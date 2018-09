Die Linke: Provisionsverbot statt Provisionsdeckel

20.9.2018 – Bei der Evaluierung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes will die Linksfraktion im Finanzausschuss Tempo machen. Der zuständige Berichterstatter Hubertus Zdebel sagte im Gespräch mit dem VersicherungsJournal, ein Provisionsdeckel ist zwar ein Fortschritt, aber letztlich nur eine halbe Sache. Besser wäre ein Provisionsverbot. Bei der Lockerung der Zinszusatzreserve bemängelt Zdebel, dass dies per Verordnung am Parlament vorbei umgesetzt werden soll. Es müsse sichergestellt werden, dass die aufgelösten Mittel den Kunden zugutekämen.

VersicherungsJournal: Herr Zdebel, wie stehen Sie zur Einführung eines Provisionsdeckels beim Vertrieb von Lebensversicherungen und Restschuld-Versicherungen?

Hubertus Zbedel (Bild: Die Linke)

Hubertus Zdebel: Wie viele Verbraucherschützer, fordere auch ich ein Provisionsverbot. Wenn Provisionen wegfallen, werden Fehlanreize in der Beratung deutlich geringer. Das sichert die Unabhängigkeit der Berater und steigert damit letztlich die Beratungsqualität. Einerseits lehnt die Bundesregierung zwar ein Provisionsverbot ab, andererseits verweist sie in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage auf Berichte, die die großen Vorteile eines Provisionsverbotes (nicht nur einer Deckelung) für die Verbraucherberatung hervorheben.

Mit den Erfahrungen in Großbritannien und den Niederlanden sehen wir, dass ein Verbot viel erfolgversprechender ist als eine bloße Deckelung. Das Anfang des Jahres vom niederländischen Finanzministerium gezogene Fazit nach fünf Jahren Provisionsverbot lautete: höhere Beratungsqualität, bessere Produkte und das Verschwinden von nur auf Profitmaximierung ausgerichteten Produkten vom Markt.

Für die Beratung zahlen Kunden dort ein gesondertes Honorar. Dafür sind in den Produkten keine versteckten Kosten mehr eingebaut, die in der Regel viel höher ausgefallen wären als das offengelegte und separat gezahlte Honorar. Die Fehlanreize für die Berater sind geschrumpft, ihre Unabhängigkeit gewährleistet und die Beratungsqualität gestiegen. Die Politik in Deutschland muss dem britischen und niederländischen Beispiel endlich folgen und ein Provisionsverbot einführen.

Ein Provisionsdeckel wäre zwar ein Fortschritt zum Status quo, aber letztlich nur eine halbe Sache, wenn es um gute Verbraucherberatung und die Begrenzung von Vermögensschäden geht.

VersicherungsJournal: Für wie dringlich halten Sie eine Lockerung bei der Zinszusatzreserve? Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat hier gerade erneut Alarm geschlagen (VersicherungsJournal 12.9.2018), damit einige Lebensversicherungs-Unternehmen nicht ins Aus gedrängt werden.

Zdebel: Die Ende letzten Jahres erreichte Zinszusatzreserve belief sich auf knapp 60 Milliarden Euro. Da sie viel schneller gestiegen ist als erwartet und damit letzten Endes den Gürtel bei den Versicherern immer enger schnallte, soll die Reserve künftig in kleineren Schritten aufgebaut werden, also langsamer. Die Auflösung, sprich Nutzung dieser Reserve soll ebenfalls langsamer erfolgen. Durch diese gestreckte Auflösung können die Zinsgarantien auch im Niedrigzinsumfeld langfristig etwas sicherer erfüllt werden. Wir als Linke machen uns für eine derartige Reform der Zinszusatzreserve stark.

Kritisch ist zum einen zu sehen, dass alle Einzelheiten per Rechtsverordnung und damit am demokratisch gewählten Parlament vorbei geregelt werden sollen. Eine transparente Debatte über die Verteilung der Lasten zwischen Unternehmen und Versicherten in Zeiten niedriger Zinsen wird somit verhindert.

Zum anderen sollte man bedenken, dass das Geld, das in die Zinszusatzreserve fließt, irgendwo herkommen muss. Es stammt größtenteils von den Kunden. Daher muss sichergestellt werden, dass aufgelöste Mittel der Zinszusatzreserve auch wieder den Kunden gutgeschrieben werden. Es kann nicht sein, dass nach wie vor Aktionäre von Lebensversicherern gute Dividende einfahren, die Versicherten aber auf immer mehr Geld verzichten müssen, um angeblich die Unternehmen stabil zu halten.

VersicherungsJournal: Sollte der Finanzausschuss seine Beratungen über die LVRG-Evaluierung durch eine öffentliche Verbändeanhörung abrunden? Wann rechnen Sie mit Ergebnissen und einer Neufassung des LVRG?

Zdebel: Natürlich ist eine zusätzliche öffentliche Anhörung von Verbraucher- und anderen Verbänden und Sachverständigen immer positiv zu bewerten, zumal sich die Lebensversicherungs-Lobby schon längst in Stellung gebracht hat, um ihre teils dubiosen Geschäftspraktiken zu schützen. In diesem Bereich reden wir schließlich auch von der Altersversorgung, von der viele Menschen abhängig sind. Der Kardinalfehler war hier der Ausstieg aus dem Umlageverfahren und der Umstieg auf die private Vorsorge, also die Teilprivatisierung der Altersvorsorge. Aus der Altersversorgung ein Geschäft zu machen, hat sich bislang eher für die Anbieter auf dem Markt bezahlt gemacht. Daher sollte man auch im Bundestag über eine grundlegende Neujustierung des Altersvorsorgesystems debattieren.

Wir bemühen uns, als ersten Schritt im Finanzausschuss eine Selbstbefassung oder ein Fachgespräch zur LVRG-Evaluierung zu erreichen. Auf der Vorhabenplanung des Finanzausschusses (reicht bis Ende November 2018) ist das Thema Lebensversicherungen nämlich bisher noch gar nicht zu finden. Das muss sich schleunigst ändern.

