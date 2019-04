Die Lebensversicherer werden finanzstärker

3.4.2019 – Der GDV hat für die deutschen Lebensversicherer per Ende 2018 eine deutlich verbesserte Solvenzquote von 324 Prozent nach 266 Prozent errechnet. In Schaden/Unfall schätzt der Verband die Quote auf 290 Prozent nach 294 Prozent im Vorjahr. Die Versicherungsnehmer seien an den Solvenzberichten der Versicherungs-Unternehmen kaum interessiert. Die unterschiedlichen Informationen nach HGB, IFRS und Solvency II sollten bei ihrer Weiterentwicklung trennscharf bleiben.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat für die deutschen Lebensversicherer eine Solvenzquote von 324 Prozent zum 4. Quartal 2018 errechnet – ohne Anwendung von Übergangsmaßnahmen. Damit hat sich der Wert nochmals verbessert. In der Jahresmeldung des GDV 2017 lag er noch bei 266 Prozent und in der Bafin-Jahresmeldung 2016 bei 207 Prozent.

Die Solvenzquote (Eigenmittel zu Solvenzkapital-Anforderungen SCR) der deutschen Lebensversicherer wurde vom GDV auf der Basis von Unternehmensberichten hochgerechnet, die 91 Prozent Marktanteil repräsentieren.

Lebensversicherer verbessern sich deutlich

„Wir stellen eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Einführung von Solvency II fest“, erläuterte Uwe Ludka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Finanzregulierung beim vierten Presse-Workshop zu Solvency II.

Dazu haben verschiedene Faktoren beigetragen. „Entlastung durch ganz leichten Zinsanstieg, positiver Effekt der veränderten Zinszusatzreserve, die Verträge mit hohen Garantiezinsen wachsen aus dem Bestand und neue Angebote ersetzen zunehmend die Produkte mit klassischen Garantien“, erklärte Ludka.

So hat sich nach GDV-Angaben das Neugeschäft in der Gattung „Klassische Garantien mit Höchstrechnungszins“ vom Jahr 2013 bis Ende 2018 von 72 Prozent auf 33 Prozent mehr als halbiert. Mischformen mit Garantien steigerten ihren Anteil von 24 auf 58 Prozent. Fondsgebundene Versicherungen mit Garantie ab Rentenphase legten von vier auf neun Prozent zu.

Stabile Situation in Schaden/Unfall

„Trotz negativer Aktienmarktentwicklung und schadenträchtiger Sturmereignisse erwarten wir bei den Solvenzquoten der Schaden- und Unfallversicherer keine Überraschungen“, fasste Ludka hier die Situation zusammen. Der GDV geht von einer nahezu unveränderten Solvenzlage aus.

Im vierten Quartal 2018 dürfte die Quote bei 290 Prozent gelegen haben – nach 294 Prozent zur Jahresmeldung 2017. Basis dieser Schätzung ist eine Stichprobe, die 79 Prozent Marktanteil repräsentiert. Anfang 2016 lag die Quote nach Bafin-Angaben bei 278 Prozent.

Welcher Kunde liest schon SFCR-Berichte?

Wie bereits bei den letzten beiden Workshops zu dem Thema (VersicherungsJournal 20.4.2018 und 22.3.2017) kritisierte der GDV die Zahl und den Umfang der Veröffentlichungs-Pflichten.

Jetzt will der Verband belegen, dass das öffentliche Interesse gegen Null geht. Nach Verbandserhebungen wurden SFCRs (Berichte über Solvabilität und Finanzlage) lediglich knapp 12.000 Mal abgerufen. Das entspricht 0,003 Prozent der Versicherungsverträge. Nicht erfasst wurde damit allerdings das öffentliche Interesse, das den Publikationen der Analysten dieser Berichte entgegengebracht wird.

