Die Metropolen mit den schlechtesten Schadenbilanzen

27.8.2024 (€) – Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern hat die Bundeshauptstadt Berlin in der Kfz-Haftpflicht- wie auch in der Voll- und Teilkaskoversicherung die schlechteste Schadenbilanz. Am besten sieht es in Bremen (Kfz-Haftpflicht), Dresden (Vollkasko) und Nürnberg (Teilkasko) aus. Dies zeigen Detaildaten aus der neuen Regionalklassen-Statistik des Versichererverbandes.

