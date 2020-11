Die Kfz-Sparte zwischen satten Gewinnen und mehr Wettbewerb

12.11.2020 – Die „Corona-Gewinne“ treiben die Kfz-Versicherer um. Sie forcieren nach Meinung aller Experten den Wettbewerb. Den will nun auch ein neuer Player verstärken, indem er teilweise aus dem Schadenfreiheitsrabatt-System aussteigt. Mehr Wettbewerb dürfte auch der neue „Foto-Check“ des größten Vergleichsportals am Markt mit sich bringen. Demgegenüber soll ein Produktrating den Markt beruhigen. Ein neues Dossier zur Entwicklung des Kfz-Versicherungsmarktes 2021 zeigt die Entwicklungen im Detail.

Die Getsafe Digital GmbH, die als Versicherungsvertreter registriert ist, verspricht einen Ausstieg aus den Schadenrückstufungen. Das neue Angebot, seit November 2020 am Markt, wird von der Iptiq EMEA P&C S.A., Niederlassung Deutschland, dem White-Label-Versicherer der Swiss-Re-Gruppe, getragen (VersicherungsJournal 4.11.2020).

Getsafe erwartet hohen Kundenzulauf

Der Tarif ist ein regelrechter Gegenentwurf zu Telematikangeboten, die auf besonders schadenfrei fahrende Autofahrer abzielen und derzeit ebenfalls boomen. Damit eine Negativselektion verhindert wird, soll der neue Kfz-Versicherungstarif vor allem an Bestandskunden vermittelt werden. Hier soll laut Geschäftsführer Christian Wiens „ein zweistelliger“ Prozentsatz gewonnen werden. Das wären 16.500 Autofahrer.

Ein ambitioniertes Unterfangen, denn das Produkt soll nicht in Vergleichsportale eingestellt werden. Sie sind aber für hohe Kundengewinne längst unerlässlich, wie der Vorstand des Direktanbieters Verti Versicherung AG, Christian Paul Sooth, feststellt (3.9.2020). Zwei Preise – einer für den Direktabschluss und einer für Vergleichsportale – seien aufgrund der Marktmacht der Internetbroker, allen voran die Check24 Vergleichsportal GmbH, unmöglich.

Reines Leistungsrating soll Wettbewerb beruhigen

Die Franke und Bornberg GmbH versucht nun, den Markt mit einem reinen Leistungsrating zu beruhigen. Damit wollen die Experten verhindern, dass der Wettbewerb allein über den Preis ausgetragen wird.

Doch ein reines Leistungsrating suggeriert, dass die Angebote vergleichbar sind. So „gewinnen“ 2020 im Kfz-Rating 13 von 177 untersuchten Tarifen. Sie erhalten das höchste Qualitätssiegel „FFF+“ und sind damit „hervorragend“ (30.10.2020).

Basis der Analyse sind „Mindestleistungen“ und ein Punktesystem. Die Top-Tarife müssen beispielsweise im Gegensatz zur nächsten niedrigeren Klasse 24 Monate eine Neuwert- und Kaufentschädigung bieten, falls das Fahrzeug einen Totalschaden erleidet oder entwendet wird.

Damit stellt das Analysehaus beispielsweise den Tarif „All-In“ der Basler Versicherung AG, der eben diese Mindestleistung erbringt, auf eine Stufe mit „KfzPolice-plus“ der Kravag Versicherung AG und R+V Versicherung AG, der 30 Monate Neuwert leistet. Die Tarife „Classic Kasko Plus“ der Huk-Coburg-Gruppe haben hier sogar eine Leistungsdauer von 36 Monaten. Diese Frist bietet auch die Allianz Versicherungs-AG im „Premium“-Tarif.

Sehr teure Anbieter auf einer Stufe mit günstigen

Der Autofahrer würde aber beim Umstieg von der Allianz zum „Classic Kasko Plus“-Angebot der Huk24 AG rund 60 Prozent Prämie pro Jahr sparen. Dies zeigt eine Stichprobe mit dem Vergleichsprogramm der Unternehmensberatung Nafi GmbH.

Das Kfz-Rating stellt somit sehr teure Anbieter auf eine Stufe mit günstigen Assekuranzen. Dabei liefert längst jedes hochwertige Vergleichsprogramm eine gute Benchmarkanalyse – bei gleichzeitiger Preistransparenz.

Denn Leistungsfilter sorgen dafür, dass eben nicht „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. Daher ist in der Kfz-Versicherung aufgrund der extremen Prämienunterschiede nur ein Preis-Leistungs-Rating zielführend.

Wer sich als Vermittler allein auf das Kfz-Rating und Qualitätssiegel von Franke und Bornberg stützt, könnte durchaus ein Haftungsproblem bekommen. Das Kfz-Rating sei auf dem deutschen Markt „einmalig“ und „liefere Orientierung“, erläutert die Agentur. Die Analyse des Kfz-Versicherungsmarkts zeigt, dass es eher problematisch ist.

Versicherungsvergleich: ein Klick – alle Daten

Viel erfolgreicher könnte der „Foto-Check“ von Check24 werden. Er löst nämlich die große Krux beim Vergleich der Autoversicherung: Statt unzählige Angaben über Fahrzeug, Nutzer und Nutzung einzugeben, werden die Daten sozusagen mit einem „Klick“ erhoben (2.11.2020).

Damit sollen Autofahrer beim Multiportal aus München den Vergleich in nur zwei Minuten machen können – verspricht der Anbieter. Dafür müssen die Kunden lediglich ihre Beitragsrechnung oder ihren Versicherungsschein fotografieren oder scannen lassen. Der automatisierte Prozess, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt wurde, soll am Desktop, am mobilen Endgerät und in der App funktionieren.

Eine erste Stichprobe konnte noch nicht so recht überzeugen, weil die Schadenfreiheitsrabatt- (SFR-) Klassen fehlerhaft ermittelt wurden. Zukunftsträchtig ist diese Idee aber auf jeden Fall, denn sie beschleunigt die Eingabearbeit und dürfte die Abbruchquoten beim Vergleich reduzieren. Dass macht Check24 noch interessanter für die Assekuranzen, die große Stückzahlen absetzen wollen, und verschärft den Wettbewerb in der Kfz-Versicherung noch mehr.