Die Hochburgen der Wohnungseinbrecher

8.12.2022 – In Berlin wurden auch im vergangenen Jahr nach absoluten Zahlen die meisten Wohnungseinbruch-Diebstähle registriert. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Bremerhaven an der Spitze. Dort war die Einbruchsrate annähernd viermal so hoch wie im Bundesschnitt. Dies geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Sie belegt auch, wie stark sich die Aufklärungsquoten unterscheiden.

Die Zahl der erfassten Wohnungseinbruch-Diebstähle (§ 244 Absatz 1 Nummern 3 und 4 StGB sowie § 244a StGB) ist im vergangenen Jahr auf einen neuen absoluten Tiefststand gesunken. In der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2021) wird die Zahl mit 54.236 angegeben. Das war über ein Viertel weniger als im Jahr zuvor (7.4.2022).

Laut der Einbruchsbilanz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) haben die Hausratversicherer für versicherte Delikte dieser Art rund 180 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht (6.4.2022)

In Berlin die meisten Einbrüche

In den 401 deutschen Landkreisen sind nach den aktuellen PKS-Daten gewaltige Unterschiede zu beobachten. Spitzenreiter nach absoluten Zahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit annähernd 5.000 erfassten Delikten, gefolgt von der Stadt Hamburg mit rund 2.200 Einbrüchen.

Vergleichsweise hohe Zahlen werden auch für die Stadt Köln (fast 1.500) sowie für die Stadt Bremen (knapp 1.000) sowie für den Landkreis Region Hannover (fast 900) ausgewiesen.

Weniger als fünf Wohnungseinbruch-Diebstähle wurden andererseits im mittelfränkischen Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (drei Taten) sowie in mittelfränkischen Stadt Ansbach (vier) registriert.

Die größten Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten massive Veränderungen gab. So nahm die Anzahl der registrierten Taten nur in etwa jedem siebten der 401 Landkreise und kreisfreien Städte zu.

Am stärksten fielen die Steigerungsraten im hessischen Rhein-Taunus-Kreis (von 56 auf 147) und im niederbayerischen Landkreis Passau von 15 auf 37) aus, wo es um etwas über beziehungsweise unter 150 Prozent nach oben ging. Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Einbrüche ansonsten nur noch in der Stadt Passau (von sieben auf 16).

In 336 der aufgelisteten Kreise waren hingegen Rückgänge zu beobachten. Reduzierungen von mindestens 70 Prozent standen für Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (drei nach 17 erfassten Delikten im Jahr zuvor), für die oberfränkischen Städte Bamberg (von 41 auf acht Taten) und Bayreuth (von 27 auf sechs) sowie für den oberpfälzischen Kreis Amberg-Sulzbach (von 31 auf neun) zu Buche.

Welche Regionen Einbrecher meiden

Wie die PKS-Daten auf Kreisebene weiter zeigen, ist Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auch der Landkreis mit der niedrigsten Einbruchsrate. Dort wurden weniger als drei Wohnungseinbrüche pro 100.000 Einwohner gezählt.

Werte von jeweils um die fünf verzeichneten Delikte pro 100.000 Einwohner werden für den am südlichsten gelegen Kreis Oberallgäu sowie für Bamberg und Bayreuth ausgewiesen. Werte von jeweils um die sieben haben die Statistiker für die Landkreise Schwandorf in der Oberpfalz und Haßberge in Unterfranken errechnet.

Höchste Einbruchsrate in Bremerhaven

Die höchsten Einbruchsraten waren allesamt in kreisfreien Städten zu beobachten. Der unrühmliche Titel „Hauptstadt der Wohnungseinbrecher“ geht aktuell an Bremerhaven – mit über 250 solcher Taten pro 100.000 Einwohner.

Die zweithöchste Einbruchsrate stand für Mülheim an der Ruhr mit etwa 190 zu Buche. Für die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, für Bremen und für Mönchengladbach werden Werte von jeweils über 170 Delikte pro 100.000 Einwohner aufgeführt.

Große Unterschiede bei den Aufklärungsquoten

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der Aufklärungsquote, die den aktuellen PKS-Daten zufolge 2021 bundesweit bei fast einem Fünftel lag. Eine Quote von Null – es wurde also gar keine Tat aufgeklärt – gab es in den Kreisen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayreuth und Straubing-Bogen sowie in der kreisfreien Stadt Rosenheim.

Spitzenreiter ist der mittelfränkische Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, wo acht von zehn registrierten Delikten aufgeklärt wurden. Knapp dahinter folgt der niedersächsische Landkreis Osnabrück. Dort wurde bei 123 von 154 Einbrüchen ein Täter ermittelt.

Auf jeweils etwa zwei von drei Delikten traf dies zu im Stadtkreis Heilbronn in Baden-Württemberg (30 von 43 Taten) sowie in den kreisfreien Städten Regen in Niederbayern (sechs von neun) und Ingolstadt in Oberbayern (19 von 31).