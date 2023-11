Die Lebensversicherer mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

23.11.2023 – Der Verwaltungskostensatz der deutschen Lebensversicherer (in Relation zu den verdienten Einnahmen) ist 2022 um ein Achtel auf 2,34 Prozent gestiegen. Nur die Europa blieb laut dem Map-Report 931 unter der Marke von einem Prozent. Die Targo verzeichnete den höchsten Wert (11,9 Prozent).

Im vergangenen Jahr ist die Verwaltungskostenquote (Verwaltungsaufwendungen brutto in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) der deutschen Lebensversicherer deutlich von 2,08 auf 2,34 Prozent gestiegen (plus ein Achtel). Dies ist dem Mitte November erschienenen Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ (8.11.2023) zu entnehmen.

Verwaltungsaufwendung so hoch wie lange nicht mehr

Der aktuelle Wert entspricht nach dem dritten Anstieg in Folge dem auf Zehnjahressicht höchsten Wert. Höher lag er zuletzt 2012 und in den Jahren davor. Der Tiefststand wurde 2019 erreicht (16.12.2020).

Nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind die laufenden Verwaltungsaufwendungen im Berichtsjahr von 2.109 Millionen Euro auf 2.223 Millionen Euro gestiegen (plus 5,4 Prozent). Ein höherer Betrag wurde zuletzt 2006 gemessen. Am wenigsten zahlte die Branche 2016 und 2017 mit jeweils unter zwei Milliarden Euro.

Zugleich ist das Prämienvolumen in der Lebensversicherung im engeren Sinne (also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) um etwa sieben Prozent auf unter 93 Milliarden Euro zurückgegangen.

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Quoten

Die im Map-Report insgesamt 77 aufgeführten Lebensversicherer weisen für 2022 Verwaltungskostensätze zwischen 0,8 und fast zwölf Prozent aus. Auf den niedrigsten kommt die Europa Lebensversicherung AG, die als einziger Akteur unter der Marke von einem Prozent blieb. Im Jahr zuvor war dies noch vier Marktteilnehmern gelungen (15.11.2022).

Mit Quoten von jeweils leicht über einem Prozent folgen dahinter die Cosmos Lebensversicherungs-AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Hansemerkur Lebensversicherung AG und die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG).

Verwaltungskostenquoten von unter 1,5 standen auch für die R+V Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG, die Delta Direkt Lebensversicherung AG und die Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa) zu Buche.

Dahinter reihen sich zehn weitere Unternehmen mit Sätzen von unter zwei Prozent vor 26 Anbietern mit einer Zwei vor dem Komma ein. 23 Akteure haben eine Drei oder eine Vier vor dem Komma. Am Ende der Rangliste finden sich neun Lebensversicherer mit Werten von mehr als fünf Prozent wieder.

Die Anbieter mit den höchsten Quoten

Die Targo Lebensversicherung AG (Nummer 21 im Markt mit etwa 1,12 Milliarden Euro verdienten Bruttoprämien) kommt als einziger Akteur auf eine zweistellige Quote (11,9 Prozent). Ein vergleichsweise hoher Wert wird auch für LPV Lebensversicherung AG (früher PB Lebensversicherung AG) (11.1.2023) mit über neun Prozent ausgewiesen.

Eine Quote von über acht Prozent hatte in ihrem ersten Geschäftsjahr (2.12.2021) die Signal Iduna Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Werte zwischen 6,3 und 5,4 Prozent werden neben der Direkte Leben Versicherung AG auch für fünf im Run-off befindlichen Gesellschaften ausgewiesen,

Dies sind die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., die Athora Lebensversicherung AG, die Victoria Lebensversicherung AG, die Ergo Lebensversicherung AG und die Proxalto Lebensversicherung AG.

„Erstaunlich“ viele Run-off-Gesellschaften

Dass sich so viele Run-off-Gesellschaften unter den Akteuren mit hohen Verwaltungskostensätzen befinden, hält Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund in einem Artikel für den Branchendienst Versicherungsmagazin für erstaunlich.

