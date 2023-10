Die Lebensversicherer mit der größten Nachhaltigkeits-Kompetenz

2.10.2023 – Im „Nachhaltigkeits-Kompetenz-Rating 2023“ von IVFP haben es mit Allianz, Alte Leipziger, Axa, Ergo Life, HDI, Gothaer, Neue Leben, Signal Iduna, Stuttgarter, Swiss Life, Targo und Zurich Deutscher Herold zwölf und damit drei Anbieter mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr in die Bestenliste geschafft. Allerdings erreichte immer noch keine Akteur die höchste Notenklasse im Endergebnis.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr (VersicherungsJournal 14.10.2022) hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) ein neues „Nachhaltigkeits-Kompetenz-Rating“ vorgelegt.

In der Auflage 2023 wurde wieder ermittelt, wie es um die Nachhaltigkeits-Kompetenzen von Versicherungs-Unternehmen in den vier Segmenten Strategie, Prozesse, Produkt & Service sowie Kennzahlen steht.

Kaum Informationen zum Studiendesign

Erneut fehlen Angaben zum Studiendesign. Zur Gewichtung der vier Teilbereiche heißt es lediglich, dass mit 40 Prozent ein klarer Fokus auf den strategischen Aspekten liege.

Im vergangenen Jahr wurde noch mitgeteilt, dass die Bewertung, wie bei allen Kompetenz-Ratings, auf einer interaktive Analyse beruhe. Diese ermögliche einen Blick hinter die Kulissen, um so eine Aussage zur Kompetenz der Teilnehmer treffen zu können. Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolge dabei in einem Benchmark-Verfahren.

Erneut kein Anbieter mit der Höchstnote

Auch in diesem Jahr erzielte kein Lebensversicherer im Gesamtergebnis die Höchstnote. Das Institut schreibt dazu: „Besonders zu betonen ist: Da das Thema Nachhaltigkeit offensichtlich noch in den ‚Kinderschuhen‘ steckt, wurde in diesem Rating die Höchstbewertung ‚exzellent‘ nicht erreicht.“

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit und des weiter gegebenen Potenzials, bestehe somit für alle Gesellschaften am Markt die Möglichkeit, sich weiter zu verbessern, schreiben die Analysten weiter.

Allianz, Ergo Life und Gothaer neu in der Bestenliste

Die veröffentlichte Ergebnisliste weist nur Lebensversicherer aus, die mit „sehr gut“ die zweithöchste Note in der Gesamtbeurteilung erhalten haben. Dies sind folgende zwölf Akteure:

Damit hat sich die Bestenliste um drei Anbieter vergrößert. Neu hinzu gekommen sind die Allianz, die Ergo Life und die Gothaer.

Fünf Akteure im Teilbereich Strategie „sehr gut“

Beim zentralen Teilbereich Strategie schaffte keine der vorgenannten Gesellschaften die höchste Bewertung. Allianz, Axa, Gothaer, Stuttgarter und Swiss Life erreichten immerhin die Note „sehr gut.

Ferner kamen nur Allianz (Prozesse und Produkt & Service), Axa (Prozesse und Kennzahlen), Ergo Life (Prozesse und Produkt & Service) und Stuttgarter (Prozesse und Produkt & Service) in zwei Segmenten auf ein „exzellent“. Einmal gelang dies der Signal Iduna (Produkt & Service), der Swiss Life (Kennzahlen) und der Zurich (Kennzahlen).