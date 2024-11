Die Lebensversicherer mit den größten Vertragsbeständen

7.11.2024 – Die Allianz verteidigte die Spitzenposition in der Rangliste nach Vertragsbestand. Durch ein leichtes Plus baute sie den Vorsprung auf die R+V an zweiter Stelle aus. Ansonsten wuchsen nur noch Generali und Targo – Letztere um fast eine halbe Million Kontrakte. Am stärksten büßte die Zurich Deutscher Herold durch eine Bestandsübertragung ein (minus 714.000 Verträge). Dies zeigt der Map-Report 965.

Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Hauptversicherungen um 0,5 Prozent auf 81,42 Millionen gesunken. Dies geht aus der Ende Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2024“ (VersicherungsJournal 24.7.2024) hervor.

Nur Targo, Allianz und Generali mit Bestandsausbau

Unter den zehn Marktgrößen mit Beständen von mindestens zwei Millionen konnten laut dem Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ drei gegen den Branchentrend zulegen. Am stärksten wuchs die Targo Lebensversicherung AG, die etwa 500.000 auf 2,35 Millionen Policen hinzugewann.

Mehr Verträge im Portfolio als ein Jahr zuvor hatten ansonsten nur noch die Allianz Lebensversicherungs-AG (plus fast 68.000 auf knapp 11,622 Millionen) sowie die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (plus 0,1 Prozent auf fast 5,279 Millionen).

Zurich Deutscher Herold mit dem stärksten Rückgang

Die anderen sieben Branchenriesen hatten Einbußen zu verzeichnen. Am größten fielen diese mit etwa 714.000 (auf 2,01 Millionen) Kontrakte bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG aus.

Hintergrund: Das Unternehmen hatte für den geplanten Verkauf eines Teilbestands an Klassikpolicen an die Viridium-Gruppe rund 700.000 Verträge auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) übertragen (14.9.2023, 24.6.2022, 14.2.2022, 20.12.2021). Ende Januar wurde bekannt, dass der Deal nicht zustande kommt (30.1.2024).

Sechsstellige Verluste waren ansonsten nur noch die beiden Run-off-Gesellschaften Ergo Lebensversicherung AG und Proxalto Lebensversicherung AG zu beobachten.

Allianz vergrößert Vorsprung

In der Rangliste festigte die Allianz die Spitzenposition und vergrößerte den Abstand auf die R+V Lebensversicherung AG um rund 125.000 auf fast 6,2 Millionen Verträge. Die Wiesbadener liegen nach Einbußen von rund 58.000 Policen mit 5,45 Millionen nur noch 166.000 Kontrakte vor der Generali.

Der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. schob sich durch einen deutlich kleineren Bestandsabrieb von rund 37.000 auf knapp 3,12 Millionen Verträge ganz nah an die auf Position vier liegende Ergo heran. Der Abstand schmolz von 157.000 auf 9.000 Policen zusammen. An sechster Stelle liegt weiterhin die Proxalto mit einem Bestand von 2,87 Millionen.

Zahlreiche Positionsveränderungen in der Lebensversicherung

Von neun auf sieben nach oben kletterte die Nürnberger. Nach leichten Verlusten (minus 5.400 auf 2,37 Millionen Kontrakte) konnte sie so gerade eben noch die aufstrebende Targo auf Distanz halten, die sich von zwölf auf acht verbesserte.

Für die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG ging es von zehn auf neun nach oben (minus 23.000 auf 2,27 Millionen Verträge). An zehnter (2022: siebter) Stelle folgt die Zurich.

Aus der Top Ten herausgefallen ist die Axa Lebensversicherung AG. Ihr Bestand schrumpfte um gut 890.000 auf 1,54 Millionen Policen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Mitte des vergangenen Jahres der Bestand der ehemaligen DBV Winterthur Leben von etwa 900.000 konventionellen Lebens- und Rentenversicherungsverträgen auf die Ager Lebensversicherung AG übertragen wurde.

In einem weiteren Schritt soll dieser Bestand an die Athora Lebensversicherung AG übertragen werden (21.6.2023).

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 195 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (5.11.2024) auch Übersichten zu insgesamt rund zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2023) von bis zu 78 Anbietern.

Das Heft ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.