Die Lebensversicherer mit dem größten Policenschwund

12.9.2023 – 2022 ist der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer ein weiteres Mal geschrumpft. 35 der 50 größten Anbieter lagen im Minus, wie eine Rangliste der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. Bei der Victoria ging es prozentual am stärksten bergab, bei der Ergo nach absoluten Zahlen.

Der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer ist im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf knapp über 81,8 Millionen zurückgegangen. Das geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2023“ (PDF, 2,7 MB) des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor (VersicherungsJournal 12.7.2023). In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2022 dargelegt.

Ergo mit dem größten absoluten Minus

Unter den 50 nach Bestand größten Akteuren konnten angeführt von der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (nach Stückzahl) und der Continentalen Lebensversicherung AG (Prozentual) nur 15 Gesellschaften Zuwächse erzielen. Dies ist einer Auflistung in der Ausgabe 16/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen zu entnehmen (4.9.2023).

Die übrigen 35 aufgelisteten Marktteilnehmer hatten Rückgänge hinzunehmen. Am stärksten fielen diese – gerundet auf die Hunderter-Stelle – bei den Run-off-Gesellschaften Ergo Lebensversicherung AG (minus 195.700 Stück) und Proxalto Lebensversicherung AG (minus 158.900).

Zum Vergleich: Auch die für das Neugeschäft geöffnete Generali Lebensversicherung AG hatte einen Bestandsabrieb zu verzeichnen (minus 0,04 Prozent beziehungsweise 2.100 auf einen Vertragsbestand von 5.271.500).

Weitere Bestandsverlierer

Vergleichsweise hohe Einbußen waren auch bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (minus 74.200 Verträge) zu beobachten.

Zu den Bestandsverlierern gehören auch die Axa Lebensversicherung AG, die Württembergische Lebensversicherung AG, die R+V Lebensversicherung AG, die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG, der Run-off-Anbieter Victoria Lebensversicherung AG und die Cosmos Lebensversicherungs-AG. Sie verloren zwischen 61.000 und 45.000 Kontrakte.

Die Anbieter mit den höchsten Verminderungsraten

Betrachtet man die prozentualen Veränderungen, so zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier schafften es vier Run-off-Gesellschaften in die Top Fünf. Am stärksten verloren Ergo und Victoria (jeweils minus um die sechs Prozent). Einbußen zwischen fünf und 4,2 Prozent standen für die VPV Lebensversicherungs-AG, die Proxalto und die Skandia Lebensversicherung AG zu Buche.

Um jeweils über drei Prozent schrumpften der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G., die Provinzial Lebensversicherung Hannover, die Cosmos, die Württembergische und die Provinzial Nordwest.

Die meisten der vorgenannten Akteure hatten bereits im Jahr davor zu den Bestandsverlierern gezählt (30.8.2022). Allerdings schaffte die Targo Lebensversicherung AG den Turnaround und steigerte die Policenzahl um 2.900 auf 1.854.600 Stück (plus 0,2 Prozent).