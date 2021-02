Die Lebensversicherer mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

11.2.2021 – Die Lebensversicherer hatten im Fünfjahresschnitt (2015 bis 2019) eine Verwaltungskostenquote von 2,22 Prozent zu verzeichnen. Für die Europa stand laut dem Map-Report 917 die niedrigste Quote zu Buche, für den HDI die höchste. Mit Allianz, Cosmos, R+V AG, Bayern-Versicherung, Debeka und Alte Leipziger landete jede zweite Branchengröße in der Spitzengruppe.

In den vergangenen Jahren konnten die Lebensversicherer den Verwaltungskostensatz (Abschlussaufwendungen brutto in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) deutlich senken. Allein zwischen 2015 und 2019 schrumpfte die Quote nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) von 2,6 auf 2,0 Prozent.

2019 war die Spannbreite zwischen den einzelnen Marktteilnehmern laut dem Ende November veröffentlichten Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019“ (30.11.2020) gewaltig. Sie lag zwischen 0,7 Prozent bei der Allianz Lebensversicherungs-AG und 16,7 Prozent bei der Targo Lebensversicherung AG (16.12.2020).

Die Lebensversicherer mit den niedrigsten Quoten

Im Schnitt der Jahre 2015 bis 2019 hat die Map-Report-Redaktion für die Branche einen Verwaltungskostensatz von 2,22 Prozent errechnet. Insgesamt neun der 58 aufgelisteten Anbieter blieben im Berichtszeitraum unter 1,5 Prozent.

Die Europa Lebensversicherung AG und die Allianz hatten als einzige Akteure sogar eine Null vor dem Komma. Hauchdünn über der Marke von einem Prozent lag die Cosmos Lebensversicherungs-AG. Auf den Positionen vier und fünf folgen die R+V Lebensversicherung AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG mit Quoten von jeweils knapp 1,3 Prozent.

Sätze zwischen 1,44 und 1,49 Prozent werden ausgewiesen für die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, die Neue Leben Lebensversicherung AG und den Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G.

Für insgesamt 19 Unternehmen werden Werte von weniger als zwei Prozent aufgelistet, 25 weitere Gesellschaften liegen zwischen zwei und knapp drei Prozent. Die verbleibenden 15 Akteure hatten höhere Quoten zu verzeichnen.

Die Anbieter mit den höchsten Verwaltungskostensätzen

Am unteren Ende der Liste findet sich die Targo mit einem Verwaltungskostensatz von über zehn Prozent wieder. Der zweithöchste Wert von fast acht Prozent wird für die PB Lebensversicherung AG ausgewiesen.

Quoten von über 3,5 Prozent hat der Map-Report für die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, die Ideal Lebensversicherung a.G., die Inter Lebensversicherung AG, die Deutsche Ärzteversicherung AG und die HDI Lebensversicherung AG errechnet.

So schlugen sich die Branchengrößen

Die Hälfte der Marktgrößen mit mehr als zwei Prozent Marktanteil (11.1.2021), die noch Neugeschäft betreiben, kommt auf vergleichsweise niedrige Verwaltungskostensätze. So gehört neben Allianz, Cosmos, R+V AG, Bayern-Versicherung und Debeka auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. zur Spitzengruppe.

Leicht überdurchschnittliche Werte hatten die Generali Deutschland Lebensversicherung AG und die Württembergische Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Werte von jeweils knapp unter beziehungsweise über drei Prozent standen für die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung und die Nürnberger Lebensversicherung AG zu Buche. Schlusslicht unter dren Branchengrößen ist der HDI.

Verwaltungskostenquote: lediglich die Kosten der Abteilung Betrieb

Kennzahlen sollten nach Aussage von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „generell nicht als der Weisheit letzter Schluss angesehen werden“. Dies gelte insbesondere für die medial beliebten Abschluss- und Verwaltungskostenquoten.

So erfreue sich die Verwaltungskostenquote „beim oberflächlichen Betrachter höchsten Interesses. Sie kann aber leicht missbraucht werden, um den vermeintlich kostengünstig arbeitenden Lebensversicherer über diese Quote zu ermitteln“, so Klages im Begleittext des aktuellen Heftes.

Denn in der Verwaltungskostenquote landen lediglich die Kosten der Abteilung Betrieb – wie viel Geld also etwa für Beitragsverbuchungen, Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung verbraucht werden. Die Kosten für die Kapitalanlageverwaltung etwa verbergen sich in den Aufwendungen für Kapitalanlagen, die Kosten der Schadenregulierung würden bei den Versicherungsleistungen versteckt und die des Vertriebs in der Abschlusskostenquote.

Die Höhe der Kennzahl sei „unter anderem abhängig von der Bestandsstruktur und dem Alter des Unternehmens. Bei einem hohen Anteil an Risikoversicherungen mit vergleichsweise niedrigem Beitragsniveau wird diese Quote häufig höher sein, als wenn überwiegend beitragsintensive Einzel-Kapitalversicherungen im Bestand enthalten sind“, wird weiter erläutert.

