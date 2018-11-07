Die Hausratversicherer mit den höchsten Schadenquoten

5.2.2026 – Die Schadenaufwendungen der 50 größten Marktteilnehmer in der Sparte Hausrat stiegen 2023 um ein Neuntel. Zehn von ihnen hatten Zunahmen von über 45 Prozent zu verzeichnen. Am stärksten erhöhte sich der Aufwand bei der Alten Leipziger, während sich die Öffentliche Braunschweig am deutlichsten verbesserte. Dies war nur bei zehn weiteren Akteuren der Fall. Die Schadenquoten lagen zwischen 23,7 (Provinzial Nord) und 66,4 Prozent (Haftpflichtkasse). Das zeigt der „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Schadenaufwendungen (nach Formblatt 2 RechVersV) der 50 umsatzstärksten Hausratversicherer sind 2024 um fast ein Neuntel auf 1,56 Milliarden Euro gestiegen. Dies ist dem „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ zu entnehmen.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter der verbundenen Hausratversicherung, die auf rund 92 Prozent Marktanteil kommen.

Elf Hausratversicherer mit gesunkenem Schadenaufwand

Der Schadenaufwand reduzierte sich nur bei elf Marktteilnehmern. Am stärksten nach unten zeigte die Kurve mit über einem Drittel (auf unter 4,4 Millionen Euro) bei der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen mit über 60 Prozent noch die marktweite höchste Steigerung hinzunehmen (10.4.2025). Seinerzeit hatten die Unwetter „Lambert“ (30.6.2023) und „Zoltan“ (9.1.2024) besonders belastet.

Bei der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group betrug die Reduzierung ein knappes Drittel (auf 5,8 Millionen Euro). Verminderungsraten im zweistelligen Prozentbereich waren ansonsten nur noch bei der Provinzial Nord Brandkasse AG (auf unter 8,5 Millionen Euro), der Janitos Versicherung (auf 4,3 Millionen Euro) und der Dialog Versicherung AG (auf elf Millionen Euro) zu beobachten.

Alte Leipziger mit dem größten Anstieg

Am stärksten erhöhte sich der Aufwand bei der Alten Leipziger Versicherung AG (plus etwa sechs Siebtel auf knapp 9,7 Millionen Euro). Dies führt die Gesellschaft im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 3,6 MB) auf „vermehrte Versicherungsfälle aufgrund von Elementarschäden“ zurück.

Steigerungsraten von etwas über beziehungsweise unter der Hälfte erlebten die Bayerischer Versicherungsverband Versicherung AG (auf 32,5 Millionen Euro), die VHV Allgemeine Versicherung AG (auf 24 Millionen Euro), die WGV-Versicherung AG (auf 12,2 Millionen Euro) und die Arag Allgemeine Versicherungs-AG (auf 16,7 Millionen Euro).

Große Unterschiede beim Aufwand pro Hausratpolice

Die Schadenaufwendungen pro Versicherungsvertrag lagen zwischen 31,34 (Interrisk) (WGV) und 86,11 Euro (Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG). Bei der Allianz Versicherungs-AG, der Arag und der Baloise waren es ebenfalls über 80 Euro. Knapp unter dieser Marke lag die Haftpflichtkasse VVaG.

Zu den Anbietern mit vergleichsweise niedrigen Werten von unter 40 Euro gehörten neben der Interrisk auch die Ammerländer Versicherung VVaG, die Provinzial Nord, die Cosmos Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG.

Die Janitos sortiert sich mit 40,48 Euro an sechster und die Öffentliche Braunschweig mit 44,76 Euro an achter Stelle ein. Die Alte Leipziger liegt mit 70,45 Euro an 41. Position, der Bayerische Versicherungsverband mit 59,52 Euro auf Platz 31.

Die Anbieter mit den höchsten …

Setzt man die Schadenaufwendung in Relation zum Umsatz (verdiente Bruttoprämien), so gaben 18 der aufgeführten Versicherer nur für diesen Posten mehr als die Hälfte ihres Umsatzes aus.

Die höchste Quote wird mit über 66 Prozent für die Haftpflichtkasse ausgewiesen. Über 60 Prozent lag ansonsten nur noch die Arag. Auf vergleichsweise hohe Werte von über 58 Prozent kamen auch die Signal Iduna, die Adler Versicherung AG sowie die WGV-Versicherung.

… und niedrigsten Schadenquoten

Die Provinzial Nord schnitt mit einer Schadenquote von 23,7 Prozent in Hausrat am besten ab. Zwischen 27 und 33 Prozent lagen die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, die Öffentliche Braunschweig, die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) und die Janitos.

Am deutlichsten verbesserte sich die Öffentliche Braunschweig, die ihre Schadenquote um fast 20 Prozentpunkte drücken konnte. In der Rangliste ging es von 41 auf drei nach oben. Einen umgekehrten Weg ging die Alte Leipziger. Sie fiel nach der Verschlechterung um über 18 Prozentpunkte vom dritten auf den 31. Platz zurück.

Der „Branchenmonitor 2025: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.