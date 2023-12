Die PKV-Anbieter mit dem größten Schwund an Zusatzversicherten

1.12.2023 – Knapp jeder vierte private Krankenversicherer konnte im vergangenen Jahr die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten entgegen dem Markttrend nicht ausbauen. Mit Abstand am stärksten wuchs erneut die Barmenia, während die Signal Iduna den stärksten Rückgang zu verzeichnen hatte. Dies zeigt eine Analyse der Zeitschrift für Versicherungswesen. Die Barmenia verbesserte sich von sieben auf sechs, für die Signal Iduna ging es von drei auf fünf nach unten.

Die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten ist 2022 auf 29,125 Millionen gestiegen. Das Plus fiel nach vorläufigen Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit 2,2 Prozent nur halb so stark aus wie im Jahr zuvor mit rund vier Prozent.

Acht Anbieter mit rückläufigen Beständen

Auf Ebene der einzelnen Unternehmen betrachtet sind laut der Analyse „Die PKV im Jahre 2022“ in Heft 19/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) höchst unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten.

So hatten acht Akteure einen Rückgang zu verzeichnen. Am stärksten fiel dieser nach absoluten Zahlen bei der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. aus – und das zum dritten Mal in Folge fünfstellig (VersicherungsJournal 22.11.2022, 5.11.2021). Dabei war das Minus mit aktuell mehr als 16.300 noch ein bisschen größer als in den beiden Jahren zuvor.

Weitere Versicherer mit Bestandsverlusten

Vergleichsweise hohe Bestandsverluste zwischen rund 9.300 und etwa 2.700 hatten auch die Axa Krankenversicherung AG, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und die Universa Krankenversicherung a.G. zu verzeichnen.

Für die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die Continentale Krankenversicherung a.G., und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG werden in der Analyse Reduzierungen im jeweils dreistelligen Bereich ausgewiesen. Bis auf die Axa waren die vorgenannten Akteure auch im Vorvorjahr in den Beständen geschrumpft.

Diese privaten Krankenversicherer wuchsen am stärksten

Andererseits konnte die Barmenia Krankenversicherung AG unter den 34 berücksichtigten Marktteilnehmern ihren Bestand an Ergänzungsversicherten am stärksten ausbauen (plus fast 200.000 Personen). Zum Hintergrund führen die Wuppertaler im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 685 KB) ein „starkes“ Neugeschäft an.

Allerdings fiel die Zunahme nur halb so groß aus wie vor Jahresfrist. Seinerzeit brachte allein der Start von „CareFlex Chemie“ (25.11.2019, 7.1.2021) dem Konsortium aus Barmenia und der R+V Krankenversicherung AG nach eigenen Angaben einen Bestandszuwachs von über 400.000 Personen.

Die Bestände der Ergo Krankenversicherung AG und der Allianz Private Krankenversicherungs-AG wuchsen um knapp 89.000 beziehungsweise rund 61.000 Personen. Um zwischen etwa 44.000 und 20.000 legten die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., die R+V, die Hallesche Krankenversicherung a.G., die Nürnberger Krankenversicherung AG und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG zu.

DKV verteidigt Spitzenposition

Die Barmenia, die 2021 erstmals in die Top Ten der größten Krankenzusatz-Versicherer vorgestoßen ist, verbesserte sich dank des immensen Zugewinns auf nunmehr 1,7 Millionen Personen vom siebten auf den sechsten Rang. Unangefochtener Spitzenreiter ist und bleibt die DKV mit knapp 3,57 Millionen.

Die Allianz festigte den zweiten Rang mit 2,28 Millionen vor dem von vier auf drei nach oben gekletterten Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (1,82 Millionen). Ebenfalls einen Platz nach oben ging es für die Ergo, die den Rückstand auf die Koblenzer von rund 90.000 auf 11.500 verkürzte.

Die Signal Iduna fiel von der dritten auf die fünfte Position zurück und liegt nur noch rund 50.000 (2021: über 265.000) Personen vor der Barmenia. An siebter Stelle folgt die Generali Deutschland Krankenversicherung AG mit einem Bestand 1,5 Millionen Individuen.

Die R+V (1,29 Millionen) zog an der UKV – Union Krankenversicherung AG (1,28 Millionen) vorbei auf Rang acht. Weiterhin an zehnter Stelle findet sich die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) mit einem Bestand von 1,2 Millionen Zusatzversicherten wieder.