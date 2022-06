Die Inflation beendet den Sparboom

8.6.2022

Die Deutschen sind in den zwei Pandemiejahren 2020 und 2021 in Summe so reich geworden wie noch nie. Das Geldvermögen privater Haushalte stieg auf Rekordhoch. Auch die Bestände auf Bankkonten wurden gewaltig aufgestockt (VersicherungsJournal Medienspiegel 29.6.2021). Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein.

„Die hohe Inflation frisst die hohen Zusatzersparnisse vieler Bundesbürger aus der Corona-Pandemie in Teilen wieder auf“, schreibt Ihre-Vorsorge.de. Die Phase des außergewöhnlich starken Wachstums der Bankeinlagen sei beendet. Dies zeigten Daten der Bundesbank und des Statistischen Bundesamts.

Im ersten Coronajahr sind den Angaben zufolge die privaten Sichteinlagen um 165 Milliarden Euro angestiegen, im zweiten noch einmal um 90 Milliarden auf einen Gesamtstand von 1,76 Billionen Euro Ende Dezember. Doch seither habe sich quasi nichts mehr getan. Ende März habe man eine halbe Milliarde weniger verzeichnet als zu Jahresbeginn.

„Derzeit fällt das Wachstum der Bank- beziehungsweise Spareinlagen regelrecht von der Klippe“, wird Peter Barkow, geschäftsführender Gesellschafter der Barkow Consulting GmbH, zitiert. „Jetzt haben wir einerseits die Inflation, und andererseits vielleicht eine gewisse Normalisierung des Konsumverhaltens.“