krankenversicherungs-AG mit 12,71 Prozent, die Hansemerkur Krankenversicherung AG mit 12,51 Prozent und die Concordia Krankenversicherungs-AG mit 11,91 Prozent wieder.

Quoten von über neun Prozent werden für die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung AG, die UKV – Union Krankenversicherung AG und die Württembergische Krankenversicherung AG ausgewiesen.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den zwölf größten Marktteilnehmern mit mindestens eine Milliarde Euro verdienten Bruttoprämien 2021 (26.10.2022) landete die Huk-Coburg branchenweit auf dem Silber- und die Debeka auf dem Bronzerang. Zur Top Ten zählen ferner die DKV, die BBK und die Generali.

Ebenfalls unter dem Branchenschnitt blieben die Axa Krankenversicherung AG und die Continentale Krankenversicherung a.G., knapp darüber die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Die Hallesche und die Barmenia kommen auf Quoten von über acht beziehungsweise gut neun Prozent. Den höchsten Wert unter den Branchenschwergewichten hatte wie oben dargestellt die Hansemerkur zu verzeichnen.

Abschlussaufwendungen: Nicht nur unter Kostenaspekten betrachten

Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages erläutert in dem Heft, dass insbesondere in den sozialpolitischen Diskussionen hohe Abschlusskosten immer wieder angeprangert würden. In der Regel werde dabei der Vorwurf geäußert, die PKV gebe zu viel Geld für Provisionen und Werbung aus. Nach seiner Ansicht ist dieses Argument nicht zu unterschätzen und bei Umdeckungen zutreffend.

„Die Abschlussaufwendungen sollten nicht nur unter Kostenaspekten gesehen werden“, meint Klages. Denn in gewisser Weise stellten diese auch eine Art Investition in die Zukunft dar. Nur so sei es möglich, dem Bestand neue Versicherungen beziehungsweise neue Versicherte zuzuführen.

Zur Einordnung der Abschlusskostensätze führt er an: „Die Quote der Abschlussaufwendungen ist abhängig vom Umfang des Neu- und Veränderungsgeschäfts. Dabei sind zudem die Zugangswege und Vertriebsstrukturen des jeweiligen Unternehmens zu beachten.“

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 925 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2021“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen.

Er enthält auf 135 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2021) von bis zu etwa drei Dutzend Anbietern.

Hierzu gehören neben den Beitragseinnahmen (17.10.2022) und den Abschluss- (11.10.2022) sowie Verwaltungskostensätzen (20.10.2022) unter anderem auch die portierten Alterungsrückstellungen, die Rückschlüsse auf die Umdeckungsaktivitäten zulassen (6.10.2022).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2010 bis 2021. Es ist als E-Paper ab 305 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.