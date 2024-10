Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten

15.10.2024 – Ende 2023 hatte die Debeka mit über 199.300 versicherten Personen den größten Bestand an staatlich geförderten Pflege-Policen unter den privaten Krankenversicherern. Die UKV und die R+V auf den Plätzen zwei und drei liegen bei jeweils knapp unter 100.000. Fast 70 Prozent des Gesamtbestands verteilen sich auf nur sechs Anbieter. Den größten Zuwachs erzielte sowohl nach Stückzahl als auch prozentual die Debeka. Am stärksten verloren UKV (absolut) und Huk-Coburg (relativ). Dies zeigt die Analyse „Die PKV im Jahre 2023“ der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Zum Jahresende 2023 hatten die privaten Krankenversicherer nach vorläufigen Zahlen 892.500 staatlich geförderte Pflegezusatzversicherungen (Pflege-Bahr) im Bestand. Dies ist den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft“ für das Jahr 2023 zu entnehmen. Diese hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Oktober veröffentlicht.

Der Bestand verminderte sich zum dritten Mal in Folge, aktuell um 17.300 Policen beziehungsweise 1,9 Prozent. Damit hat sich das Verminderungstempo erneut in etwa verdoppelt (VersicherungsJournal 8.11.2023, 14.11.2022).

Nur zwei Anbieter mit Bestandszuwachs

Die negative Entwicklung beschreibt Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), in der Analyse „Die PKV im Jahre 2023“ im ZfV-Heft 10/2024 wie folgt:

„Angesichts der eigentlich allen bewussten gewaltigen in der gesetzlichen Pflegeversicherung ist es erstaunlich, dass die PKV (genau wie die Lebensversicherer) (3.9.2024) mit ihren Produkten nur überschaubaren Erfolg hat.“

In der geförderten Pflegezusatzversicherung konnte man die Anbieter mit mehr Versicherten als vor Jahresfrist erneut an einer Hand abzählen. Laut Surminski „kam nicht mal der Namensgeber Daniel Bahr (seinerzeit Gesundheitsminister, heute Vertriebsvorstand der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG), auf einen Bestandszuwachs.“

Nur Arag und Debeka mit Bestandsausbau beim Pflege-Bahr

Das sei 2023 überhaupt nur zwei Versicherern gelungen: Der Arag Krankenversicherungs-AG („so gerade eben um 13 Personen auf 3.617“) und dem Debeka Krankenversicherungsverein a.G. Die Koblenzer haben sich „als einziger großer Anbieter in diesem Geschäft von Anfang an engagiert“.

Sie legten im Berichtsjahr um 4.826 auf fast 200.000 Pflege-Bahr-Versicherte zu. Das sind rund 26 Prozent des Gesamtmarktes, rechnet der ZfV-Chefredakteur vor.

R+V mit dem größten absoluten Rückgang

Die stärksten Verringerungen nach absoluten Zahlen hatten die UKV – Union Krankenversicherung AG und die R+V Krankenversicherung AG (jeweils über minus 2.500) zu verzeichnen.

Rückgänge im vierstelligen Bereich waren ansonsten nur noch bei der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, der Bayerischen Beamtenkrankenkasse (BBKK) und der Ergo Krankenversicherung AG zu beobachten.

SDK verlor bei der staatlich geförderten Pflege über drei Prozent

Schaut man sich die prozentualen Veränderungsraten an, so verlor die Huk-Coburg mit fast zehn Prozent (auf 17.675 Personen) am stärksten. Jeweils um die vier Prozent betrug das Minus bei der DEVK Krankenversicherungs-AG (auf 10.077) und der Ergo (auf 34.012).

Verminderungsraten von jeweils knapp drei standen für die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; auf 11.257 Pflege-Bahr-Versicherte) sowie die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG (auf 27.716) zu Buche.

Debeka mit dem größten Pflege-Bahr-Bestand

Wie die PKV-Analyse in der Fachzeitschrift weiter zeigt, konzentriert sich der Großteil des Vertragsbestands auf nur wenige Anbieter. So kommen allein die vier in Front liegenden Gesellschaften auf einen Marktanteil von weit über der Hälfte. Die Top Sechs bringt es sogar auf annähernd 70 Prozent Anteil.

An der Spitze liegt mit fast 200.000 Versicherten weiterhin die Debeka. Für die Marktführerschaft hat der Verein unter anderem mit seiner speziellen Marktstrategie gesorgt. Er bietet die ungeförderte Pflegetagegeldversicherung nur dann an, wenn zunächst ein Pflege-Bahr abgeschlossen wurde (30.11.2012, 10.9.2013).

Hinter den Koblenzern folgt unverändert die UKV, deren Vorsprung auf die R+V fast unverändert bei etwa 1.600 Personen liegt. Für beide Gesellschaften werden Bestände von jeweils leicht unter 100.000 Pflege-Bahr-Versicherten ausgewiesen.

Vorteil Bankenvertrieb?

An vierter Stelle liegt erneut die BBKK, mit aktuell knapp 90.000 Personen im Bestand. Position fünf belegt die Generali Deutschland Krankenversicherung AG mit knapp 74.000 Pflege-Bahr-Versicherten vor der Allianz mit knapp 62.100.

Die Positionen sieben bis zehn belegen mit Beständen zwischen 39.000 und 27.700 Personen die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Ergo, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Provinzial Hannover. Die beiden letztgenannten Akteure tauschten die Plätze.

Zur Marktbedeutung der VKB-Töchter UKV und BBKK hatte ZfV-Chefredakteur Marc Surminski bei der PKV-Analyse 2016 (16.10.2017) angemerkt, dass sich deren Produkt offenbar besonders gut über die Sparkassen absetzen lasse. Als weiteres Beispiel hatte Surminski die R+V genannt, die über die genossenschaftlichen Banken verkaufe.

Diverse Anbieter ohne Pflege-Bahr-Angebot

Keine Daten werden in der aktuellen PKV-Analyse aufgeführt für die

Diese Gesellschaften bieten keine entsprechenden Tarife an oder haben der Fachzeitschrift keine Daten geliefert.