Die Kranken-Zusatzversicherer mit der besten Kundenorientierung

20.2.2024 – In einer Wettbewerbsanalyse der Anbieter von privaten Kranken-Zusatzversicherungen in Sachen Kundenorientierung hat Servicevalue neun „sehr gute“ Marktteilnehmer ermittelt. An erster Stelle landete die DFV, gefolgt vom Münchener Verein und vom LVM. Dahinter folgen Universa, SDK, Concordia, Allianz, Hansemerkur und DKV/ Ergo. Die Studie beruht auf rund 2.900 online eingeholten Urteilen von Versicherungsnehmern zu 30 Gesellschaften. Zur Bewertung standen zwölf Service- und Leistungsmerkmale.

Die Servicevalue GmbH hat nach mehrjähriger Pause (VersicherungsJournal 16.7.2021) ein weiteres Mal die Kundenorientierung der privaten Krankenversicherer (PKV) in der Zusatzversicherung untersucht. Da die Methodik in weiten Teilen überarbeitet wurde, wird auf einen Vergleich der aktuellen Ergebnisse mit denen der vorherigen Untersuchung verzichtet.

Knapp 2.900 Kundenurteile zu 30 Anbietern

Der „Euro-Atlas Kranken-Zusatzversicherer 2024“ entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Euro aus der Finanzen Verlag GmbH. Er beruht auf 2.878 Urteilen von 2.339 Kunden zu 30 laut Servicevalue „großen“ Anbietern. Die Bewertungen wurden im November 2023 im Rahmen einer Onlinebefragung erhoben.

Zu den berücksichtigten Gesellschaften gehören

Details zur Methodik

Die befragten Verbraucher konnten bis zu zwei private Kranken-Zusatzversicherer bewerten, bei denen sie in den letzten 24 Monaten Kunden waren. Insgesamt zu beurteilen waren zwölf Servicemerkmale in den drei Leistungsdimensionen

Produktleistung (Transparenz der Leistungen, Qualität der Produkte, Leistungsabwicklung, Leistungserstattung),

Kundenberatung (Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft, Qualität der Anliegenbearbeitung, Schnelligkeit bei der Abwicklung von Anliegen, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen sowie Kulanz bei Beschwerden/ Reklamationen),

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Stabilität der Beiträge).

Für die Bewertung stand den Befragungsteilnehmern eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“).

So kommen die Noten zustande

Die Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, wurden mit „gut“ bewertet. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Das Gesamtergebnis ist der ungewichtete Mittelwert aller Teildimensionen. Die Urteile in den Teildimensionen sind die ungewichteten Mittelwerte aus den jeweiligen Bewertungskriterien.

Neun Akteure sind „sehr gut“

In der Gesamtwertung erhielten neun Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Testsieger wurde die DFV vor dem Münchener Verein und dem LVM. Den vierten Platz belegt die Universa. Auf den Positionen fünf bis sieben liegen die SDK, die Concordia und die Allianz.

An achter Stelle findet sich die Hansemerkur wieder, auf Rang neun die DKV/ Ergo. Konkrete Punkt- oder Notenwerte veröffentlichte Servicevalue nicht.

Bereichssieger bei „Produktleistung“ wurde die SDK, gefolgt von der DFV und der Universa. Im Segment „Kundenbetreuung“ setzte sich der LVM gegen die DFV und den Münchener Verein durch. Beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ gewann die Concordia vor der Huk-Coburg und dem Münchener Verein.

Neben der DFV schafften es auch DKV/ Ergo, der Münchener Verein und die Universa in allen drei Bewertungsdimensionen in die „sehr gute“ Spitzengruppe. In zwei Aspekten zu den Topanbietern zählen Allianz, LVM und SDK (jeweils nicht Preis-Leistungs-Verhältnis) sowie Concordia und Hansemerkur (jeweils nicht Kundenbetreuung).

Acht „gute“ Marktteilnehmer

Auch die Alte Oldenburger erzielte in den beiden Bereichen Produktleistung und Preis-Leistungs-Verhältnis eine „sehr gute“ Beurteilung. Da sie bei „Kundenbetreuung“ aber nicht überdurchschnittlich bewertet wurde, reichte es insgesamt nur für Platz zwei in der „guten“ Gruppe hinter der Huk-Coburg.

Zu den „guten“ Kranken-Zusatzversicherern gehören ferner die DEVK, die Arag, die Envivas, die Signal Iduna, die Debeka und die Generali.

Bestenfalls durchschnittliche Leistungen attestierten die Kunden der Barmenia, der R+V, der Halleschen, der Provinzial Hannover, der Württembergischen, der Inter, der Bayerischen, der Nürnberger, der Axa, der VKB, der Bavariadirekt, der Continentalen und der Gothaer.

Gute Noten für die Transparenz der Leistungen

Auffällig bei den durchschnittlichen Bewertungen ist, dass diese über alle Kriterien hinweg nicht übermäßig positiv ausfallen (zwischen 1,98 und 2,29). Am besten aus Mandantensicht schnitten die Testkandidaten im Bereich Transparenz der Leistungen ab.

Am schlechtesten fielen die Kundenbewertungen im Service- und Leistungsmerkmal Kulanz bei Beschwerden und Reklamationen aus.

Wichtigste Kundenbindungstreiber, die in einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) ermittelt wurden, sind die Kulanz bei Beschwerden/ Reklamationen sowie die Stabilität der Beiträge.

Eher schlechte Werte bei „Stabilität der Beiträge"

Im letztgenannten Kriterium schneidet die Branche wie oben dargestellt eher schlecht ab (Mittelwert: 2,21). Hier ließ die Cosmos mit 1,90 alle anderen Wettbewerber hinter sich. An zweiter Stelle liegt der LVM (2,03).

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Huk-Coburg (2,05) gegen die Hansemerkur durch (2,06). Dahinter folgen Arag, Universa, SDK, Generali und Allianz mit Werten zwischen 2,09 und 2,13.

Tiefergehende Details, auch zu den „guten“ und nicht überdurchschnittlichen Anbietern, sowie Informationen zu weiteren Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können in diesem Studienflyer (PDF, 392 KB) nachgelesen werden.