Die Lebensversicherer mit dem größten Policenschwund

30.8.2022 – 2021 ist der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer ein weiteres Mal geschrumpft. 25 der 50 größten Anbieter lagen im Minus, wie eine Rangliste der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. Bei der Proxalto ging es prozentual am stärksten bergab, bei der Ergo nach absoluten Zahlen.

Der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer ist im vergangenen Jahr ein weiteres Mal zurückgegangen. Nach 83,4 Millionen Hauptversicherungen im Jahr 2020 waren es Ende 2021 nur noch knapp über 82,7 Millionen (minus 0,8 Prozent).

Fast kontinuierlicher Vertragsrückgang der Lebensversicherer seit 2007

Seit 2007 reichte der Neuzugang bis auf zwei Ausnahmen nicht aus, um die Vertragsabgänge zu kompensieren. Insgesamt beläuft sich das Minus in diesem Zeitraum auf über elf Millionen Policen (minus fast ein Achtel).

Der tatsächliche Rückgang war sogar noch um einiges größer. Denn zum 1. Januar 2014 sowie zum 1. Januar 2021 wurden jeweils „größere“ Bestandsübertragungen von einem Nicht-Mitgliedsunternehmen zu einem Mitgliedsunternehmen berücksichtigt.

Dies geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2022“ (PDF, 2,5 MB) hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Juni veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 30.6.2022).

Jeder zweite Anbieter mit Rückgängen

Auf Ebene der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter betrachtet zeigt sich eine höchst unterschiedliche Entwicklung. So hatten 25 Gesellschaften Bestandsverluste von bis zu 211.400 Kontrakten zu verzeichnen.

Dies zeigt eine Auflistung in der aktuellen Ausgabe 16/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen. In den Vorjahren traf dies auf jeweils um die 30 Akteure zu (7.9.2021, 19.8.2020, 7.8.2019, 27.8.2018).

Die Gesellschaften mit den größten absoluten Rückgängen

Am stärksten verlor die im Run-off befindliche Ergo Lebensversicherung AG (minus 211.400). In fast der gleichen Größenordnung büßte die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali Leben, 1.7.2019, 5.7.2018) ein. In den drei Vorjahren hatte der Akteur noch den jeweils größten Bestandsrückgang aufgewiesen.

Reduzierungen im hohen bis mittleren fünfstelligen Bereich standen für die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die Württembergische Lebensversicherung AG, die Targo Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG und die HDI Lebensversicherung AG zu Buche.

Die Anbieter mit den höchsten Verminderungsraten

Betrachtet man die prozentualen Veränderungen, so zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier fielen die Bestandsverluste bei der Proxalto mit 5,9 Prozent etwas stärker aus als bei der Ergo. Ebenfalls um über fünf Prozent schrumpfte die VPV Lebensversicherungs-AG.

Fünf weitere der aufgelisteten Akteure büßten mehr als drei Prozent ein. Zu dieser Gruppe gehören die Württembergische, der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G., die Provinzial Lebensversicherung Hannover , die Targo und die Zurich Deutscher Herold.