Selbst für Insider, um die es sich bei den Interessierten überwiegend handeln dürfte, sind die durchschnittlich 90 Seiten umfassenden Ausführungen nur schwer zugänglich und kaum verständlich, so die Meinung der Workshop-Teilnehmer.

Der GDV setzt sich deshalb für zwei bis drei Seiten umfassende Kurzberichte speziell für die Zielgruppe „Versicherungsnehmer beziehungsweise allgemeine Öffentlichkeit“ ein. Außerdem müsse man die Frage stellen, ob Quartalsberichte nicht überflüssig seien und bei den Anforderungen zwischen großen und kleineren Versicherungs-Unternehmen differenziert werden könnte.

Kritik von Verbraucherschützern

Die Solvenzberichte werden auch vom Bund der Versicherten e.V. (BdV) kritisiert. Sie hätten sich allerdings zuletzt verbessert. Dabei unterschieden sich die einzelnen Lebensversicherer erheblich (VersicherungsJournal 12.9.2018).

Zu Höhe der Solvenzquoten der Lebensversicherer im Jahr 2017 hatte BdV-Chef Axel Kleinlein erklärt: „Wir beobachten einen Solvenzfetisch. Hohe Solvenzmittel alleine geben aber keinen Anlass zur Entwarnung.“ Die erhöhten Werte der Sicherheitsmittel beruhten meist nicht auf nachhaltigen Maßnahmen und blähten die Solvenz zuweilen übermäßig zu Lasten anderer Kennzahlen auf.

Dazu zählte der Verbandschef „in 2017 einmalige Effekte oder externe Einflüsse, die die Solvenzlage entspannt erscheinen lassen“, so dass eine hohe Solvenzquote alleine keine starke Aussagekraft habe. Nur 13 Unternehmen wiesen „angemessene“ Solvenzquoten auf.

Solvenzquoten nicht isoliert betrachten

Christoph Jurecka (links), Uwe Ludka (Bild: Ullrich)

Bei der Komplexität der Materie „Rechnungslegung“ warnte Dr. Christoph Jurecka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Rechnungslegung, davor, Unternehmen nur hinsichtlich ihrer Solvenz einzuschätzen.

„HGB, IFRS und Solvency II sind drei Standards mit unterschiedlichen Funktionen, drei verschiedenen Berechnungsmethoden und drei einzelnen Ergebnissen. Alle drei haben ihre Berechtigung.“

So diene der HGB-Abschluss insbesondere dazu, zu hohe Ausschüttungen zu verhindern. Hier gelte das Vorsichtsprinzip und es würden im Wesentlichen tatsächlich vorliegende Zahlen verarbeitet.

Solvency II dagegen sei zukunftsorientiert und basiere auf Schätzungen. Hier gehe es darum, die Risikotragfähigkeit für die Aufsicht zu ermitteln. Statt der grundsätzlichen HGB-Bewertung auf Einzelvertragsbasis würden Portfolios betrachtet. Für das vorgegebene Berechnungsverfahren müssten zahlreiche Annahmen getroffen werden.

Neuer IFRS-Standard kommt im Jahr 2022

Der GDV setzt sich dafür ein, die unterschiedlichen Blickwinkel der Systeme trennscharf zu lassen. So schlägt er unter anderem vor, die EU-Versicherungsbilanz-Richtlinie als Grundlage der HGB-Bilanzierung erst nach dem Vorliegen von Erfahrungen mit dem im Jahr 2022 einzuführenden IFRS 17-Standard zu überarbeiten. „Keinesfalls parallel“, so Ludka.

Vom IFRS-Abschluss hätten sich fast alle Versicherungs-Unternehmen, die ihn in der Vergangenheit freiwillig vorgelegt hätten, inzwischen verabschiedet. Für die zur Vorlage verpflichteten, im Wesentlichen große börsennotierte Unternehmen, möchte der GDV unter anderem erreichen, dass es keine Abweichungen von den internationalen Regeln gibt, also keinen spezieller EU-IFRS.