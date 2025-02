Die Lebensversicherer mit der besten Kundenorientierung

31.1.2025 – In einer Wettbewerbsanalyse der Lebensversicherer in Sachen Kundenorientierung hat Servicevalue neun „sehr gute“ Marktteilnehmer ermittelt. Hierzu gehören Huk-Coburg, Allianz, WWK, Canada Life, LVM, LV 1871, Interrisk, Generali und Cosmos. Die Studie beruht auf rund 3.500 online eingeholten Versicherungsnehmerurteilen zu 35 Gesellschaften. Zur Bewertung standen 17 Service- und Leistungsmerkmale. Nur die WWK schaffte es zum siebten Mal in Folge in die Spitzengruppe.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH wieder die Kundenorientierung von Lebensversicherern unter die Lupe genommen. Der „Service-Atlas Lebensversicherer 2024“ beruht auf 3.505 Urteilen von 2.877 Versicherungsnehmern zu den 35 größten Anbietern. Die Daten wurden im November und Dezember 2024 im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

So wurden die Lebensversicherer bewertet

Bewertet werden konnten bis zu drei Unternehmen, bei denen die Befragten in den letzten zwölf Monaten Kunde waren und mindestens eines der folgenden Produkte abgeschlossen haben: Kapitallebens-, Risikolebens-, Berufsunfähigkeits-, private Rentenversicherung, staatlich geförderte Rente (Riester-Rente, Basis-Rente) und/oder betriebliche Altersversorgung (bAV).

Zu bewerten waren, wie in den Vorjahren, insgesamt 17 allgemeine und spezifische Service- und Leistungsmerkmale in den vier Qualitätsdimensionen

Produktangebot (Produktauswahl und -alternativen, Transparenz der Produkte und Tarife, Angebots- und Vertragsunterlagen, Produktqualität, Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte),

Kundenberatung (fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter, Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, Vollständigkeit der Beratung),

Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen, Qualität der Anliegenbearbeitung, regelmäßige Informationen, Umgang mit Beschwerden/Reklamationen) sowie

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kosten- und Leistungstransparenz).

Alle Bewertungskriterien wurden gleich gewichtet. Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, wurden als „gut“ bewertet. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Neun Lebensversicherer sind „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten erneut neun Gesellschaften die Höchstnote, die im Interauftritt der Kölner Marktforscher in folgender Reihenfolge aufgeführt werden:

Dabei schafften die LV 1871 den Aufstieg und die Generali den direkten Wiederaufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen sind die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Neue Leben Lebensversicherung AG.

Die vier vorgenannten Akteure erhielten zusammen mit fünf weiteren Testkandidaten ein „gut“. Konkrete Punkt- oder Notenwerte veröffentlichte Servicevalue nicht.

Nur die WWK ist zum siebten Mal in Folge „sehr gut“

Lediglich Allianz, Huk-Coburg, LV 1871 und WWK erreichten in allen vier Teilbereichen die Höchstnote. Drei Mal zu den Topanbietern zählen die Canada Life (nicht Kundenberatung), der LVM (nicht Preis-Leistungs-Verhältnis) und die Interrisk (nicht Produkte), zweimal die Generali (Kundenberatung und -service) sowie die Cosmos (Produkte und Preis-Leistungs-Verhältnis).

In allen der sieben letzten Studienauflagen ein „sehr gut“ erzielte nur die WWK. Jeweils sechsmal gelang dies der Allianz und der Cosmos (jeweils nicht 2019), der Generali (nicht 2024). Fünfmal unter die Topanbieter schafften es die Huk-Coburg (seit 2020), die Hannoversche (2018, 2019 und 2022 bis 2024).

Tiefergehende Details, auch zu den „guten“ und nicht überdurchschnittlichen Anbietern, sowie Informationen zu weiteren Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 399 KB) nachgelesen werden.