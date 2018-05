Die Hochburgen der Wohnungseinbrecher

8.5.2018 – In Nordrhein-Westfalen gab es nach GDV-Angaben 2017 die meisten Wohnungseinbrüche, in Mecklenburg-Vorpommern die wenigsten. In Relation zu den Haushalten gibt es in Bremen die höchste Einbruchsquote, in Bayern die niedrigste. In allen Bundesländern war im Vergleich zu 2016 eine Verbesserung zu beobachten.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche und die dafür ausbezahlten Versicherungsleistungen sind im vergangenen Jahr um jeweils rund ein Fünftel auf 120.000 Delikte beziehungsweise 360 Millionen Euro zurückgegangen. Dies zeigen aktuelle vorläufige Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (VersicherungsJournal 8.5.2018).

Bis zu knapp 30 Prozent Rückgang

Demnach gab es in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit knapp 40.000 die mit großem Abstand meisten Wohnungseinbrüche. Auf dem zweiten Rang liegt Niedersachsen mit rund 13.600 Delikten dieser Art. Dahinter folgen Berlin, Baden-Württemberg und Hessen mit jeweils über 8.000 Einbrüchen.

Auch wenn in allen 16 Ländern ein rückläufiger Trend zu beobachten war, gab es doch gewaltige Unterschiede. So ging es in Sachsen-Anhalt „nur“ um 0,4 Prozent auf leicht über 1.400 Delikte bergab. Am größten fiel der Rückgang in Schleswig-Holstein mit fast einem Drittel aus.

In vier weiteren Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW und Berlin) betrug das Minus mehr als ein Viertel. In Sachsen-Anhalt wie auch in Sachsen waren es den GDV-Daten zufolge hingegen nur jeweils etwas über zehn Prozent.

In Bayern die wenigsten Delikte pro 1.000 Haushalte

Der Versichererverband hat auch die Einbruchsquote in Relation zu den Haushalten auf Bundesländerebene errechnet. Hier zeigt sich eine andere Reihenfolge. An der Spitze liegt Bayern mit 1,0 Einbrüchen pro 1.000 Haushalte.

Auf vergleichsweise niedrige Einbruchsraten von unter zwei solcher Delikte pro 1.000 Haushalte kommen auch Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.

Unrühmlicher Spitzenreiter ist Bremen mit über sieben Wohnungseinbrüchen pro 1.000 Haushalte. Eine Quote von knapp unter sechs wird für Hamburg ausgewiesen. Jeweils rund viereinhalb Einbrüche pro 1.000 Haushalte gab es im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen und in Berlin.

Die stärkste Verbesserung in Hamburg

Nach den GDV-Zahlen hat sich die Quote in keinem der Bundesländer verschlechtert. In allen Ländern bis auf Thüringen, wo die Quote unverändert bei 1,3 Delikten pro 1.000 Haushalte liegt, gab es 2017 vielmehr eine Verbesserung im Vergleich zum Jahr zuvor.

Lesebeispiel: In Bremen ist die Einbruchsquote um 1,3 auf 7,3 Einbrüche pro 1.000 Haushalte gesunken

(Bild: Wichert)

Diese fiel in Hamburg mit minus 1,8 Wohnungseinbrüchen pro 1.000 Haushalte am stärksten aus. 1,5 oder mehr solcher Delikte weniger gab es in Schleswig-Holstein, in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen.