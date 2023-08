Die Leistungen der Krankenkassen im Detail-Check

23.8.2023 – In einem Vergleich der Börsenmedien liegt im Gesamtranking die HEK bei den überregional geöffneten und die Securvita bei den regional geöffneten Anbietern an der Spitze. Beide erreichen auch im Bereich Naturheilverfahren die besten Ergebnisse. Dies gelingt der DAK beim Aspekt Gesundheitsprogramme. Die volle Punktzahl schaffen BKK Firmus und BKK Verbundplus beim Kriterium Zahn, die Mobil Krankenkasse bei der Gesundheitsförderung, die Energie-BKK im Segment Vorsorge sowie die TK in den Bereichen Zusatzleistungen und besondere Vorsorge.

Die Börsenmedien AG hat Anbieter der gesetzlichen Krankenversicherung unter die Lupe genommen. Sowohl bundesweit als auch regional geöffnete Kassen wurden durchleuchtet.

„Krankenkasse ist nicht gleich Krankenkasse“, heißt es in dem Bericht „Krankenkassen im Check – welche bietet die besten Leistungen?“, frei zugänglich auf dem Finanzportal Börse online.

„Um Versicherten zu helfen, im breiten Spektrum möglicher Zusatzleistungen den Überblick zu behalten und die individuell beste Krankenkasse zu finden“, vergleiche die Redaktion der Schwesternzeitschrift Euro bereits seit mehr als zehn Jahren die Leistungen, wird berichtet.

Bonus für niedrigen Beitragssatz

Die Tester haben aus dem breiten Spektrum an Mehrleistungen der Anbieter die nach ihrer Meinung sieben wichtigsten Kriterien beurteilt. Dazu gehörten:

„Bonusprogramme“ (Gutschriften für Teilnahme an Krebs-Vorsorgeuntersuchungen und jährliche Zahnvorsorge),

„Naturheilverfahren“ (homöopathische Medizin, TCM, Ayurveda, Eigenbluttherapie, Kinesiologische Taping, Shiatsu et cetera),

„Zahn“ (professionelle Zahnreinigung, erweitere Behandlung, Zahnersatz et cetera),

„Gesundheitsförderung“ (Fitnessprogramme und Kurse zur Gesundheitsförderung),

„Zusatzleistungen“ (häusliche Pflege, spezielle Medikamente, Haushaltshilfe et cetera),

„Vorsorge“ (Impfungen, Schwangerschaftsvorsorge, erweiterte Kinder- und Jugenduntersuchungen und Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung et cetera) und

„besondere Vorsorge“ (besondere ambulante Versorgung).

Alle Teilergebnisse gingen mit identischer Gewichtung in die Gesamtwertung ein. Hinzu kam eine Auszeichnung für den durchschnittlichen Beitragssatz. Körperschaften, die unter 15,6 Prozent blieben, erhielten die Höchstnote von drei Sternen.

Wer zwischen 15,6 Prozent und 15,9 Prozent schaffte, wurde mit zwei Sternen, und wer zwischen 15,9 Prozent und 16,3 Prozent erreichte, mit einem Stern prämiert. Für jeden Stern vergaben die Tester einen Bonus von 2,5 Prozent. Die Boni wurden in die Wertung der Leistungsbereiche jeweils miteingerechnet.

Die Daten wurden zum Stichtag 15. Februar von der Kassensuche GmbH erhoben, Betreiber des Vergleichsportals Gesetzlichekrankenkassen.de. Die Auswertung übernahm die Analysegesellschaft für Anlage- und Versicherungsprodukte mbH.

Gesamtsieger werden HEK …

Das Ergebnis: „Wie bereits in der Vergangenheit gibt es an der Spitze des Gesamtrankings wenig Veränderung“, schreiben die Tester. Die HEK – Hanseatische Krankenkasse führt mit einer Gesamtleistung von 84,53 Prozent das Feld der überregional geöffneten Kassen an und wird als „Beste“ ausgezeichnet.

Die zweithöchste Beurteilung „Top“ schafften:

Weitere 14 Untersuchte erhielten die Note „sehr gut“, darunter die DAK-Gesundheit, die beim Komplex „Bonusprogramme“ mit 86,14 Prozent am besten abschnitt. Die BKK Verbundplus und die BKK Firmus erreichten jeweils 100 Prozent im Leistungsbereich „Zahn“. Auf die volle Punktzahl kam auch die Mobil Betriebskrankenkasse beim Kriterium „Gesundheitsförderung“.

Ebenso die „top“ gelistete TK bei den Aspekten „Zusatzleistungen“ und „besondere Vorsorge“ sowie die Energie-BKK.de" target="_blank" rel="noopener">Energie-BKK bei „Vorsorge“. Die HEK erzielte mit 77,50 Prozent das beste Ergebnis im Bereich „Naturheilverfahren“. Drei Sterne für den Beitragssatz gingen an die HKK und die BBK Firmus.

… und Securvita

Die „beste“ regional geöffnete Kasse ist laut der Analyse die Securvita BKK. Sie erzielt eine Gesamtleistung von 88,19 Prozent.

Als „top“ eingestuft werden hier:

Die Tester ermittelten hier insgesamt vier „sehr gute“ Kassen, darunter die AOK Baden-Württemberg, die beim Kriterium „besondere Vorsorge“ mit 97,37 den höchsten Wert erlangte.

Sechsmal volle Punktzahl

Die BKK Pfaff schaffte es zwar nicht auf die Liste der Kandidaten mit mindestens einer „sehr guten“ Benotung, dennoch sicherte sie sich als einzige regional geöffnete Kasse 100 Prozent im Bereich „Zahn“.

Dies trifft auch auf die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse und die AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse im Bereich „Gesundheitsförderung“ zu. Hier ergattern zudem die „top“ gewertete Bergische Krankenkasse und die ebenso benotete BKK Wirtschaft & Finanzen die volle Punktzahl. Beim Aspekt „Vorsorge“ liegt die „Top“-Kasse IKK Südwest mit 98,50 Prozent vorne.

Die Securvita geht mit voller Punktzahl im Segment „Zusatzleistungen“ vom Platz. Der Testsieger liegt zudem bei den Kriterien „Bonusprogramme“ (85,43 Prozent) und „Naturheilverfahren“ (90,00 Prozent) an der Spitze. Drei Sterne für den Beitragssatz gewinnt nur die BKK SHB.

Testsieger auch im Zehnjahresvergleich vorne

Im Rennen um die besten Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre behalten HEK (84,52 Prozent) und Securvita (86,83 Prozent) die Nase im Wind. Dabei fährt die regional geöffnete Kasse aus Würzburg die beste Beurteilung ein.

Die Auszeichnung „Top“ gewinnen TK (81,95 Prozent), BKK BVU (72,91 Prozent) und DAK (72,87 Prozent). Ebenso IKK Südwest (77,86 Prozent), IKK Brandenburg und Berlin (75,18 Prozent), AOK Baden-Württemberg (74,98 Prozent) und Bergische Krankenkasse (73,25 Prozent).

Als „sehr gut“ schneiden im Zehnjahresvergleich HKK (68,93 Prozent), Energie-BKK.de" target="_blank" rel="noopener">Energie-BKK (67,18 Prozent), SBK (66,76 Prozent) und BKK Verbundplus (66,70 Prozent) ab. Dies gelingt auch BKK Wirtschaft & Finanzen (70,08 Prozent), AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (69,46 Prozent) und Mhplus BKK (69,00 Prozent).