In dem Text, in dem er die Kostensituation zum jeweils vorherrschenden Vertriebsweg in Bezug setzt, führt Beenken aus, dass doch als einer der Vorzüge des Lebensversicherungs-Run-offs regelmäßig eine hohe Kosteneffizienz hervorgehoben werde (Medienspiegel 20.11.2023).

Die Unternehmen mit den deutlichsten Veränderungen

Wie aus dem Zahlenmaterial des Map-Reports weiter hervorgeht, konnten 18 (Vorjahr: 46) Akteure ihren Abschlusskostensatz senken. 59 (30) Unternehmen gelang dies nicht. Die stärksten Senkungen gelang mit 0,8 Prozentpunkten der Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (auf unter 2,6 Prozent).

Die Einnahmen erhöhten sich um etwa ein Dreizehntel auf 83 Millionen Euro, während die Verwaltungsaufwendungen um fast ein Achtel auf vier Millionen Euro abnahmen, geht aus dem Geschäftsbericht 2022 (PDF, 5,5 MB) hervor.

Die stärkste Erhöhung war andererseits bei der Proxalto zu beobachten (plus 1,4 Prozentpunkte). Um mehr als einen Prozentpunkt höher als vor Jahresfrist fielen die Verwaltungskostensätze ansonsten nur noch bei der LPV und der Ideal Lebensversicherung a.G. (auf 3,5 Prozent) aus.

Bei den Berlinern wuchsen die Verwaltungsaufwendungen laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,7 MB) um 6,2 Prozent auf 13,7 Millionen Euro, während der Umsatz sich um ein Viertel auf 387 Millionen Euro verminderte.

Nicht überbewerten

Kennzahlen sollten nach Aussage von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „generell nicht als der Weisheit letzter Schluss angesehen werden“. Dies gelte insbesondere für die medial beliebten Abschluss- und Verwaltungskostenquoten.

So erfreue sich die Verwaltungskostenquote „beim oberflächlichen Betrachter höchsten Interesses. Sie kann aber leicht missbraucht werden, um den vermeintlich kostengünstig arbeitenden Lebensversicherer über diese Quote zu ermitteln“, so Klages im Begleittext des aktuellen Heftes.

Denn in der Verwaltungskostenquote landen lediglich die Kosten der Abteilung Betrieb – wie viel Geld also etwa für Beitragsverbuchungen, Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung verbraucht werden. Die Kosten für die Kapitalanlageverwaltung verbergen sich in den Aufwendungen für Kapitalanlagen, die Kosten der Schadenregulierung würden bei den Versicherungsleistungen versteckt und die des Vertriebs in der Abschlusskostenquote.

Die Höhe der Verwaltungskostenquote sei „unter anderem abhängig von der Bestandsstruktur und dem Alter des Unternehmens. Bei einem hohen Anteil an Risikoversicherungen mit vergleichsweise niedrigem Beitragsniveau wird diese Quote häufig höher sein, als wenn überwiegend beitragsintensive Einzel-Kapitalversicherungen im Bestand enthalten sind“, erläutert Klages.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Fünf der Branchenschwergewichte schafften es bei den Verwaltungskostensätzen auf die vorderen Plätze im Marktvergleich. Die übrigen fünf der zehn größten Unternehmen agierten schlechter als der Branchendurchschnitt (23.11.2023).

Der Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 198 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2022) von bis zu 77 Anbietern.

Dazu gehört neben der Verwaltungskosten- unter anderem auch die Abschlusskostenquote (13.11.2023, 13.11.2023). Darüber hinaus werden neben dem Storno (20.11.2023, 20.11.2023) auch detaillierte Daten zum Neugeschäft und zum Bestand (9.11.2023) geliefert. Das Heft ist als E-Paper ab 457,56 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.