Die Lebensversicherer mit dem größten Beitragsschwund

29.8.2023 – 38 der 50 umsatzstärksten Lebensversicherer auf dem deutschen Markt hatten im vergangenen Jahr rückläufige Prämieneinnahmen zu verzeichnen. Bei elf von ihnen betrug die Verminderung mehr als 15 Prozent. Am stärksten verlor die Hansemerkur (minus 71 Prozent). Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 16/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Im Geschäftsjahr 2022 sanken die gebuchten Bruttobeiträge der deutschen Lebensversicherer um 5,9 Prozent auf 97,1 Milliarden Euro. Das zeigt die Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2023“ (PDF, 2,7 MB).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat die Publikation Mitte Juli veröffentlicht (VersicherungsJournal 12.7.2023). In ihr werden die vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 präsentiert.

Insgesamt sammelten nur zwölf der 50 größten Akteure auf dem deutschen Markt mehr Beiträge ein als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Auflistung in der aktuellen Ausgabe 16/2023 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) hervor. Am stärksten legte dabei die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG zu, die um rund ein Sechstel auf fast 1,27 Milliarden Euro wuchs (16.8.2023).

Hansemerkur mit dem größten Minus

Die übrigen 38 aufgelisteten Akteure hatten Prämienrückgänge hinzunehmen. Am größten fielen diese bei der Hansemerkur Lebensversicherung AG aus, die um etwa 71 Prozent auf 368,4 Millionen Euro schrumpfte. Die Hamburger waren in den Jahren davor rapide gewachsen, und zwar von 213,6 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 1,27 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Dabei haben sich die Einmalbeiträge von 31,1 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro mehr als verdreißigfacht, hatte ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski im vergangenen Frühjahr erläutert (20.4.2022). Für das vergangene Jahr hatte der Anbieter angekündigt, zurückhaltender in diesem Segment zu agieren (4.5.2022).

In der Folge reduzierte die Hansemerkur das Einmalbeitragsgeschäft „strategiekonform“, und zwar auf unter 218 Millionen Euro. Dies entspricht nach Unternehmensangaben einem Minus von über vier Fünfteln. Dadurch rutschte der Lebensversicherer von Platz 20 auf Position 44 in der ZfV-Rangliste ab.

Provinzial Rheinland, Ideal und Neue Leben deutlich im Minus

Eine vergleichsweise hohe Verminderung war bei der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG zu beobachten. Bei ihr gab der Umsatz um fast ein Drittel auf 865 Millionen Euro nach. Dies war vor allem auf rückläufige Einmalbeiträge zurückzuführen, heißt es im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,5 MB).

Die laufenden Beitragseinnahmen seien nur um zwei Prozent auf 605 Millionen Euro gesunken. In der Rangliste ging es für die Provinzial Rheinland von 22 auf 27 nach unten.

Um knapp über beziehungsweise unter ein Viertel verloren die Ideal Lebensversicherung a.G. (auf 387 Millionen Euro) und die Neue Leben Lebensversicherung AG (auf 744 Millionen Euro). Beide hatten ein Jahr zuvor noch zu den Wachstumssiegern gezählt (22.8.2022). Auch dies ist insbesondere den deutlich niedrigeren Einmalbeitragseinnahmen geschuldet.

Weitere Anbieter mit vergleichsweise hohen Rückgängen

Jeweils rund ein Fünftel Prämienvolumen büßten die Gothaer Lebensversicherung AG (auf 1,05 Milliarden Euro) und die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (auf 1,55 Milliarden Euro) ein.

Zu den Umsatzverlierern (jeweils etwa minus ein Sechstel) zählten auch die Württembergische Lebensversicherung AG (auf 1,8 Milliarden Euro), die VPV Lebensversicherungs-AG (auf 341 Millionen Euro), die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (auf 2,9 Milliarden Euro), die Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG (SV Sachsen; auf 668 Millionen Euro) und die Cosmos Lebensversicherungs-AG (auf 1,84 Milliarden Euro).

So gut wie alle vorgenannten Anbieter fielen in der Rangliste zurück, die Bayern Versicherung von fünf auf sieben, die Württembergische von elf auf zwölf und die SV von 13 auf 16. Nur die Cosmos verbesserte sich von zwölf auf elf, weil sie nicht so stark wie die Württembergische verlor (16.8.2023). Die Gothaer verschlechterte sich von 19 auf 24, die SV Sachsen von 32 auf 34 und die VPV von 44 auf 45.