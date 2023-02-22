Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den höchsten Schadenquoten

16.2.2026 – 2024 nahm der Schadenaufwand bei den 50 größten Marktteilnehmern in Kfz-Haftpflicht um fast fünf Prozent zu. Bei der Garanta hat sich der Betrag am stärksten erhöht, bei der Dialog am deutlichsten vermindert. Die höchste Schadenquote hatte die Nürnberger mit über 120 Prozent. Zwei weitere Akteure lagen über 100 Prozent. Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 50 umsatzstärksten Kfz-Haftpflichtversicherer sind 2024 um knapp fünf Prozent auf 13,66 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor war es mit rund einem Neuntel noch mehr als doppelt so stark nach oben gegangen (VersicherungsJournal 28.4.2025).

Dialog mit dem größten Rückgang

Lediglich 19 (2023: acht) der aufgeführten Marktteilnehmer hatten niedrigere Ausgaben als ein Jahr zuvor. Der größte Rückgang war bei der Dialog Versicherung AG zu beobachten (minus fast ein Drittel auf unter 45 Millionen Euro).

Nur um acht Prozent (auf 69 Millionen Euro) sank gleichzeitig der Umsatz. Dadurch verbesserte sich die Schadenquote um 19 Prozentpunkte auf 65 Prozent. Nur drei Wettbewerber schnitten noch besser ab.

WERBUNG

Weitere Kfz-Haftpflichtversicherer mit deutlich niedrigerem Aufwand

Deutlich sank der Schadenaufwand auch bei der Axa Easy Versicherung AG (minus über ein Sechstel auf unter 33 Millionen Euro). Dies wird im Geschäftsbericht 2024 (PDF; 3,8 MB) unter anderem auf ein niedrigeres Neugeschäft wegen Tarifanpassungen sowie Vertragsverluste im Wechselgeschäft zurückgeführt.

Um jeweils rund ein Siebtel gingen die Aufwendungen zurück bei der Württembergischen Versicherung AG (auf 403 Millionen Euro), bei der Provinzial Nord Brandkasse AG (auf 61 Millionen Euro) und bei der HDI Versicherung AG (auf 231 Millionen Euro).

Garanta und Baloise mit der stärksten Zunahme

Hingegen fiel der Aufwand mit 105 Millionen Euro bei der Garanta Versicherungs-AG und mit 46 Millionen Euro und bei der Baloise Sachversicherung AG Deutschland um über die Hälfte höher aus.

Da bei Letzterer die Einnahmen mit einem knappen Viertel nur halb so stark zunahmen, erhöhte sich die Schadenquote von 63 auf 77 Prozent. Dadurch fiel das Unternehmen vom ersten auf den 18. Platz in der entsprechenden Rangliste zurück.

Um gut 45 Prozent höher fielen die Schadenaufwendungen mit 43 Millionen Euro bei der Mannheimer Versicherung AG aus. Auf Zuwachsraten von jeweils um die 30 Prozent kamen die Continentale Sachversicherung AG (gut 137 Millionen Euro), die ADAC Autoversicherung AG (295 Millionen Euro) und die Europa Versicherung AG (144 Millionen Euro).

Veränderungen bei den Schadenaufwendungen (Bild: Wichert)

Nürnberger mit der höchsten Schadenquote

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben drei der aufgeführten Versicherer nur für diesen Posten mehr aus, als sie einnahmen. Die höchste Schadenquote wird mit 120,3 Prozent für die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ausgewiesen. Sie fiel um 22 Prozentpunkt höher aus als vor Jahresfrist.

Das Unternehmen war im vergangenen Jahr in der Kompositversicherung tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet (8.4.2025, 11.2.2025). Inzwischen hat die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) die Aktienmehrheit übernommen (17.10.2025).

Die Schadenaufwendungen erhöhten sich zwar „nur“ um ein Neuntel auf 83 Millionen Euro. Gleichzeitig schrumpften aber Umsatz (minus neun Prozent auf unter 69 Millionen Euro) und auch Bestand (minus gut zehn Prozent auf 183.800 Verträge). Dadurch stieg die Schadenquote auf den Branchenhöchstwert an.

Weitere Versicherer mit hohen Schadenquoten

Vergleichsweise hohe Quoten standen auch für die Nürnberger-Tochter Garanta (114,5 Prozent) und die Europa (104,8 Prozent) zu Buche. Letztere verschlechterte sich um fast 17 Prozentpunkte, bei Ersterer waren es sogar 32 Prozentpunkte. In der Rangliste ging es für beide deutlich abwärts, und zwar von 26 auf 48 für die Europa und von 27 auf 49 für die Garanta.

Schadenquoten zwischen fast 99 und gut 96 Prozent standen zu Buche für die Huk24 AG, die Continentale und die Debeka Allgemeine Versicherung AG. Während sich die Huk24 um über drei Prozentpunkte verbesserte, ging die Quote bei der Debeka um mehr als vier Punkte und bei der Continentalen um über 14 Punkte nach oben.

Schadenquoten (Bild: Wichert)

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Bei Letzterer nahm der Umsatz (plus ein gutes Achtel auf fast 128 Millionen Euro) nicht einmal halb so stark zu wie der Schadenaufwand mit, wie oben dargelegt, einem knappen Drittel.

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Kfz-Versicherung · Kompositversicherung · Marktanteil · Sachversicherung · Senioren
 
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Kompositversicherer landeten 2021 tief in der Verlustzone
22.2.2023 – Im von „Bernd“ geprägten Jahr lief es für die Schaden-/Unfallversicherer versicherungstechnisch so schlecht wie schon lange nicht mehr. Die Hälfte der 50 größten Marktteilnehmer schrieb rote Zahlen. Ein Akteur musste sogar 40 Prozent mehr ausgeben als Einnahmen hereinkamen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Autoversicherer haben die Prämien am stärksten erhöht
9.2.2026 – Die Beitragseinnahmen pro Vertrag sind bei 49 der 50 Marktgrößen im Geschäftsjahr 2024 gestiegen – um bis zu über ein Sechstel. Die Durchschnittsprämien liegen zwischen über 500 und unter 150 Euro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Kfz-Versicherer mit den größten Einnahmesteigerungen
22.1.2026 – Der Großteil der Marktteilnehmer baute 2024 wie die Branche das Prämienvolumen kräftig aus. Drei von ihnen wuchsen um rund ein Viertel, der Wachstumssieger sogar um fast ein Drittel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Bei diesen Kraftfahrtversicherern schrumpften 2024 die Umsätze am stärksten
22.1.2026 – Der Großteil der 50 größten Akteure konnte am branchenweit kräftigen Prämienwachstum teilhaben. Doch drei von ihnen wuchsen nur leicht. Drei weitere nahmen sogar weniger ein als ein Jahr zuvor – in der Spitze um über sieben Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Schaden-/Unfallversicherer schrieben 2024 (tief)rote Zahlen
5.1.2026 – Etwa jeder vierte der 50 größten Akteure gab entgegen dem Branchentrend mehr für Schäden und Kosten aus, als eingenommen wurde. Der unprofitabelste Vertreter seiner Zunft schrieb versicherungstechnisch sogar über 35 Cent Verlust pro Beitragseuro. Das hatte grvierende Folgen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies waren 2024 die Kfz-Versicherer mit den größten Bestandrückgängen
18.12.2025 – Mehr als jeder dritte Anbieter verwaltete im vergangenen Jahr entgegen dem Branchentrend weniger Verträge als 2023. Sechs von ihnen hatten Verminderungen von über fünf Prozent hinzunehmen – in der Spitze sogar von fast einem Fünftel. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG