Die kundenorientiertesten privaten Krankenversicherer

17.6.2020 – Der LVM bietet laut dem „Service-Atlas Krankenversicherer 2020“ von Servicevalue die insgesamt beste Kundenorientierung. Dahinter folgen Huk-Coburg, Allianz, Mecklenburgische, DEVK, Debeka, Münchener Verein, Alte Oldenburger und Inter. Die besten Beurteilungen bekommen die Anbieter hinsichtlich der Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter, die schlechtesten in den Servicemerkmalen „proaktiv bessere Angebote“ und Beitragsrückerstattung sowie -stabilität.

Die Servicevalue GmbH hat zum fünften Mal die Servicequalität und Kundenorientierung der privaten Krankenversicherer unter die Lupe genommen. Der „Service-Atlas Private Krankenversicherer 2020“ basiert auf einer im Mai 2020 durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Urteile zu über zwei Dutzend Krankenversicherern

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.137 Kundenurteile zu den folgenden Anbietern zusammen:

WERBUNG

Kriterien der Bewertung und Notenskala

Zur Bewertung standen insgesamt 26 Servicemerkmale in sechs Leistungsdimensionen zur Verfügung:

Erreichbarkeit (örtliche Erreichbarkeit, günstige Ortslage; telefonische Erreichbarkeit; Internetauftritt/ -portal),

Produktleistung (Transparenz der Leistungen; Qualität der Produkte; Leistungsabwicklung; Leistungserstattung),

Kundenberatung (Umsetzung von Kundenbedürfnissen; Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft; Verbindlichkeit von Aussagen; Beratungsqualität; proaktiv bessere Angebote),

Kundenservice (Eigeninitiative der Mitarbeiter; Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter; Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter; Qualität der Anliegenbearbeitung; Schnelligkeit bei der Abwicklung von Anliegen; Kulanz bei Beschwerden/ Reklamationen),

Kundenkommunikation (Verständlichkeit der Kommunikation; Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen; angemessener Informationsumfang; Orientierung auf der Website),

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis; Kostentransparenz; Stabilität der Beiträge, Beitrags-Rückerstattungen).

Zur Beurteilung stand den Befragungsteilnehmern eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit:

„Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […]. Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Neun Mal „sehr gut“ für die Anbieter mit Spitzenreiter LVM

In der Gesamtwertung erhielten neun (Vorjahr: fünf) Anbieter ein „sehr gut“. Neuer Spitzenreiter ist der LVM, der sich um eine Position nach oben schob. Für die Huk-Coburg ging es von vier auf zwei aufwärts, während die Allianz ihren Bronzerang verteidigte. Die Mecklenburgische rutschte vom ersten auf den vierten Platz ab, die Inter vom fünften auf den neunten.

Neu in die Spitzengruppe schafften es die DEVK, die Debeka, der Münchener Verein und die Alte Oldenburger, die an fünfter bis achter Stelle liegen.

In allen sechs Dimensionen zu den Topanbietern gehören nur der LVM und die Huk-Coburg. Für den LVM reichte es dabei in den Segmenten Erreichbarkeit und Kundenservice zur Spitzenposition. Im schlechtesten Fall landeten die Münsteraner an vierter Stelle (Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis).

Die Huk-Coburg setzte sich in Sachen Kundenkommunikation gegen die Wettbewerber durch. Hinsichtlich der Produktleistung, in der die Debeka die Konkurrenz gewann, liegt das Unternehmen allerdings nur an fünfter Stelle. Bezüglich der Kundenberatung überzeugte die Allianz am meisten, während beim Preis-Leistungs-Verhältnis die Alte Oldenburger Platz eins belegt.

Gute Noten für Freundlichkeit und Erreichbarkeit

Ein Blick auf die einzelnen Service- und Leistungsmerkmale zeigt die Stärken und Schwächen der Branche. Relativ am besten kamen die privaten Krankenversicherer bei der Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter weg. Ebenfalls vergleichsweise gute Noten bekamen sie für die telefonischen Erreichbarkeit und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter.

Hier vergaben jeweils über 90 Prozent der Interviewten zumindest „gute“ Bewertungen. Dies sind allerdings eher generelle Skills, die eigentlich bei jedem Unternehmen zur Normalität gehören sollten. Im Kriterium Leistungsabwicklung schnitten die Gesellschaften ebenfalls vergleichsweise gut ab.

Am schlechtesten fielen die Kundenurteile in den Servicemerkmalen „proaktiv bessere Angebote“, „Beitragsrückerstattung“ sowie „Beitragsstabilität“ ab. Hier gab bis zu rund jeder sechste Befragte eine „mittelmäßige“ oder gar „schlechte“ Beurteilung ab.

Informationen zu weiteren Studieninhalten sowie zum Preis und zu Bezugsmöglichkeiten zum „Service-Atlas Private Krankenversicherer 2020“ können in diesem Studienflyer (PDF, 529 KB) nachgelesen werden.