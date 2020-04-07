Die privaten Krankenversicherer mit den größten Beschwerdeproblemen

20.1.2026 – Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2024 kommt die Mecklenburgische auf die niedrigste und die Inter auf die höchste Beschwerdequote bei der Bafin. Dies zeigt der Map-Report 942. Der niedrigste Wert hinsichtlich der Reklamationen beim PKV-Ombudsmann wird ebenfalls für die Mecklenburgische ausgewiesen, der höchste für die Alte Oldenburger. Für letztere Wertung lieferten allerdings nur zehn Marktteilnehmer Daten.

Im Serviceteil des Map-Reports Nummer 942 „Rating private Krankenversicherung“ (VersicherungsJournal 4.12.2025) werden unter anderem auch die Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) über die Anbieter aufgeführt. Wie bei fast allen Kennzahlen wurde ein Fünfjahresdurchschnitt (2020 bis 2024) errechnet.

Im Zähler steht dabei der Mittelwert der bei der Aufsicht eingegangenen Beanstandungen, im Nenner der Mittelwert der krankenversicherten Personen. „Zu berücksichtigen ist, dass die Anzahl der jeweiligen Beschwerden pro Unternehmen keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde darstellt“, hebt Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages hervor.

Die Anbieter mit den niedrigsten Beschwerdequoten

Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2024 kommen die 30 in diesem Segment im Map-Report aufgeführten Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) auf 2,45 Bafin-Beschwerden pro 100.000 krankenversicherte Personen je Unternehmen.

Gar keine Reklamationen auf Fünfjahressicht hatte die mit im Schnitt rund 78.803 Personen sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG zu verzeichnen.

Niedrige Werte zwischen 0,25 und 0,43 Eingaben pro 100.000 Menschen haben die Map-Reporter für die DEVK Krankenversicherungs-AG, die Württembergische Krankenversicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG errechnet.

Unter der Marke von 1,0 blieben darüber hinaus nur noch die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die LVM Krankenversicherungs-AG.

WERBUNG

Die Akteure mit den höchsten Quoten

Danach folgen sieben weitere Marktteilnehmer mit Beschwerdequoten zwischen 1,0 und unter 2,0 Eingaben pro 100.000 Personen. Insgesamt 13 Gesellschaften kamen auf überdurchschnittliche Werte. Für acht von ihnen werden Werte von 3,0 Prozent oder höher ausgewiesen.

Die höchste Quote steht mit mehr als acht Beanstandungen pro 100.000 Krankenversicherte für die Inter Krankenversicherung AG zu Buche. Jeweils eine Fünf vor dem Komma ergab sich für die Axa Krankenversicherung AG und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH).

Zwischen 3,8 und 3,1 Reklamationen pro 100.000 Personen waren es bei der Halleschen Krankenversicherung a.G., der Universa Krankenversicherung a.G., der Münchener Verein Krankenversicherung a.G., der Gothaer Krankenversicherung AG und der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG.

PKV-Ombudsmann: Die Anbieter mit den niedrigsten und höchsten Quoten

Der Map-Report enthält darüber hinaus auch eine Rangliste der PKV-Anbieter nach der Beschwerdequote beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann). Die Quote wurde nach demselben Mechanismus wie bei den Eingaben bei der Bafin berechnet.

Hier wird für die Mecklenburgische mit 1,27 Reklamationen pro 100.000 krankenversicherte Personen der niedrigste Wert aufgelistet. Dahinter folgen mit knapp unter beziehungsweise etwas über zwei Eingaben pro 100.000 Personen die R+V, die Württembergische und die Provinzial Hannover.

Auf die höchste Beschwerdequote beim PKV-Ombudsmann kommt die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit im Fünfjahresschnitt fast 20 Beanstandungen pro 100.000 krankenversicherte Personen. Zweistellige Werte werden auch für die Allianz, den Debeka Krankenversicherungsverein a.G. und die Hansemerkur Krankenversicherung AG ausgewiesen.

Folgende Anbieter lieferten keine Daten

Keine Daten zu den Beschwerdequoten beim PKV-Ombudsmann und auch zu anderen, von der Map-Redaktion abgefragten Bereichen lieferten:

Damit war für den Großteil der soeben aufgezählten Unternehmen auch keine Ratingbewertung durch den Map-Report möglich.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 942 – „Rating private Krankenversicherung“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 88 Seiten Übersichten zu diversen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen von bis zu 30 privaten Krankenversicherungsgesellschaften.

Das Heft ist als E-Paper ab 457,56 Euro (netto) über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.