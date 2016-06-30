9.12.2025 – Die Lebensversicherer haben im Fünfjahresschnitt betrachtet (2020 bis 2024) eine Abschlusskostenquote von 2,26 Prozent zu verzeichnen. Für die Inter stand laut dem Map-Report 941 mit unter drei Prozent die niedrigsten Quoten zu Buche. Die Dialog und die Zurich Deutscher Herold kamen mit jeweils über sieben Prozent auf die höchsten Kostensätze.

Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2024 haben die Lebensversicherer 4,51 Prozent der Beitragssumme des Neugeschäfts für Abschlussaufwendungen ausgegeben. Dies zeigt der Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“.

Nur Inter mit einer Zwei vor dem Komma

Insgesamt elf der 54 aufgelisteten Anbieter blieben im Betrachtungszeitraum unter vier Prozent. Dabei hatte die Inter Lebensversicherung AG als einziger Akteur eine Zwei vor dem Komma. Leicht über der Marke von drei Prozent lagen die Hansemerkur Lebensversicherung AG die LVM Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG.

Dahinter folgen der Debeka Lebensversicherungsverein a.G., der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G., die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und die Allianz Lebensversicherungs-AG.

WERBUNG

19 Anbieter mit Quoten von fünf Prozent oder höher

Die Positionen neun bis elf belegen die Cosmos Lebensversicherungs-AG, die Universa Lebensversicherung a.G. und die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG. Für die sieben letztgenannten Akteure werden Werte zwischen 3,4 und 3,8 Prozent ausgewiesen.

Für 24 Lebensversicherer haben die Analysten Werte von über vier und unter fünf Prozent ausgewiesen. 19 Gesellschaften kommen auf Quoten von fünf Prozent oder höher.

Die Lebensversicherer mit den höchsten Abschlusskostenquoten

Am unteren Ende der Rangliste finden sich mit Abschlusskostensätzen von über sieben Prozent die Dialog Lebensversicherungs-AG (7,5 Prozent) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (7,2 Prozent) wieder.

Vergleichsweise hohe Werte von jeweils über sechs Prozent werden für die Provinzial Lebensversicherung Hannover, die die inzwischen ins Neugeschäft zurückgekehrte und in BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. umfirmierte frühere Bayerische Beamten Leben a.G. (5.6.2024), die HDI Lebensversicherung AG und die Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa) ausgewiesen.

Auf Werte von jeweils knapp unter sechs Prozent kamen die Neue Leben Lebensversicherung AG, die Condor Lebensversicherungs-AG und die Targo Lebensversicherung AG.

Die Marktgrößen mit mehr als 1,6 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie schnitten mehrheitlich schlechter als der Markt ab (9.12.2025).

Kennzahlen nicht überbewerten

Kennzahlen sollten nach Aussage von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „generell nicht als der Weisheit letzter Schluss angesehen werden“. Dies gelte insbesondere für die medial beliebten Verwaltungs- und Abschlusskostenquoten. Letztere misst, „wie viel die Gesellschaft im Verhältnis zur Summe der Beiträge, die sie im Laufe der Jahre erhält, für den Verkauf der Policen ausgibt. Nicht nur an Provisionen, sondern mit allen Kosten des Verkaufsapparats.

Die Kennzahl wird beeinflusst von der Neugeschäftsentwicklung und der Vertriebsstruktur, damit also auch von der Beratungs- und Betreuungsintensität bei Vertragsabschluss. Auch die Struktur des Neugeschäfts wirkt sich auf den Abschlusskostensatz aus.“

Laut Klages wird die Quote bei einem hohen Anteil an Kollektivversicherungen am Neuzugang niedriger ausfallen als etwa bei einem hohen Anteil entsprechender Einzelversicherungen am Neuzugang. Zudem werde als Folge des LVRG tendenziell ein immer größerer Anteil der Abschlussprovisionen auf die gesamte Laufzeit verteilt. Dies könne zur Folge haben, dass der Aufwand für einen Vertragsabschluss teilweise erst in den Folgejahren verrechnet werde.

„Der Zähler des Abschlusskostensatzes ist in diesem Fall keine reine Neugeschäftsgröße mehr. Dadurch wird die Aussagekraft der Quote beeinträchtigt“, stellt der Analyst im Begleittext des aktuellen Heftes heraus.

Map-Report: Bezugsmöglichkeit

Der Map-Report Nummer 941 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2024“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 201 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (21.10.2025) auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2024) von bis zu 75 Anbietern.

Dazu gehören neben den Abschluss- (11.11.2025) auch die Verwaltungskostenkosten (3.12.2025, 28.10.2025), die Stornoquoten (18.11.2025) sowie der Bestand an Hauptversicherungen (4.11.2025, 4.11.2025, 23.10.2025).

Das Heft ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.