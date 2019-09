Die PKV-Anbieter mit dem größten Schwund an Zusatzversicherten

19.9.2019 – In etwa fünf von sechs private Krankenversicherer konnte im vergangenen Jahr die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten ausbauen. Das größte Plus erzielte die R+V, während Continentale und Signal Iduna am stärksten schrumpften. Dies zeigt eine Datenzusammenstellung von Assekurata.

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Zahl der Krankenzusatz-Versicherten erstmals auf über 26 Million gestiegen. Das Plus betrug laut dem „Rechenschaftsbericht 2018/2019“ des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) rund 500.000 Verträge beziehungsweise etwa zwei Prozent (VersicherungsJournal 20.6.2019).

Nur etwa jeder sechste Anbieter mit Rückgang

Auf Ebene der einzelnen Unternehmen ist nach einer Datenzusammenstellung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH eine höchst unterschiedliche Entwicklung zu beobachten. Anders als in der Vollversicherung (18.7.2019) hatten allerdings deutlich mehr Unternehmen Zuwächse als Rückgänge zu verzeichnen.

Demnach schrumpfte bei lediglich sechs Gesellschaften der Krankenzusatzbestand. Am stärksten fiel das Minus mit knapp über beziehungsweise unter 6.500 Individuen bei der Continentalen Krankenversicherung a.G. und der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. aus.

Bild: Assekurata

Einbußen von jeweils um die 5.500 Personen verzeichneten die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. und die Axa Krankenversicherung AG. Im unteren vierstelligen Bereich verloren die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG.

Diese Anbieter wuchsen am stärksten

Auf der anderen Seite bauten 26 Gesellschaften ihren Bestand an Ergänzungsversicherten aus. Dabei konnte die R+V Krankenversicherung AG als einziger Anbieter im sechsstelligen Bereich zulegen. Am zweitstärksten wuchs die Ergo Krankenversicherung AG (plus fast 55.000 Individuen), die im letzten Jahr noch als Ergo Direkt Krankenversicherung AG firmierte (28.3.2019).

Bild: Assekurata

Steigerungen zwischen gut 39.000 und knapp 32.000 zusatzversicherten Personen standen für die UKV – Union Krankenversicherung AG, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und die Hansemerkur Krankenversicherung AG zu Buche.

Ergo und R+V mit Rangverbesserung

Den größten Bestand weist mit fast 3,6 Millionen weiterhin die DKV Deutsche Krankenversicherung AG auf. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge (9.10.2018) Allianz, Signal Iduna und Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit zwischen über zwei Millionen und knapp 1,8 Millionen Ergänzungsversicherten.

Bild: Assekurata

Die Ergo zog an der BBKK vorbei und liegt nun mit hauchdünn über 1,6 Millionen an fünfter Stelle. Die Positionen sieben bis neun belegen unverändert die Central Krankenversicherung AG, die Hansemerkur und die UKV. Der R+V gelang durch den größten Zuwachs der Sprung auf Rang zehn.