Die Pandemie erhöht den Druck auf die Lebensversicherer

19.3.2021 – Die Ratingagentur S&P prognostiziert bis Ende 2022 keine wesentlichen Veränderungen in den Bewertungen der von ihr analysierten deutschen Versicherungs-Unternehmen. Die von Corona ausgelösten Kapitalmarktbewegungen haben die Herausforderungen durch den anhaltenden Niedrigzins zusätzlich verschärft. Nach einer Modellrechnung sollten die Lebensversicherer ihre Verpflichtungen bis zum Jahr 2025 erfüllen können. Schaden- und Unfallversicherer weisen nach S&P-Meinung mit 90 Prozent eine außerordentlich gute Combined Ratio auf. Bei den privaten Krankenversicherern wird für 2020 eine Schadenquote von 78 bis 80 Prozent erwartet. Kosteneinsparungen durch verschobene Behandlungen waren leicht höher als der Corona-bedingte Ausgabenanstieg.

Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) hat fast genau zwölf Monate nach Beginn des ersten Lock-Down in Deutschland die Auswirkungen der Pandemie analysiert. Während das Bruttoinlandsprodukt um rund fünf Prozent eingebrochen sein dürfte, hat die deutsche Versicherungsbranche das herausfordernde Jahr gut überstanden.

Die deutschen Ratings liegen auf hohem Niveau

Aussichten deutscher Versicherer

(Bild: Standard & Poor´s)

60 deutsche Versicherer haben die Analysten im vergangenen Jahr mit einem Rating beauftragt. „Das sind schätzungsweise 60 Prozent des Prämienvolumens in Deutschland. Wir unterstellen, dass unsere Aussagen auch für den Gesamtmarkt gelten, insbesondere bezüglich der Sach- und Krankenversicherung“, ordnete Direktor Johannes Bender die Ergebnisse ein.

Die Bewertungen sind im Wesentlichen stabil geblieben. Ausschlaggebend dafür ist das in der Regel breit diversifizierte Geschäft über alle Sparten hinweg vor allem der größeren Konzerne, die weiterhin solide Kapitalausstattung und die guten versicherungs-technischen Ergebnisse.

„Wir gehen davon aus, dass dies in den nächsten zwei Jahren Bestand haben wird. Es wird allerdings mehr auf die Versicherungstechnik ankommen“, fasste Silke Sacha, Associate Director und Aktuarin zusammen. Die deutschen Ratings lägen auf hohem Niveau. Bei 87 Prozent ist der Ausblick „stabil“.

Lebensversicherer können ihre Verpflichtungen erfüllen

Da Verluste aufgrund einer erhöhten Sterblichkeit aufgrund der Covid-19-Pandemie in den USA sehr begrenzt waren, geht S&P hiervon auch für Deutschland aus. Zugenommen haben dagegen die Belastungen durch den anhaltenden Niedrigzins. Die Kapitalmarktbewegungen im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der Pandemie erhöhten den Druck.

Doch auch wenn die Zinsmarge im Zeitablauf noch geringer werden sollte, erwartet Bender keine Marktverwerfungen. Die Zinszusatzreserve sei ein guter Puffer, die Überschussbeteiligung bereits reduziert worden. Obwohl etwas mehr Risiko in der Kapitalanlage aufgebaut worden sei, bezeichnete Bender das Verhalten als „insgesamt weiter konservativ“.

„Die Lebensversicherer sind in der Lage, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen“, so Bender. Laut S&P-Modellrechnung gilt dies bis zum Jahr 2025. Bender erwartet auch keine größeren Transaktionen bei den Altbeständen. Für möglich hält er den Verkauf „gewisser Teilbestände“. Seine Prognose für das Wachstum der gebuchten Bruttoprämien in den Jahren 2021 bis 2023: jeweils zwei Prozent.

Da die meisten Versicherer […] diversifiziert sind, ist die Ergebnissituation […] komfortabel. Silke Sacha, Standard & Poor´s

Schaden- und Unfallversicherer erzielen komfortable Ergebnisse

Trotz der anhaltenden Pandemie bleibt das Marktumfeld für die deutschen Schaden-/Unfallversicherer stabil. Dazu trugen insbesondere die in den letzten Jahren verbesserten versicherungs-technischen Ergebnisse bei. Corona-bedingt gingen die Schäden in Kraftfahrt und Hausrat zurück. Auch Naturkatastrophen spielten 2020 keine besondere Rolle.

Hohe Schadenzahlungen verursachten dagegen Betriebsschließungen und -unterbrechungen sowie Veranstaltungsausfälle und geplatzte Kredite. „Da die meisten Versicherer über viele Sparten hinweg diversifiziert sind, ist die Ergebnissituation der Erstversicherer mit Ausnahme der Industrieversicherer komfortabel“, kommentierte Expertin Sacha.

Eine Combined Ratio von 90 Prozent sei „außerordentlich gut“. S&P rechnet in den Jahren 2021 und 2022 mit einer ähnlichen Rentabilität bei auf 93 und 96 Prozent steigender Schaden/Kosten-Quote und Elementarschäden nahe dem Fünfjahresdurchschnitt. Für das Prämienwachstum werden zwischen einem und drei Prozent angenommen.

Krankenversicherer mit fast unveränderten Schadenkosten

Trotz der Pandemie meldeten die Krankenversicherer im Jahr 2020 nur geringfügig höhere Schadenfälle (plus 0,2 Prozent). Einerseits wurden Behandlungen und Operationen verschoben. Andererseits mussten zusätzliche Intensivbetten, Schutzausrüstung und Tests finanziert werden. S&P geht unter dem Strich von verbesserten technischen Ergebnissen aus.

Erwartet wird eine Schadenquote von 78 bis 80 Prozent. Durch den Aufholeffekt könnte sie im laufenden Jahr auf diesem Niveau bleiben. S&P rechnet mit einer Eigenkapitalrendite zwischen neun und elf Prozent und einer versicherungs-technischen Rentabilitätsquote zwischen zehn und zwölf Prozent in 2021 und 2022.

Langfristig entscheidend für die Situation der privaten Krankenversicherer sind die Corona-unabhängigen Faktoren Demografie, medizinischer Fortschritt und Zinsniveau. Hinsichtlich des Wachstums sieht S&P aktuell Chancen bei Zusatz- und betrieblichen Krankenversicherungen. Die gebuchten Bruttoprämien sollten in diesem und im nächsten Jahr um ein bis zwei Prozent steigen.