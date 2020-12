Die Lebensversicherer mit den höchsten Verwaltungskostenquoten

16.12.2020 – Die deutschen Lebensversicherer haben ihren Verwaltungskostensatz (in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) im Geschäftsjahr 2019 von gut 2,4 auf leicht über 2,0 Prozent gesenkt. Die Allianz (0,71 Prozent) und die Europa (0,73 Prozent) schnitten laut dem Map-Report 917 am besten ab. Plus und Targo verzeichneten mit jeweils über zehn Prozent die höchsten Werte.

Im vergangenen Jahr ist die Verwaltungskostenquote der deutschen Lebensversicherer (Verwaltungsaufwendungen brutto in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) von 2,24 Prozent auf 2,03 Prozent zurückgegangen.

Dies ist dem kürzlich veröffentlichten Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2019“ (VersicherungsJournal 30.11.2020) zu entnehmen. Der aktuelle Wert entspricht dem niedrigsten seit elf Jahren – 2009 waren es noch 2,63 Prozent

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Quoten

Die im Map-Report insgesamt 80 analysierten Lebensversicherungs-Gesellschaften weisen eine Spannbreite zwischen 0,7 und 10,8 Prozent auf. Auf die niedrigsten Werte kommen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Europa Lebensversicherung AG, die als einzige Marktteilnehmer unter der Marke von einem Prozent blieben.

An dritter und vierter Stelle liegen die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die R+V Lebensversicherung AG mit jeweils um die 1,2 Prozent.

Werte unter 1,5 Prozent stehen ferner zu Buche für die Hansemerkur Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG, die Deutsche Lebensversicherungs-AG, die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG.

Dahinter folgen 15 Unternehmen mit Sätzen von unter zwei Prozent vor 38 weiteren Anbietern mit einer Zwei vor dem Komma. Am Ende der Rangliste finden sich 13 Lebensversicherer mit Werten von mehr als vier Prozent wieder.

Die Anbieter mit den höchsten Quoten

Für die Targo Lebensversicherung AG (Nummer 20 im Markt mit 1,18 Milliarden Euro verdienten Bruttoprämien) und die Plus Lebensversicherungs AG mit 13,9 Millionen Euro stehen sogar zweistellige Quoten zu Buche.

Vergleichsweise hohe Werte zwischen knapp neun und siebeneinhalb Prozent fast sechs Prozent werden ferner für die PB Lebensversicherung AG und die Rheinland Lebensversicherung AG ausgewiesen.

Auf Quoten von etwas unter sechs Prozent kommen die Dortmunder Lebensversicherung AG, die erst vor gut drei Jahren den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat (30.6.2017), und die Run-off-Gesellschaft Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)).

Die relativ stärkste Erhöhung war bei der Rheinland zu beobachten (plus 3,51 Prozentpunkte). Dabei steigen die Verwaltungsaufwendungen von 2,05 auf fast 5,56 Millionen Euro. „Die Erhöhung resultiert aus den in dem Posten Verwaltungskosten enthaltenen Positionen Provisionen und Gewinnanteile aus dem in Rückdeckung übernommenem Versicherungsgeschäft“, wird hierzu im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 3,9 MB) erläutert.

Die Quote andererseits am stärksten zurückgeschraubt hat die Dortmunder (minus 4,1 Prozentpunkte). Deutliche Veränderungen gab es ansonsten nur noch bei der Inter Lebensversicherung AG (minus 1,13 Prozentpunkte auf 3,24 Prozent) sowie bei der Ideal (minus 1,00 Prozentpunkte auf 2,83 Prozent).

Immerhin vier Branchengrößen auf den vorderen Plätzen

Von den Marktschwergewichten mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Beitragsvolumen landeten mit Marktführer Allianz, Cosmos, R+V und Bayern-Versicherung immerhin vier Akteure in den Top Ten.

Mehr als doppelt so hohe Quoten wie im Branchenschnitt hatten die Ergo Lebensversicherung AG, die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali, 1.7.2019) sowie die HDI Lebensversicherung AG zu verzeichnen (9.9.2020).

Nicht überbewerten

Kennzahlen sollten nach Aussage von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „generell nicht als der Weisheit letzter Schluss angesehen werden.“ Dies gelte insbesondere für die medial beliebten Abschluss und Verwaltungskostenquoten.

So erfreue sich die Verwaltungskostenquote „beim oberflächlichen Betrachter höchsten Interesses. Sie kann aber leicht missbraucht werden, um den vermeintlich kostengünstig arbeitenden Lebensversicherer über diese Quote zu ermitteln“, so Klages im Begleittext des aktuellen Heftes.

Denn in der Verwaltungskostenquote landeten lediglich die Kosten der Abteilung Betrieb – wie viel Geld also etwa für Beitragsverbuchungen, Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung verbraucht werden. Die Kosten für die Kapitalanlageverwaltung etwa verbürgen sich in den Aufwendungen für Kapitalanlagen, die Kosten der Schadenregulierung würden bei den Versicherungsleistungen versteckt und die des Vertriebs in der Abschlusskostenquote.

Die Höhe der Kennzahl sei „unter anderem abhängig von der Bestandsstruktur und dem Alter des Unternehmens. Bei einem hohen Anteil an Risikoversicherungen mit vergleichsweise niedrigem Beitragsniveau wird diese Quote häufig höher sein, als wenn überwiegend beitragsintensive Einzel-Kapitalversicherungen im Bestand enthalten sind“, erläutert der Map-Report-Chefredakteur.

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 917 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2019“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen.

Er enthält auf 203 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2019) von 80 Anbietern. Dazu gehören unter anderem auch die Storno- (2.12.2020) und die Abschlusskostenquoten (9.12.2020).

Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung. Das Heft ist als E-Paper ab 353,85 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.