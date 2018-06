Die Hochburgen der Autodiebe

5.6.2018 – In Berlin wurden im vergangenen Jahr nach absoluten Zahlen die meisten Kraftwagendiebstähle registriert. Auch in Relation zur Einwohnerzahl liegt die Bundeshauptstadt an der Spitze, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Diese zeigt auch riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote, die je nach Großstadt zwischen 77 und neun Prozent liegt.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der polizeilich erfassten Kraftwagendiebstähle (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2017) um fast neun Prozent auf 33.263 zurückgegangen. Dies stellt den Tiefststand in diesem Jahrtausend dar (VersicherungsJournal 9.5.2018).

In Berlin die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Einbruchszahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit 6.666 (minus neun Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor) solcher Delikte Spitzenreiter.

In Hamburg waren es etwa 2.100, in Köln immerhin noch 700 – also fast zwei Kraftwagendiebstähle pro Tag. In den drei vorgenannten Städten gab es auch die meisten Wohnungseinbruch-Diebstähle (VersicherungsJournal 30.5.2018).

Dahinter folgen Leipzig, Dresden, Hannover und Aachen mit zwischen knapp 500 und gut 300 polizeilich erfassten Kraftwagendiebstählen.

Für insgesamt sieben der 81 aufgeführten Städte werden in der amtlichen Statistik weniger als 20 solcher Delikte aufgeführt. An der Spitze liegt hier Reutlingen mit lediglich neun Kraftwagendiebstählen. Dahinter folgen Heidelberg und Pforzheim (je 15 Delikte) und Würzburg (16 Delikte)

Zum Teil riesige Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Kraftfahrzeuge in 55 der 81 aufgelisteten Großstädte rückläufig. Um mehr als zwei Drittel ist die Zahl in Hildesheim zurückgegangen. Jeweils in etwa halbiert hat sich die Zahl in Heidelberg und Aachen.

Andersherum hat sich die Zahl der polizeilich erfassten Kraftwagendiebstähle in Wiesbaden, Leverkusen und Mainz mehr als verdoppelt. Steigerungsraten von über einem Drittel gab es in Paderborn, Erlangen und Stuttgart.

Berlin ist die Hauptstadt der Autodiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war 2017 Berlin – nach Rang zwei im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.6.2017) – die Hauptstadt der Kraftwagendiebe. Dort lag die Klaurate bei fast 190 Delikten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt waren es 40,3 (2016: 44,3) Kraftwagendiebstähle pro 100.000 Einwohner.

Mit zwischen gut 156 und über 116 polizeilich erfassten Delikten pro 100.000 Einwohner gab es auch in Cottbus, Wolfsburg, Potsdam („Spitzenreiter“ 2016), Magdeburg und Hamburg ein vergleichsweise hohes Klaurisiko.

Reutlingen mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In insgesamt sieben Großstädten lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter 13. Das geringste Risiko für Kraftwagendiebstähle bestand im vergangenen Jahr in Reutlingen und Heidelberg, wo jeweils weniger als zehn solcher Delikte polizeilich erfasst wurden.

In Augsburg sowie München und Ingolstadt gab es mit jeweils um die elf Delikten pro 100.000 Einwohner ebenfalls ein vergleichsweise niedriges Risiko. Gleiches gilt auch für Pforzheim, Oldenburg (Oldenburg) und Würzburg. Hier wurden gut zwölf Kraftwagendiebstähle pro 100.000 Einwohner statistisch erfasst.

Immense Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote liegt bundesweit trotz eines leichten Aufwärtstrends weiterhin nur bei gut ein einem Viertel. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Großstädten. So wurde etwa in Wuppertal und Hamburg lediglich rund jedes zehnte Delikt aufgeklärt. Niedrige Aufklärungsquoten von höchstens einem Siebtel gab es ferner in Berlin, Cottbus, Wolfsburg und Bremen.

Spitzenreiter ist Augsburg, wo im vergangenen Jahr mehr als drei von vier Kraftwagendiebstählen aufgeklärt wurden. Quoten von 70 Prozent und höher gab es ferner in Ingolstadt, Stuttgart und Siegen.

Die versicherungs-spezifische Diebstahlstatistik mit Daten zu den geklauten kaskoversicherten Fahrzeugen, zum Schadenaufkommen sowie zu den am häufigsten gestohlenen Automodellen- und -marken veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) üblicherweise im Spätsommer.