Die Hochburgen der Fahrraddiebe

17.5.2018 – In Nordrhein-Westfalen gab es 2017 laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik nach absoluten Zahlen erneut die meisten Zweiraddiebstähle, im Saarland die wenigsten. In Relation zur Einwohnerzahl gibt es in Berlin die mit Abstand höchste Klaurate, im Saarland und in Rheinland-Pfalz die niedrigsten. Bundesweit ist die Zahl der geklauten Drahtesel um fast zehn Prozent auf einen neuen Tiefststand von knapp über 300.000 zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der amtlich registrierten Fahrraddiebstahl-Delikte im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 9.5.2017) um 32.480 beziehungsweise fast zehn Prozent auf 300.006 zurückgegangen. Dies ist der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2017) zu entnehmen.

Nach der dritten Verringerung in Folge stand damit für 2017 der niedrigste Wert in diesem Jahrtausend zu Buche. Bisher hatte der Tiefstwert bei knapp 306.600 im Jahr 2010 gelegen. Zum Vergleich: Zwischen 2001 und 2004 waren es noch jeweils über 400.000 Velo-Diebstähle, in der Spitze sogar über 437.000.

Den aktuellen PKS-Daten zufolge lag die Diebstahlrate im vergangenen Jahr bundesweit bei 363,5 (2016: 404,6; 2015: 412,8) solcher Delikte pro 100.000 Einwohner. Anders als die absolute Anzahl der Delikte und die Klaurate ist die Aufklärungsquote leicht nach oben gegangen. Im vergangenen Jahr wurde wieder mehr als jeder elfte Drahteseldiebstahl aufgeklärt. Allerdings traf dies 2007 noch auf fast jedes neunte Delikt zu.

In NRW die meisten Delikte

Die meisten ungewollt verschwundenen Fahrräder wurden auch im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen (NRW) gezählt (knapp 73.700). Dahinter folgen Niedersachsen, Berlin, Bayern und Baden-Württemberg mit zwischen rund 33.500 und 25.900 solcher Delikte.

Die mit Abstand wenigsten Taten wurden im Saarland (gut 1.100) gezählt. Etwa 4.300 Velos wurden in Thüringen entwendet. Werte von jeweils um die 5.550 werden für Bremen sowie Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet.

In allen Bundeländern bis auf das Saarland (plus ein Achtel) ist die Zahl der Zweiraddiebstähle im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das größte Minus gab es in Bremen und Hamburg mit jeweils über einem Sechstel. Eine Verringerung um rund ein Siebtel war in Schleswig-Holstein zu verzeichnen.

In Berlin die meisten Delikte pro 100.000 Einwohner

In Relation zur Einwohnerzahl geschahen in Berlin die meisten Fahrraddiebstähle (fast 850 Taten pro 100.000 Einwohner). In Bremen und Hamburg gab es laut der aktuellen PKS ebenfalls Klauraten von über 800.

Etwas über dem Bundesdurchschnitt liegt Nordrhein-Westfalen, knapp darunter Mecklenburg-Vorpommern. Die niedrigsten Diebstahlraten hatten das Saarland mit gut 110 sowie Rheinland-Pfalz mit knapp 170 Delikten pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen.

Was die Aufklärungsquote betrifft, so gab es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. In Thüringen wurde fast jeder sechste Zweiraddiebstahl aufgeklärt, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mehr als jeder achte. In Berlin war es hingegen nicht einmal jedes 25. dieser Delikte, in Hamburg sogar nur etwa jeder 33. Diebstahl.