Die Lebensversicherer mit dem größten Policenschwund

19.8.2020 – 2019 ist der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer weiter geschrumpft. Dennoch konnte fast jeder zweite der 50 größten Anbieter zulegen, wie eine Rangliste in der Ausgabe 15-16/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen zeigt. Den größten Zuwachs (absolut wie auch prozentual) erzielte die Ergo Vorsorge. Bei der Victoria ging es prozentual am stärksten bergab, bei der Proxalto nach absoluten Zahlen.

Der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer ist im vergangenen Jahr ein weiteres Mal zurückgegangen. Nach 83,5 Millionen Hauptversicherungen im Jahr 2018 waren es Ende 2019 nur noch 82,8 Millionen (minus 0,8 Prozent).

Dies ist der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2020“ (PDF, 730 KB) zu entnehmen. Die Publikation hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Mitte Juli veröffentlicht (VersicherungsJournal 16.7.2020).

Fast kontinuierlicher Vertragsrückgang der Lebensversicherer seit 2007

Seit 2007 reichte der Neuzugang bis auf eine Ausnahme nicht aus, um die Vertragsabgänge zu kompensieren. Insgesamt beläuft sich das Minus in diesem Zeitraum auf etwa elf Millionen Policen (minus ein Achtel).

Der tatsächliche Rückgang war sogar noch um einiges größer. Denn zum 1. Januar 2014 wurde eine millionenschwere Bestandsübertragung von einem Nicht-Mitgliedsunternehmen zu einem Mitgliedsunternehmen berücksichtigt, wie aus der Broschüre des Versichererverbandes weiter hervorgeht.

Knapp jeder zweite Anbieter mit Zuwächsen

Auf Ebene der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter zeigt sich eine höchst unterschiedliche Entwicklung. So konnten 22 Gesellschaften ihren Bestand um bis zu 985.000 Kontrakte ausbauen.

Dies zeigt eine Auflistung in der aktuellen Doppel-Ausgabe 15-16/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen. In den beiden Jahren zuvor traf dies auf jeweils 18 Anbieter zu (7.8.2019, 27.8.2018)

Die verbleibenden 28 Gesellschaften hatten Rückgänge von bis zu fast 220.000 Policen zu verzeichnen. Gründe für die Bestandsentwicklung sind der Tabelle in der Zeitschrift nicht zu entnehmen.

Die Lebensversicherer mit den größten absoluten Zuwächsen

Der größte Zuwachs (plus 985.400 Verträge) wird für die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG ausgewiesen. Dies dürfte auf die Verschmelzung der Ergo Direkt Lebensversicherung AG (Bestand Ende 2018: rund 944.000 Policen) auf die Ergo Vorsorge (28.3.2019) zurückgehen. Dadurch verdoppelte das Unternehmen das Prämienvolumen und kletterte in der Umsatzrangliste vom 43. auf den 29. Platz nach oben.

Um 285.400 Kontrakte legte Marktführerin Allianz Lebensversicherungs-AG zu, die auch ihren Marktanteil nach Beitragseinnahmen kräftig ausbaute (14.8.2020, 11.8.2020, 3.3.2020).

Steigerungen im mittleren fünfstelligen Bereich erzielten die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die Aachenmünchener Lebensversicherung AG (mittlerweile Generali Deutschland Lebensversicherung AG, 2.7.2020), die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG.

Die Gesellschaften mit den größten absoluten Rückgängen

Am stärksten verlor wie in beiden Jahren zuvor die Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali Leben, 1.7.2019, 5.7.2018). Der Rückgang war mit rund 217.000 Policen um über ein Sechstel größer als in den beiden Vorjahren. Fast in der gleichen Größenordnung büßte die Ergo Lebensversicherung AG (minus 203.000) ein, die sich ebenfalls im Run-off befindet.

Einen Bestandsabrieb zwischen rund 87.000 und etwa 59.000 100.000 Policen hatten die HDI Lebensversicherung AG, die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Victoria Lebensversicherung AG und die Axa Lebensversicherung AG zu verzeichnen.

Die Anbieter mit den größten prozentualen Veränderungen

Prozentual gesehen legte die Ergo Vorsorge mit fast einem Zehntel am stärksten zu. Um rund drei Prozent wuchs die Canada Life. Wachstumsraten zwischen 2,8 und 2,6 Prozent standen für die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die Continentale Lebensversicherung AG, die Alte Leipziger, die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Allianz zu Buche.

Größte Verlierer sind die Victoria und die Proxalto mit Verminderungsraten von jeweils um die sechs Prozent. Rückgänge von mehr als vier Prozent waren bei Ergo, VPV Lebensversicherungs-AG, DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. und HDI zu beobachten.

Die Lebensversicherer mit den größten Vertragsbeständen

Insgesamt elf Lebensversicherer hatten zum Jahresende 2019 jeweils mehr als zwei Millionen Policen im Bestand. An der Spitze liegt die Allianz mit über 11,2 Millionen Verträgen. Das ist mehr, als die Nummern zwei und drei im Markt – die Aachenmünchener (fast 5,2 Millionen Kontrakte) und die R+V (knapp 4,2 Millionen Policen) – zusammengerechnet haben.

An vierter bis sechster Stelle liegen die Ergo, die Proxalto und die Debeka mit jeweils über drei Millionen Verträgen. Dahinter folgen Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, Axa, Nürnberger Lebensversicherung AG, Targo Lebensversicherung AG und HDI.