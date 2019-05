Die Hochburgen der Motorraddiebe

27.5.2019 – In Berlin wurden 2018 nach absoluten Zahlen die meisten Motorraddiebstähle registriert. Im Bundesschnitt gab es einen leichten Rückgang, in den 81 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus fast 210 und minus über 60 Prozent. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Aachen an der Spitze der Klaurangliste, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Diese zeigt auch riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote, die je nach Großstadt zwischen 60 und null Prozent liegt.

WERBUNG

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 20.200 Diebstahldelikte von Mopeds und Krafträdern (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) amtlich registriert. Dies ist der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2018) zu entnehmen.

Der aktuelle Wert stellt nach dem elften Rückgang in Folge den niedrigsten in diesem Jahrtausend dar. Zum Vergleich: 2007 wurden noch deutlich mehr als zweieinhalb Mal so viele Entwendungen erfasst (VersicherungsJournal 18.4.2019).

In Berlin mit Abstand die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Diebstahlzahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit über 2.000 solcher Delikte Spitzenreiter. Dabei hat sich der positive Trend des Vorjahres (minus etwa ein Fünftel) nicht fortgesetzt (VersicherungsJournal 11.6.2018, 15.5.2017). Vielmehr ging es in fast der gleichen Größenordnung wieder aufwärts.

In Köln wurden 2018 rund 850, in Hamburg immerhin noch fast 450 geklaute Mopeds und Krafträder polizeilich erfasst. Das entspricht mehr als zwei Motorraddiebstählen pro Tag in der Rheinmetropole beziehungsweise mehr als einem pro Tag in der Hansestadt. In den drei vorgenannten Städten gab es übrigens auch die meisten Wohnungseinbruch-Diebstähle (VersicherungsJournal 6.5.2019).

Dahinter folgen Leipzig, Frankfurt am Main, Dortmund und Hannover mit jeweils über 300 amtlich verzeichneten Entwendungen von Mopeds und Krafträdern.

Für nur zwei der 81 aufgeführten Städte (Schwerin und Würzburg) werden in der PKS weniger als zehn solcher Delikte aufgeführt. Dahinter folgen Bergisch-Gladbach, Remscheid, Fürth, Ulm und Erlangen mit zwischen zehn und 15 geklauten motorisierten Zweirädern.

Zum Teil riesige Veränderungen

Auffällig ist, dass es in vielen Städten zum Teil massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Gefährte in 43 der 81 aufgelisteten Großstädte rückläufig. Jeweils mehr als halbiert hat sich die Anzahl in Schwerin, Koblenz, Moers, Braunschweig und Mainz.

Andersherum hat sich die Zahl der polizeilich erfassten Motorraddiebstähle in Jena mehr als verdreifacht und in Salzgitter fast verdreifacht. Mehr als doppelt so viele Delikte wie 2017 wurden im vergangenen Jahr in Kiel, Ludwigshafen am Rhein und Heilbronn dokumentiert.

Aachen ist die Hauptstadt der Motorraddiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war im vergangenen Jahr Aachen die Hauptstadt der Motorraddiebe. Dort lag die Klaurate bei über 113 Delikten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt wurden 24,4 geklaute motorisierte Zweiräder pro 100.000 Einwohner amtlich registriert.

Mit zwischen fast 100 und etwa 70 polizeilich erfassten Delikten pro 100.000 Einwohnern gab es auch in Leverkusen, Bremerhaven, Freiburg im Breisgau, Köln sowie Ludwigshafen am Rhein ein vergleichsweise hohes Klaurisiko.

Reutlingen mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In insgesamt fünf Großstädten lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter zehn. Das geringste Risiko für Motorraddiebstähle bestand im vergangenen Jahr in Salzgitter, Augsburg, Würzburg, Schwerin, Bergisch-Gladbach und Fürth.

In Nürnberg sowie in Remscheid fiel das Risiko mit jeweils knapp über zehn Delikten pro 100.000 Einwohner ebenfalls vergleichsweise niedrig aus. Gleiches gilt auch für Braunschweig, Regensburg und Ulm. Hier wurden jeweils knapp zwölf Motorraddiebstähle pro 100.000 Einwohner statistisch erfasst.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote liegt bundesweit nach einem leichten Aufwärtstrend nur bei einem Fünftel. Auf Ebene der einzelnen Großstädte sind jedoch riesige Unterschiede zu beobachten. So wurde etwa in Bergisch-Gladbach, Remscheid und Ulm gar kein und in Moers sowie Bottrop nur gut jedes 20. Delikt aufgeklärt.

Spitzenreiter ist Erlangen, wo im vergangenen Jahr sechs von zehn Motorraddiebstählen aufgeklärt wurden. In Würzburg lag die Quote bei über 50 Prozent, in Erfurt und Hildesheim etwas über beziehungsweise unter 40 Prozent.