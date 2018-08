Die Lebensversicherer mit den größten Bestandsverlusten

27.8.2018 – Die rückläufige Tendenz beim Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer hat sich auch 2017 fortgesetzt. Nur etwa jeder dritte der 50 größten Anbieter konnte seinen Bestand ausbauen, wie eine Rangliste in der aktuellen Ausgabe 15-16/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. Den größten Zuwachs nach absoluten Zahlen erzielte die Allianz, während es bei der Generali am stärksten bergab ging. Prozentual gesehen legte die Targo am meisten zu und die Victoria verlor am stärksten.

WERBUNG

Der Vertragsbestand in der Lebensversicherung ist im vergangenen Jahr ein weiteres Mal zurückgegangen. Dies ist der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur Jahresmitte veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2018“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 5.7.2018, 11.7.2018).

Zum 31. Dezember 2017 hatten die im GDV organisierten Anbieter nur noch 84,1 Millionen Lebensversicherungs-Verträge (Hauptversicherungen) im Bestand. Das Minus von rund einem Prozent war nur halb so groß wie 2016, als es mit annähernd zwei Prozent den größten Rückgang in der jüngeren Vergangenheit gegeben hatte (VersicherungsJournal 10.8.2017).

Seit 2007 hat sich der Bestand um 9,8 Millionen Policen beziehungsweise über zehn Prozent verkleinert. Der tatsächliche Rückgang war sogar noch um einiges größer. Denn zum 1. Januar 2014 wurde eine millionenschwere Bestandsübertragung von einem Nicht-Mitgliedsunternehmen zu einem Mitgliedsunternehmen berücksichtigt, wie aus der Broschüre des Versichererverbandes weiter hervorgeht.

Nur rund jeder dritte Anbietern mit Zuwächsen

Auf Ebene der 50 nach Versicherungssumme größten Anbieter zeigt sich eine höchst unterschiedliche Entwicklung. So konnten 18 Gesellschaften ihren Bestand um bis zu fast 140.000 Policen ausbauen, das zeigt eine Auflistung in der aktuellen Doppel-Ausgabe 15-16/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen. Im Jahr zuvor traf dies auf ebenfalls 18 Anbieter zu, in den Jahren davor auf 19 beziehungsweise 22 Gesellschaften (VersicherungsJournal 25.8.2016, 13.8.2015).

Die verbleibenden 32 Gesellschaften hatten Rückgänge von bis zu über 180.000 Policen zu verzeichnen. Gründe für die Bestandsentwicklung sind der Auflistung in der Zeitschrift nicht zu entnehmen.

Die Lebensversicherer mit den größten absoluten Rückgängen

Am meisten verlor wie im Jahr zuvor bei der Generali Lebensversicherung AG, die inzwischen an die Abwicklungsspezialisten der Viridium Gruppe verkauft worden ist (VersicherungsJournal 5.7.2018). Der Rückgang um 183.000 Verträge war nur leicht kleiner als im Jahr zuvor.

Einen Bestandsabrieb von jeweils um die 100.000 Policen hatten die Ergo Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Um jeweils um die 80.000 Verträge schrumpfte der Bestand der Axa Lebensversicherung AG und der HDI Lebensversicherung AG.

Axa und Zurich Deutscher Herold wiesen in den jeweiligen Geschäftsberichten hohe Vertragsabläufe aus (VersicherungsJournal 14.6.2018, 20.8.2018).

Die Anbieter mit den größten absoluten Zuwächsen

Den größten Zuwachs (plus 138.100 Verträge) erzielte Marktführerin Allianz Lebensversicherungs-AG, die auch ihren Marktanteil nach Beitragseinnahmen kräftig ausgebaut hat (VersicherungsJournal 11.5.2018).

Ein sechsstelliges Plus stand ferner für die Talanx-Tochter Targo Lebensversicherung AG zu Buche, die vorwiegend im Risikogeschäft unterwegs ist. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. baute ihren Vertragsbestand um rund 73.000 Policen aus.

Zuwächse zwischen knapp 34.000 und gut 20.000 Verträgen erzielten die Continentale Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG, die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Die Lebensversicherer mit den größten prozentualen Veränderungen

Prozentual gesehen legten die Targo, die Alte Leipziger und die Dialog mit jeweils über fünf Prozent am stärksten zu. Ein Wachstum von über vier Prozent verzeichnete die Continentale.

Größter Verlierer ist die Victoria Lebensversicherung AG mit einem Minus von über sechs Prozent. Rückgänge von mehr als vier Prozent standen für die Generali, die VPV Lebensversicherungs-AG und die Ergo Direkt Lebensversicherung AG zu Buche.

Die Lebensversicherer mit den größten Vertragsbeständen

Insgesamt 16 Lebensversicherer hatten zum Jahresende 2017 jeweils mehr als 1,5 Millionen Policen im Bestand. An der Spitze liegt die Allianz mit fast 10,7 Millionen Verträgen. Das ist mehr, als die Nummern zwei und drei im Markt – die Aachenmünchener Lebensversicherung AG (fast 5,1 Millionen Kontrakte) und die Ergo (knapp 4,8 Millionen Policen) – zusammengerechnet haben.

An vierter und fünfter Stelle liegen die R+V Lebensversicherung AG und die Generali mit jeweils über vier Millionen Policen. Dahinter folgen der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und der Zurich Deutscher Herold mit über drei Millionen sowie die Axa, die Nürnberger Lebensversicherung AG, der HDI und die Württembergische Lebensversicherung AG mit über zwei Millionen Verträgen im Bestand.

Die vollständige Rangliste der 50 größten Lebensversicherer nach Vertragszahl, Versicherungssumme sowie Bruttobeitragseinnahmen kann in der Doppel-Ausgabe 15-16/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.